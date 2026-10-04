Samsung prépare déjà One UI 9.5 alors que One UI 9 vient à peine d’arriver

Samsung vient à peine d’accélérer le déploiement de One UI 9 basé sur Android 17, mais la prochaine évolution de son interface se rapproche déjà. Une application système Samsung mentionne désormais explicitement la compatibilité avec One UI 9.5, tandis que de nouvelles versions de test datées d’octobre apparaissent sur plusieurs Galaxy haut de gamme. Cette fois, il ne s’agit donc plus seulement de quelques firmwares internes repérés plusieurs mois à l’avance : Samsung commence à adapter concrètement ses propres applications à sa prochaine interface.

Une application Samsung affiche désormais noir sur blanc One UI 9.5

Le nouvel indice vient de Nearby Device Scanning, un composant système utilisé par les Galaxy pour détecter rapidement les appareils situés à proximité et faciliter leur association.

Samsung vient de faire passer l’application en version 11.1.24.8.

Dans les notes de cette mise à jour apparaît explicitement une mention de la prise en charge de One UI 9.5. L’application gagne également la compatibilité avec une nouvelle fenêtre Quick Pair pour connecter plus facilement certains appareils.

C’est ce détail qui change la situation.

Jusqu’ici, le développement de One UI 9.5 était surtout visible à travers des firmwares expérimentaux repérés sur les serveurs Samsung. Menow avait notamment constaté dès août que Samsung testait déjà One UI 9.5 sur les futurs Galaxy S27.

La référence présente dans Nearby Device Scanning montre maintenant que les applications système commencent elles aussi à être préparées pour cette version.

Samsung accélère aussi les tests sur les Galaxy S26

Le deuxième indice est encore plus intéressant pour les propriétaires d’un smartphone déjà commercialisé.

De nouvelles versions internes de One UI 9.5 datées d’octobre ont été repérées pour plusieurs appareils, notamment :

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Flip 8

Samsung ne travaille donc pas uniquement sur les futurs Galaxy S27.

La génération actuelle sert également de plateforme de développement.

Ce n’est pas totalement nouveau : Menow avait déjà expliqué cet été que les Galaxy S26 étaient entrés très tôt en phase de test de One UI 9.5. Ce qui change aujourd’hui, c’est que les builds continuent d’évoluer en octobre et concernent désormais également les derniers pliables Samsung.

Le développement semble donc entrer dans une phase beaucoup plus large.

Pendant ce temps, One UI 9 est encore en plein déploiement

Le contraste est assez inhabituel.

One UI 9 est loin d’être installée sur tous les Galaxy compatibles.

La version stable basée sur Android 17 a commencé son déploiement sur les Galaxy S26 en septembre avant de s’étendre progressivement aux autres modèles et régions. Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 viennent par exemple seulement de commencer à recevoir la mise à jour stable aux États-Unis.

La situation française dépend encore du smartphone et du firmware régional.

Notre dossier complet sur One UI 9, ses nouveautés et les Galaxy compatibles permet justement de vérifier où en est le déploiement selon les différentes générations.

Samsung se retrouve donc dans une situation assez particulière : One UI 9 arrive encore sur certains téléphones pendant que One UI 9.5 est déjà testée sur les générations les plus récentes.

Cela ne signifie pas que One UI 9 sera rapidement remplacée.

Les deux calendriers se chevauchent simplement.

One UI 9.5 devrait accompagner les Galaxy S27

Sauf changement important dans le calendrier de Samsung, One UI 9.5 devrait faire ses débuts commerciaux avec la famille Galaxy S27, attendue au début de 2027.

Samsung utilise depuis plusieurs générations ses nouveaux Galaxy S comme vitrine pour les versions intermédiaires de One UI.

La logique serait donc la suivante :

One UI 9 / Android 17 pour le grand déploiement actuel, puis One UI 9.5 avec les Galaxy S27 avant une extension progressive aux modèles compatibles.

Les tests déjà observés sur les Galaxy S26 vont précisément dans ce sens.

Ils permettent à Samsung de développer et valider les nouvelles fonctions sur du matériel existant avant de finaliser l’interface destinée à sa prochaine génération.

Les Galaxy S26 devraient logiquement faire partie des premiers servis

La présence répétée de firmwares One UI 9.5 pour les Galaxy S26 constitue une bonne indication sur leur place dans le futur calendrier.

Cela ne représente pas encore une annonce officielle de disponibilité.

