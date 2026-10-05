HyperOS 4 : la bêta européenne provoque déjà des blocages sur certains Xiaomi

HyperOS 4 commence à être utilisé sur plusieurs Xiaomi européens et les premiers retours permettent désormais de voir autre chose que les nouveautés de l’interface.

Certains bêta-testeurs signalent des gels complets du smartphone, des écrans noirs dans certaines applications et, dans quelques cas, la nécessité de forcer un redémarrage.

Il ne s’agit pas à ce stade d’un problème généralisé reconnu par Xiaomi. Mais ces témoignages rappellent surtout pourquoi la version actuellement disponible en Europe reste une bêta et non la mise à jour stable destinée à tous les utilisateurs.

Plusieurs Xiaomi européens testent déjà HyperOS 4

Xiaomi a officiellement ouvert son programme HyperOS 4 Global Beta aux versions Global et EEA de plusieurs smartphones.

La deuxième vague concerne notamment :

Xiaomi 17T Pro ;

; Xiaomi 17T ;

; Xiaomi 15 Ultra ;

; Xiaomi 15.

Des firmwares européens portant le suffixe EUXM sont déjà distribués aux participants sélectionnés.

Menow avait notamment identifié les versions suivantes :

Smartphone Build HyperOS 4 EEA repérée Xiaomi 15 OS4.0.0.9.XOCEUXM Xiaomi 15 Ultra OS4.0.0.6.XOAEUXM Xiaomi 17T OS4.0.0.7.XPTEUXM Xiaomi 17T Pro OS4.0.0.6.XPSEUXM

Nous avions détaillé l’arrivée réelle d’HyperOS 4 sur ces Xiaomi européens.

C’est justement cette distribution qui commence maintenant à produire davantage de retours d’utilisation.

Des gels complets sont signalés par certains utilisateurs

Parmi les problèmes évoqués figurent des blocages du système pendant lesquels l’écran ne répond plus normalement.

Dans certains cas rapportés par des bêta-testeurs, il devient nécessaire de maintenir le bouton d’alimentation afin de redémarrer complètement le téléphone.

D’autres utilisateurs mentionnent également :

des applications affichant momentanément un écran noir ;

des animations moins stables ;

quelques ralentissements ;

une consommation énergétique inhabituelle ;

une chauffe plus importante après certaines installations.

Tous les utilisateurs ne rencontrent évidemment pas ces problèmes.

C’est un point essentiel : il n’existe actuellement aucun élément permettant d’affirmer que tous les Xiaomi sous HyperOS 4 bêta sont touchés.

La chauffe après installation n’est pas forcément anormale

Xiaomi reconnaît de son côté un comportement particulier après l’installation d’une nouvelle version.

Le constructeur explique officiellement que la consommation et la température du téléphone peuvent temporairement augmenter après une mise à jour.

Le système doit notamment recompilier et optimiser les applications pour les nouveaux mécanismes de gestion de la mémoire et des performances.

Une chauffe observée dans les premières heures n’indique donc pas nécessairement un bug.

Un smartphone qui continue à surchauffer plusieurs jours plus tard ou qui se bloque régulièrement représente en revanche un comportement différent.

Installer la bêta sur son téléphone principal reste risqué

Xiaomi le précise clairement dans la présentation de son programme.

HyperOS 4 Beta est une version de test contenant des fonctions qui ne sont pas encore considérées comme finalisées.

Elle sert justement à identifier les problèmes avant le déploiement public.

Autre détail à connaître avant de s’inscrire : revenir simplement vers HyperOS 3 n’est pas possible avec une mise à jour OTA classique.

Xiaomi indique que les utilisateurs souhaitant effectuer un retour vers HyperOS 3 doivent passer par un centre de service agréé pour procéder au flash de l’appareil.

Ce n’est donc pas une bêta à installer uniquement par curiosité sur un smartphone dont on dépend quotidiennement.

La version stable devrait justement corriger ce type de problème

Le calendrier devient maintenant particulièrement intéressant.

Xiaomi commencera à distribuer HyperOS 4 stable en Chine à partir du 15 octobre 2026 sur une première sélection d’appareils.

La marque dispose donc encore de plusieurs jours pour corriger les anomalies remontées pendant la bêta.

Pour l’Europe, la situation reste différente.

Comme nous l’expliquions dans notre point sur HyperOS 4 en Europe, aucune date de déploiement stable EEA n’a encore été officiellement communiquée.

Voir apparaître HyperOS 4 sur un Xiaomi français ne signifie donc pas nécessairement que la version finale est sortie.