Votre Samsung Galaxy peut sembler à jour alors que trois composants importants attendent encore une mise à jour

Installer toutes les mises à jour proposées par Samsung ne signifie pas nécessairement que l’ensemble du téléphone utilise les dernières versions disponibles.

Android repose aujourd’hui sur plusieurs couches indépendantes. Sur certains Galaxy, des composants Google essentiels peuvent ainsi disposer d’une mise à jour alors qu’ils n’apparaissent pas dans la liste habituelle des applications à mettre à jour.

Trois noms sont particulièrement concernés : Android System WebView, Android System SafetyCore et Google Play Services.

Le bouton « Tout mettre à jour » ne montre pas forcément tout

La méthode habituelle consiste à ouvrir le Play Store, accéder aux applications puis sélectionner « Tout mettre à jour ».

Mais certains composants système sont traités différemment.

Android Authority avait notamment constaté sur des Galaxy fonctionnant sous One UI que des mises à jour de SafetyCore, WebView et Google Play Services étaient disponibles sans apparaître dans l’écran classique de gestion des mises à jour.

Cela ne signifie pas nécessairement que le téléphone est vulnérable ou qu’une mise à jour automatique ne finira jamais par s’installer. Mais il peut exister un décalage entre les différentes couches logicielles.

WebView est utilisé par énormément d’applications

Android System WebView est probablement le composant le plus méconnu des trois.

Il permet aux applications Android d’afficher des pages et certains contenus web directement dans leur propre interface sans devoir ouvrir Chrome.

Une défaillance de WebView peut donc provoquer des problèmes dans de nombreuses applications apparemment sans rapport entre elles.

Google continue régulièrement de publier des améliorations de sécurité et de confidentialité pour ce composant. La version 155 distribuée fin septembre contient encore plusieurs corrections et évolutions liées à l’affichage de contenus web.

Google Play Services évolue presque chaque semaine

Google Play Services est encore plus central.

Ce composant intervient dans de très nombreuses fonctions Android : authentification, localisation, sécurité, connectivité, sauvegarde ou encore différentes fonctions Google intégrées aux applications.

Les mises à jour sont particulièrement fréquentes. La version 26.38 du 28 septembre introduit par exemple des évolutions autour de Gemini, Circle to Search, Quick Share, Find Hub et Android Auto.

Google peut ainsi faire évoluer Android sans attendre une nouvelle version complète du système ou une importante mise à jour One UI.

Comment vérifier manuellement

Sur un Galaxy, il est possible de rechercher directement le nom d’un composant dans :

Paramètres > Applications.

Il suffit ensuite d’ouvrir sa fiche et, lorsque l’option est disponible, de sélectionner l’accès à sa page dans le Play Store.

Les trois noms à vérifier sont :

Android System WebView ;

Android System SafetyCore ;

Google Play Services.

Il existe également les mises à jour du système Google Play, accessibles séparément dans les informations relatives à la version Android.

Ces différents mécanismes expliquent pourquoi un Galaxy peut afficher le dernier correctif Samsung tout en continuant à recevoir de petites mises à jour système Google.

Le plus important est donc de ne plus considérer Android comme un seul bloc logiciel. Samsung met à jour One UI et le système, tandis que Google peut actualiser séparément plusieurs composants essentiels en arrière-plan ou via le Play Store.