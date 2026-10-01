PS Plus octobre 2026 : voici les 3 jeux gratuits à récupérer dès le 6 octobre

Sony a dévoilé les trois jeux mensuels du PlayStation Plus pour octobre 2026. Les abonnés pourront récupérer F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2 à partir du 6 octobre.

Les trois jeux pourront être ajoutés à la bibliothèque jusqu’au 2 novembre 2026, sans coût supplémentaire pour les abonnés PS Plus concernés. Sony a confirmé la sélection sur le PlayStation Blog.

F1 25 arrive sur PS5

La tête d’affiche du mois est F1 25, disponible sur PS5.

Le jeu officiel du championnat du monde de Formule 1 2025 propose notamment un mode Carrière ainsi que My Team 2.0, qui permet de gérer sa propre écurie.

Le mode F1 World comprend également plusieurs activités multijoueurs, avec la possibilité de former une équipe avec ses amis pour affronter des pilotes contrôlés par l’IA.

Hunt: Showdown 1896 mise sur la survie et l’extraction

Deuxième jeu proposé : Hunt: Showdown 1896, également sur PS5.

Le principe mélange chasse aux monstres et affrontements entre joueurs. Une partie consiste à traquer une cible, récupérer sa prime puis tenter de quitter la zone vivant.

Les parties peuvent être jouées seul ou en équipe de trois joueurs maximum.

Earth Defense Force: World Brothers 2 sera aussi disponible sur PS4

Le troisième jeu est Earth Defense Force: World Brothers 2, proposé sur PS5 et PS4.

Le titre reprend l’univers EDF avec une direction artistique entièrement composée de voxels. Les joueurs peuvent constituer une équipe de quatre personnages parmi les soldats récupérés au fil de l’aventure.

Le jeu prend en charge jusqu’à quatre joueurs en coopération en ligne ainsi qu’un mode local en écran partagé pour deux joueurs.

Derniers jours pour récupérer les jeux PS Plus de septembre

Les abonnés ont encore jusqu’au 5 octobre pour ajouter les jeux de septembre à leur bibliothèque :

Sniper Elite: Resistance

MLB The Show 26

Wobbly Life

Chained Echoes

Une fois ajoutés à la bibliothèque pendant leur période de disponibilité, ces jeux restent accessibles tant que l’abonnement PlayStation Plus reste actif.

Sony prévoit également plusieurs bonus en octobre, dont des avatars liés à Spider-Man: Brand New Day et différents packs pour Hunt: Showdown 1896, Call of Duty: Warzone et Overwatch 2.

La date principale à retenir reste donc le 6 octobre 2026 : F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2 remplaceront alors la sélection de septembre.