WhatsApp teste un nouveau verrouillage pour vos conversations les plus sensibles

WhatsApp prépare une protection supplémentaire pour les conversations que vous ne souhaitez vraiment pas voir circuler hors de votre smartphone.

Une nouvelle fonction baptisée Restricted Chat commence à apparaître chez certains bêta-testeurs sur Android et iPhone. Elle va plus loin que les options de confidentialité actuelles en limitant directement ce que les participants peuvent faire avec une discussion.

Exportation, sauvegarde automatique des médias, Meta AI ou appareils associés : plusieurs fonctions sont désactivées d’un seul coup.

Restricted Chat ajoute quatre restrictions importantes

L’option n’est pas activée automatiquement.

L’utilisateur doit ouvrir les informations d’une conversation et choisir d’appliquer la protection à ce chat précis.

Une fois Restricted Chat activé, WhatsApp bloque quatre comportements :

l’enregistrement automatique des photos et vidéos sur l’appareil ;

l’exportation complète de la conversation ;

l’utilisation des fonctions Meta AI dans le chat ;

l’accès à cette conversation depuis les appareils liés au compte.

Ce dernier point constitue probablement la nouveauté la plus intéressante.

La conversation reste uniquement sur le téléphone principal

WhatsApp permet aujourd’hui d’utiliser un même compte depuis plusieurs appareils : ordinateur, navigateur, tablette ou second téléphone.

Restricted Chat peut empêcher la conversation protégée d’être accessible depuis ces appareils associés.

WhatsApp explique que cela réduit notamment la possibilité qu’un client non officiel ou un agent utilisant l’IA accède à la discussion par l’intermédiaire d’un appareil lié.

C’est donc une protection différente d’un simple verrouillage visuel.

Elle agit directement sur les possibilités offertes autour de la conversation.

Meta AI est également exclue du chat

WhatsApp avait déjà commencé à renforcer ses réglages de confidentialité autour de son assistant.

Nous avions notamment expliqué comment désactiver Meta AI dans certaines conversations WhatsApp.

Restricted Chat va plus loin en regroupant plusieurs protections au même endroit.

Une fois activée, Meta AI ne peut plus être utilisée dans la conversation concernée.

Cela peut être particulièrement utile pour des discussions professionnelles, administratives ou personnelles dans lesquelles les participants ne souhaitent pas utiliser les fonctions d’intelligence artificielle.

La fonction ne bloque pas tout

Restricted Chat ne doit pas être présenté comme un système empêchant totalement la copie d’une conversation.

Les informations disponibles actuellement ne montrent pas de blocage systématique :

des captures d’écran ;

de la copie manuelle d’un message ;

de la photographie de l’écran avec un autre appareil.

Il s’agit donc surtout de limiter les moyens intégrés à WhatsApp permettant de déplacer ou d’exploiter le contenu d’une discussion.

Le chiffrement de bout en bout reste par ailleurs actif, que Restricted Chat soit activé ou non.

Android et iPhone sont déjà concernés par le test

La fonction est désormais observée chez certains utilisateurs des versions bêta de WhatsApp.

Elle a notamment été repérée sur :

WhatsApp bêta 2.26.36.4 et certaines versions plus récentes sur Android ;

; WhatsApp 26.39.10.20 sur iOS.

La présence de la bonne version ne garantit pas pour autant que le réglage apparaisse immédiatement.

WhatsApp active habituellement ses nouvelles fonctions progressivement côté serveur.

Pas encore de date pour tout le monde

Meta n’a pas annoncé de calendrier public.

Restricted Chat reste donc une fonction expérimentale accessible uniquement à une partie des bêta-testeurs.

Si les tests sont concluants, elle pourrait néanmoins devenir l’une des évolutions importantes des réglages de confidentialité de WhatsApp.

Source : GSMArena / WABetaInfo