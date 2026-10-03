Android 17 QPR3 Beta 1 corrige 20 bugs sur les Pixel, mais attention avant de l’installer

Google a publié Android 17 QPR3 Beta 1 le 2 octobre 2026, avec une liste de 20 problèmes corrigés. Cette version s’attaque notamment aux blocages lors du déverrouillage par empreinte, à une consommation excessive au repos et à plusieurs dysfonctionnements réseau. Pour les utilisateurs déjà inscrits au programme bêta, un autre point mérite autant d’attention : passer à QPR3 peut compliquer le retour à une version stable sans effacer les données.

Les correctifs ciblent des problèmes visibles dans l’utilisation quotidienne

Plusieurs corrections concernent des fonctions essentielles du téléphone. Google indique avoir résolu un blocage de l’appareil lors du déverrouillage par empreinte digitale, ainsi qu’un plantage provoqué par l’option imposant de garder les yeux ouverts pour la reconnaissance faciale.

La connectivité reçoit également plusieurs ajustements. Un problème empêchait d’activer un profil eSIM, qui revenait silencieusement à l’état désactivé dans les paramètres. Un autre pouvait provoquer des plantages en boucle du composant téléphonique et une perte complète du service mobile.

Voici les principales corrections annoncées :

Fonction Problème corrigé Déverrouillage par empreinte Téléphone figé et inutilisable lors du déverrouillage eSIM Activation impossible, avec retour à l’état désactivé Batterie Consommation excessive au repos lorsque « Retourner pour couper le son » est activé Paramètres Plantage à l’ouverture de la rubrique Batterie Visioconférence Image tournée de 90° sur un écran externe en mode bureau Applications récentes Aperçus des applications absents Wi-Fi Échec de reconnexion automatique dans certaines conditions NFC Arrêt de la détection des tags après un premier scan

D’autres correctifs portent sur le son Bluetooth, la caméra avant pendant un enregistrement d’écran et des applications qui ne répondent plus au lancement.

Ces corrections ne signifient pas que chaque Pixel rencontrait chacun de ces bugs. Elles décrivent des problèmes identifiés dans des conditions précises, sans garantir une amélioration identique pour tous les utilisateurs.

Passer à QPR3 change la fenêtre de sortie de la bêta

Le point à comprendre concerne la version installée. QPR2 et QPR3 sont deux étapes différentes du développement d’Android 17. Installer la nouvelle bêta ne revient donc pas simplement à appliquer un petit correctif à la branche précédente.

Google prévoit des fenêtres permettant de quitter le programme sans effacement après avoir installé la version stable correspondant à la branche testée. Cette possibilité est limitée dans le temps et prend fin lorsque l’utilisateur installe la bêta suivante.

Si vous souhaitez attendre QPR2 stable, accepter QPR3 Beta 1 vous fait avancer vers une branche plus récente. Revenir immédiatement à la version publique antérieure peut alors nécessiter une réinitialisation.

Il faut donc lire le nom complet de la mise à jour avant de la valider.

Se désinscrire ne supprime pas immédiatement les données

Une nuance évite un malentendu : la désinscription au programme et l’installation de la mise à jour de retour sont deux actions distinctes.

Google explique qu’après une sortie du programme, le téléphone peut recevoir une mise à jour vers la version publique qui efface les données locales. C’est son installation qui déclenche cette opération. Il reste possible de ne pas l’installer et d’attendre la version stable correspondant à la bêta déjà utilisée.

Cette attente peut durer plusieurs mois.

Pour un utilisateur encore sous QPR2 bêta qui souhaite retrouver la version stable correspondante, la précaution consiste donc à ne pas installer QPR3 Beta 1, puis à vérifier les instructions de sortie applicables à son appareil. Une sauvegarde reste utile avant toute transition, mais elle ne transforme pas un retour avec effacement en mise à jour sans perte de données.

Une bêta corrective reste une version de test

Les notes officielles identifient les builds DP11.260918.005 et DP11.260918.006. Avant toute installation, vérifiez l’éligibilité de votre Pixel et la version proposée sur votre compte : une liste générale d’appareils ne remplace pas cette vérification.

Enfin, les 20 corrections annoncées ne prouvent pas que cette bêta résout tous les ralentissements récemment rapportés après la mise à jour de septembre. Il faut comparer les symptômes aux problèmes effectivement décrits par Google.

Pour ceux qui testent déjà Android, QPR3 Beta 1 apporte des corrections concrètes. Pour ceux qui cherchent surtout à retrouver un téléphone stable, le choix de la branche et les conditions de sortie comptent autant que la liste des bugs corrigés.

Sources