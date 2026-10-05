Xbox Cloud Gaming va disparaître des TV Samsung de 2020 dès le 3 novembre

Les propriétaires de certaines Smart TV Samsung vont perdre une fonction importante dans moins d’un mois. Microsoft confirme que Xbox Cloud Gaming ne sera plus disponible sur les téléviseurs Samsung commercialisés en 2020 à partir du 3 novembre 2026.

Les modèles plus récents ne sont pas concernés.

Les TV Samsung 2020 deviennent incompatibles

Microsoft a commencé à prévenir directement les utilisateurs ayant déjà accédé à l’application Xbox depuis une Smart TV Samsung de 2020.

La raison invoquée est technique.

Les évolutions apportées à l’infrastructure de Xbox Cloud Gaming nécessitent désormais des composants logiciels qui ne peuvent plus être pris en charge par la version du système disponible sur ces téléviseurs.

À partir du 3 novembre, l’application cessera donc de fonctionner sur ces modèles.

Les téléviseurs Samsung de 2021 et plus récents restent compatibles

La coupure ne concerne pas l’ensemble des téléviseurs Samsung.

Microsoft indique que Xbox Cloud Gaming continuera de fonctionner sur les modèles 2021 et ultérieurs compatibles avec le Gaming Hub ou l’application Xbox.

Les utilisateurs possédant un téléviseur de 2020 devront donc passer par un autre appareil s’ils souhaitent continuer à jouer sans console.

Un PC, un smartphone, une tablette, une console Xbox ou un appareil de streaming compatible pourront prendre le relais.

Le changement rappelle surtout l’une des limites du cloud gaming directement intégré aux téléviseurs : même lorsque le matériel fonctionne encore parfaitement, la compatibilité logicielle peut disparaître plusieurs années avant la fin de vie réelle de l’écran.

Source : Cybernews