Carrefour Mobile arrive sur le réseau Orange dès 6,90 € : jusqu’à 3 € par mois pour les courses

Carrefour lance ses nouveaux forfaits mobiles ce 5 octobre 2026, avec trois formules sans engagement utilisant le réseau Orange. Les prix démarrent à 6,90 € par mois pour 20 Go et montent jusqu’à 14,90 € pour 300 Go.

L’enseigne ajoute un avantage pour les membres du Club Carrefour : une somme reversée chaque mois sur leur cagnotte fidélité. Un argument intéressant pour ceux qui font régulièrement leurs courses dans ses magasins, à condition de bien distinguer le prix payé pour le forfait et le crédit récupéré pour les achats. Autre point à connaître : les trois offres restent limitées à la 4G et à la 4G+.

En bref

Trois forfaits sans engagement , de 20 à 300 Go sur le réseau Orange.

, de 20 à 300 Go sur le réseau Orange. De 1 à 3 € cagnottés chaque mois pour les membres du Club Carrefour.

pour les membres du Club Carrefour. Pas de 5G dans les offres proposées au lancement.

Trois forfaits de 20 à 300 Go

La gamme couvre aussi bien les petits consommateurs de données que ceux qui utilisent beaucoup leur connexion mobile.

Forfait Internet en France Prix mensuel Internet utilisable en Europe et dans les DOM Cagnotte mensuelle Mini 20 Go 6,90 € 12 Go 1 € Maxi 130 Go 10,90 € 19 Go 2 € Méga 300 Go 14,90 € 25 Go 3 €

Les enveloppes utilisables en Europe et dans les DOM sont comprises dans le volume total. Les abonnements incluent les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine.

Pour choisir, mieux vaut commencer par regarder sa consommation des derniers mois. Passer de 20 à 130 Go coûte 4 € supplémentaires par mois : cette différence n’a d’intérêt que si vous utilisez réellement les données ajoutées. C’est l’un des premiers critères pour choisir un forfait mobile adapté à ses besoins.

La cagnotte ne réduit pas la facture mobile

Carrefour associe ses forfaits au Club Carrefour, avec un crédit mensuel de 1, 2 ou 3 € selon la formule. Les cartes SIM sont proposées dans 2 200 magasins participants, mais la souscription s’effectue exclusivement en ligne.

Avec Maxi, par exemple, 10,90 € restent facturés chaque mois, tandis que 2 € rejoignent la cagnotte. Sur douze mois, cela représente 24 € pour les courses.

Si cette somme est intégralement utilisée, l’avantage équivaut à ramener la dépense à 8,90 € par mois, hors frais de souscription. Mais ce montant ne doit pas être confondu avec le tarif de l’abonnement.

Le cagnottage intéresse donc surtout les clients réguliers de l’enseigne. Pour quelqu’un qui y fait rarement ses achats, le prix affiché reste le repère le plus pertinent.

Le réseau Orange, sans accès à la 5G

Les conditions détaillées par Edcom confirment que les trois formules utilisent la 4G et la 4G+ d’Orange, sans 5G. Un smartphone compatible 5G ne change donc pas cette limite. Il faut aussi prévoir 5 € de frais d’activation, auxquels s’ajoutent des frais d’envoi pour une SIM livrée par courrier.

La formule à 300 Go mérite ainsi une comparaison attentive : disposer d’une grande enveloppe ne signifie pas bénéficier de la technologie mobile la plus récente.

Pour un client Carrefour satisfait de la couverture Orange et qui utilise sa cagnotte, ces forfaits constituent une nouvelle option à examiner. Le choix doit rester guidé par la couverture, la consommation réelle et le montant prélevé, avant de prendre en compte l’avantage fidélité.