Mais il serait très surprenant que les S26 ne fassent pas partie des premières générations à recevoir la mise à jour après le lancement des Galaxy S27.

Les Galaxy Z Fold 8, Z Fold 8 Ultra et Z Flip 8 apparaissent également désormais dans les tests d’octobre.

Samsung semble donc préparer en priorité ses appareils haut de gamme les plus récents.

Pour les Galaxy S25, Z Fold 7 ou modèles plus anciens, il faudra en revanche attendre des informations plus précises avant de déterminer leur ordre de passage.

À quoi ressemblera One UI 9.5 ?

Plusieurs changements ont déjà commencé à apparaître dans des versions internes.

Les premières images attribuées à One UI 9.5 montrent notamment davantage d’effets de transparence, des éléments d’interface remaniés et plusieurs modifications dans les applications Samsung.

Menow avait déjà consacré un premier aperçu aux changements visuels repérés dans One UI 9.5.

Depuis, d’autres éléments ont commencé à émerger.

Samsung travaillerait notamment sur une nouvelle interface pour l’enregistrement des empreintes digitales, avec une animation différente et une progression plus lisible lors du scan du doigt.

Ce genre de changement illustre bien ce que devrait être One UI 9.5.

Il ne faut probablement pas s’attendre à une rupture aussi importante que le passage de One UI 8 à One UI 9, mais plutôt à une série d’améliorations visuelles et fonctionnelles réparties dans tout le système.

Nearby Device Scanning pourrait annoncer des changements dans l’écosystème Galaxy

Le choix de la première application explicitement compatible avec One UI 9.5 est également intéressant.

Nearby Device Scanning intervient lorsque deux appareils Samsung doivent se découvrir ou être associés rapidement.

Il joue donc un rôle dans l’écosystème composé des smartphones, tablettes, écouteurs, montres et autres accessoires Galaxy.

La nouvelle version ajoute notamment une prise en charge améliorée du Quick Pair, avec une fenêtre permettant de faciliter l’association de nouveaux appareils.

Cela pourrait simplement être une adaptation technique nécessaire à One UI 9.5.

Mais cette évolution correspond aussi à la volonté de Samsung de rendre les interactions entre ses différents appareils de plus en plus transparentes.

Il faudra attendre les prochaines versions internes pour savoir si One UI 9.5 apporte réellement des changements plus profonds dans ce domaine.

Une bêta publique pourrait arriver avant la version finale

Samsung n’a encore annoncé aucun programme bêta officiel One UI 9.5.

Les builds actuellement observés sont des versions internes.

Une phase de test publique sur les Galaxy S26 reste néanmoins plausible avant le lancement définitif de la nouvelle interface.

Le calendrier précis n’est pas connu.

Certaines estimations évoquent une ouverture autour de la fin 2026, mais Samsung peut encore modifier son programme en fonction de l’avancement du développement et du lancement des Galaxy S27.

Il serait donc prématuré de présenter décembre comme une date acquise.

Ce qui est désormais beaucoup plus concret, en revanche, c’est que Samsung adapte déjà ses applications et multiplie les firmwares de test sur plusieurs familles de Galaxy.

Faut-il attendre One UI 9.5 avant d’installer One UI 9 ?

Non.

Les propriétaires d’un Galaxy compatible n’ont aucune raison de repousser l’installation de One UI 9 simplement parce que Samsung travaille déjà sur la version suivante.

One UI 9 constitue la grande mise à niveau vers Android 17 et apporte ses propres nouveautés, correctifs et améliorations de sécurité.

One UI 9.5 n’est actuellement disponible pour aucun utilisateur sous forme stable.

Plusieurs mois sépareront vraisemblablement encore les deux déploiements.

Le développement précoce de la prochaine version est surtout révélateur de la façon dont fonctionne Samsung : lorsqu’une mise à jour commence à être distribuée au public, les équipes logicielles travaillent déjà depuis longtemps sur celle qui doit lui succéder.

Cette fois, nous en avons un signe particulièrement concret.

Après les firmwares internes apparus ces derniers mois, une application officielle Samsung mentionne maintenant directement One UI 9.5, pendant que les nouvelles builds d’octobre se multiplient sur les Galaxy S26 et les derniers Galaxy Z.

One UI 9 vient à peine d’entamer son déploiement à grande échelle, mais chez Samsung, la prochaine étape est clairement déjà en préparation.