GTA 6 va simuler les ouragans et plus de 170 espèces animales : Leonida s’annonce beaucoup plus vivant

GTA 6 ne cherchera pas seulement à impressionner par la taille de Vice City ou la densité de ses rues. Rockstar a également conçu un système météorologique beaucoup plus avancé, avec pluies localisées, tempêtes tropicales et ouragans, ainsi qu’une faune dépassant les 170 espèces.

Ces nouvelles informations proviennent directement d’entretiens accordés par Rockstar à Game Informer. Elles donnent surtout une meilleure idée du niveau de simulation prévu dans l’État de Leonida, quelques semaines avant la sortie fixée au 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

La pluie ne tombera pas partout en même temps

Rockstar ne s’est pas contenté d’améliorer les effets visuels de la pluie.

Le système météorologique de GTA 6 repose sur de véritables zones nuageuses capables de produire des précipitations localisées. Une partie de la carte pourra donc subir une forte averse pendant qu’une autre restera parfaitement sèche.

Cette approche devrait rendre les changements météo beaucoup moins artificiels que dans les précédents épisodes.

Depuis un quartier ensoleillé de Vice City, il pourrait par exemple être possible d’observer au loin une zone déjà plongée sous la pluie.

Les rues et les bâtiments réagiront réellement aux averses

L’environnement conservera également les traces du passage de la pluie.

L’eau pourra s’écouler le long des toits, former des flaques et modifier progressivement l’apparence des sols. Certaines surfaces resteront humides après la fin de l’averse au lieu de retrouver instantanément leur état normal.

Rockstar cherche ainsi à donner davantage de continuité au monde ouvert.

Ce niveau de détail rejoint les premières informations déjà apparues autour de la météo de GTA 6, mais Game Informer permet désormais d’aller beaucoup plus loin sur son fonctionnement réel.

GTA 6 introduira des tempêtes tropicales et des ouragans

La grande nouveauté concerne toutefois les phénomènes météorologiques extrêmes.

Rockstar confirme la présence de tempêtes tropicales et d’ouragans, particulièrement cohérente avec Leonida, l’État fictif largement inspiré de la Floride.

Ces événements pourront combiner fortes précipitations, vents puissants et activité électrique.

Certaines séquences du jeu utiliseront également une météo définie à l’avance afin de renforcer l’ambiance d’une mission ou d’une scène particulière.

Toutes les tempêtes ne seront donc pas nécessairement totalement aléatoires.

Plus de 170 espèces animales dans Leonida

La météo n’est pas le seul domaine dans lequel Rockstar a poussé la simulation.

Game Informer confirme que GTA 6 contiendra plus de 170 espèces d’animaux, un chiffre particulièrement élevé pour un GTA. Le magazine évoque notamment plus de 60 espèces d’oiseaux et plus de 30 espèces de mammifères.

Le reste de cette faune sera réparti entre reptiles, poissons et différentes espèces vivant dans les zones humides.

Leonida comprend justement plusieurs environnements propices à cette diversité : zones urbaines, plages, océan, marécages, rivières et espaces naturels.

Les alligators et les flamants roses déjà aperçus dans les images officielles ne représentent donc qu’une petite partie de ce que Rockstar a prévu.

Les animaux ne seront pas simplement décoratifs

Le véritable intérêt sera de voir comment cette faune interagit avec le monde.

Rockstar présente Leonida comme son environnement le plus immersif à ce jour, et la multiplication des espèces devrait permettre de rendre chaque zone plus crédible. Les animaux pourront apparaître dans des environnements correspondant réellement à leur habitat plutôt que d’être répartis uniformément sur la carte.

La météo pourrait également influencer leur présence ou leur comportement.

Rockstar n’a pas encore détaillé précisément toutes ces interactions, mais l’association entre météo dynamique, végétation, zones humides et faune donne déjà une idée du niveau de simulation recherché.

Rockstar mise beaucoup sur la sensation d’un monde vivant

Les dernières informations permettent surtout de comprendre ce que Rockstar veut accomplir avec GTA 6.

La puissance des consoles actuelles n’est pas uniquement utilisée pour afficher davantage de véhicules ou de personnages. Le studio semble également consacrer beaucoup de ressources aux systèmes fonctionnant en permanence en arrière-plan.

Nuages, précipitations, humidité des surfaces, animaux ou conditions météorologiques extrêmes participent tous à cette logique.

Le récent aperçu étendu de GTA 6, entièrement capturé sur PlayStation 5, avait déjà permis d’observer la densité de Leonida et la variété de ses environnements. Rockstar décrit d’ailleurs officiellement ce nouvel épisode comme l’évolution la plus vaste et la plus immersive de la série.

Il reste maintenant à voir à quel point ces systèmes influenceront réellement le gameplay.

Mais entre les ouragans, les pluies localisées et plus de 170 espèces animales, GTA 6 semble vouloir faire de Leonida bien davantage qu’un simple décor autour de Vice City.