HyperOS : une pause des nouvelles mises à jour est rapportée en Chine jusqu’au 7 octobre

Les utilisateurs qui attendent une nouvelle version d’HyperOS en Chine pourraient connaître quelques jours de ralentissement. Une interruption des activités de développement et de distribution est rapportée pendant les congés de la Golden Week, du 1er au 7 octobre. Sa portée exacte reste à confirmer : rien ne permet d’affirmer que tous les Xiaomi, Redmi et POCO français sont concernés.

La pause concernerait les nouvelles versions et les tests en Chine

D’après XimiTime, les nouvelles compilations stables et les versions de test HyperOS seraient suspendues pendant cette période. Le média évoque également des délais possibles pour certaines procédures de déverrouillage du bootloader.

Une nuance change la lecture de cette information : les versions déjà publiées resteraient téléchargeables. Il ne s’agirait donc pas de rendre indisponibles toutes les mises à jour existantes.

Le média situe la reprise des activités au 8 octobre, suivie d’un retour progressif des publications. Cela ne constitue pas une promesse de mise à jour pour chaque modèle ce jour-là.

Aucun arrêt général des mises à jour françaises n’est établi

L’information porte sur les opérations en Chine. Sans annonce primaire de Xiaomi précisant les régions et les services concernés, il serait excessif d’en déduire un gel mondial des notifications OTA.

Une attente de quelques jours ne signifie pas non plus une fin de support.

Pour un propriétaire français, les questions utiles restent le modèle exact, sa version logicielle et le canal de distribution utilisé. Notre dossier sur HyperOS 4, les appareils compatibles et le déploiement en France permet de replacer cette attente dans le calendrier de la nouvelle interface.

À ce stade, la pause rapportée explique potentiellement un ralentissement des publications chinoises. Elle ne justifie ni d’annoncer une suspension générale en Europe, ni de donner une date de réception certaine aux utilisateurs.

Source : XimiTime