GTA 6 : mini-golf, plongée, kayak… les nouvelles activités détaillées

Rockstar ne compte visiblement pas remplir GTA 6 uniquement avec des missions principales, des braquages et des courses-poursuites. De nouvelles informations issues du dossier consacré au jeu par Game Informer permettent désormais d’identifier au moins dix activités secondaires accessibles dans Leonida.

Certaines sont attendues dans un GTA, comme le billard ou les courses de rue. D’autres sont beaucoup plus inhabituelles : mini-golf, kayak, plongée sous-marine, airboat ou encore visite de zoos.

La liste donne surtout une meilleure idée de la manière dont Rockstar veut exploiter son immense monde ouvert.

Les dix activités désormais citées pour GTA 6

Les nouvelles informations reprises par Insider Gaming proviennent du dossier de Game Informer consacré à GTA 6.

Voici les activités actuellement mentionnées :

Activité Ce que l’on sait Base jump sauts depuis des points élevés Billard retour d’un mini-jeu déjà connu de la série Salle de sport activités physiques pour Jason et/ou Lucia Kayak exploration des zones aquatiques Mini-golf nouvelle activité secondaire Plongée sous-marine exploration sous la surface Courses de rue compétitions sur route Courses tout-terrain courses hors des axes classiques Zoo lieux visitables liés à la faune Airboat navigation dans les marais Jet-ski déplacements et activités nautiques

Game Informer précise qu’il ne s’agit que d’une partie des distractions disponibles.

Autrement dit, cette liste n’est pas présentée comme exhaustive.

Les Everglades version GTA devraient réellement servir au gameplay

Le kayak, l’airboat et la plongée sont particulièrement intéressants car GTA 6 ne se contente pas de reproduire Vice City.

Leonida s’inspire largement de la Floride, avec des marais, des côtes, des îles et des zones naturelles très différentes du cœur urbain.

Cela donne enfin une fonction concrète à tous ces espaces.

Le joueur ne devrait donc pas traverser les marécages uniquement pour rejoindre une mission. La présence d’airboats, de kayak ou d’animaux permet à Rockstar d’y installer des activités propres à ces environnements.

Cela rejoint les nouvelles informations publiées autour de la faune : plus de 170 espèces animales seraient présentes dans GTA 6.

Menow avait justement expliqué que les nouvelles informations de Game Informer devaient détailler la météo, les animaux et le monde ouvert de Leonida. On comprend maintenant mieux comment certains de ces éléments seront intégrés au gameplay.

Le mini-golf et les salles de sport changent aussi le rythme du jeu

Le retour des salles de sport est également à surveiller.

Dans GTA San Andreas, l’entraînement permettait de faire évoluer certaines caractéristiques physiques de CJ. La présence de salles dans GTA 6 ne confirme pas que Rockstar reprendra exactement ce système, mais elle ouvre cette possibilité.

Pour l’instant, aucune mécanique de progression musculaire ou de statistiques n’a été détaillée.

Même prudence pour le mini-golf : nous savons que l’activité existe, mais pas encore si plusieurs parcours seront proposés, si elle comportera des récompenses ou si elle sera utilisable en multijoueur.

Le billard constitue de son côté un retour plus classique. GTA IV permettait déjà d’y jouer avec d’autres personnages, ce qui en faisait autant une activité secondaire qu’un moyen de passer du temps avec eux.

En bref

GTA 6 proposera au minimum du mini-golf, de la plongée, du kayak, du jet-ski, de l’airboat, du billard, du base jump et plusieurs types de courses.

La vraie information n’est donc pas seulement le nombre de mini-jeux.

Rockstar semble surtout vouloir faire en sorte que les plages, les marais, les fonds marins et les quartiers de Vice City aient chacun leurs propres activités. Il faudra encore attendre pour connaître les récompenses, la profondeur de ces mini-jeux et leur éventuelle intégration à GTA Online.