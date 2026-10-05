iOS 27.2 bêta 3 est disponible : Apple poursuit les changements avant la prochaine mise à jour iPhone

Apple continue de préparer la prochaine évolution d’iOS 27. La troisième bêta d’iOS 27.2 est disponible depuis le 5 octobre 2026 pour les développeurs, avec la build 24B5099f.

Cette nouvelle version ne bouleverse pas encore l’iPhone, mais elle confirme que le développement d’iOS 27.2 avance rapidement alors qu’Apple doit encore stabiliser plusieurs fonctions et préparer les prochaines nouveautés de son système.

Pour suivre l’ensemble des changements déjà disponibles, des iPhone compatibles et du calendrier des mises à jour, Menow tient à jour son dossier complet consacré à iOS 27.

iOS 27.2 bêta 3 est disponible depuis le 5 octobre

Apple référence officiellement cette nouvelle version sous le numéro de build 24B5099f.

Elle succède à la deuxième bêta publiée le 21 septembre.

Les développeurs inscrits au programme peuvent la récupérer depuis :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta

Comme toujours avec une bêta, cette version reste destinée aux tests.

Elle peut contenir des bugs, provoquer une consommation inhabituelle de batterie ou entraîner des incompatibilités avec certaines applications.

Apple continue surtout d’affiner iOS 27.2

Les premières bêtas d’iOS 27.2 ont déjà introduit plusieurs changements importants.

Apple travaille notamment sur une nouvelle version de l’application Santé, avec de nouvelles sections consacrées aux informations de santé et à la longévité.

La mise à jour poursuit aussi l’élargissement de certaines fonctions liées à Siri et Apple Intelligence.

Toutes les nouveautés ne seront toutefois pas accessibles sur tous les iPhone.

Certaines fonctions d’Apple Intelligence nécessitent toujours un appareil suffisamment récent, comme Menow le détaille dans son guide des nouveautés et des iPhone compatibles avec iOS 27.

iOS 27.2 arrive alors qu’iOS 27 continue encore d’être corrigé

Le calendrier d’Apple est assez inhabituel cette année.

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre, mais Apple travaille déjà simultanément sur plusieurs branches de son système.

La firme continue notamment de préparer iOS 27.1 pour ses prochains appareils tout en développant iOS 27.2.

Cette multiplication des versions explique pourquoi certaines fonctions peuvent apparaître dans une bêta avant d’être intégrées à une version stable destinée à l’ensemble des utilisateurs.

En parallèle, Apple continue de corriger les problèmes remontés depuis la sortie d’iOS 27.

Certains utilisateurs ont par exemple constaté des ralentissements ou une autonomie temporairement moins bonne après l’installation. Dans de nombreux cas, cela peut être lié aux tâches de réindexation exécutées en arrière-plan, comme nous l’expliquions dans notre article sur les iPhone qui semblent plus lents après iOS 27.

Faut-il installer iOS 27.2 bêta 3 ?

Pour la majorité des utilisateurs, mieux vaut attendre.

Une bêta développeur n’est pas conçue pour être installée sur un iPhone utilisé quotidiennement.

Elle sert surtout à permettre aux développeurs de tester leurs applications et à Apple de récupérer davantage de retours avant la version stable.

Ceux qui utilisent déjà iOS 27 n’ont donc aucune obligation de passer à cette bêta.

Le plus intéressant sera désormais de voir si les prochaines versions corrigent les derniers bugs signalés depuis septembre et si Apple ajoute encore de nouvelles fonctions avant la sortie publique d’iOS 27.2.