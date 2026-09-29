Honor Magic 9 Pro Max : son micro directionnel peut isoler la voix comme un micro canon

Honor n’a pas uniquement misé sur deux capteurs de 200 MP et le partenariat avec ARRI pour transformer son Magic 9 Pro Max en smartphone pensé pour la vidéo. Le constructeur s’est aussi attaqué à un problème souvent négligé sur les téléphones : le son.

Le Honor Magic 9 Pro Max intègre un système de quatre microphones associé à ce que la marque appelle un Cinematic Directional Microphone. Son objectif est assez simple : privilégier le son provenant de la scène filmée et limiter davantage les bruits situés autour du smartphone.

Sur le principe, le fonctionnement se rapproche donc de celui d’un micro canon utilisé en vidéo, sans qu’il soit nécessaire d’en fixer un physiquement sur le téléphone.

En bref le Magic 9 Pro Max utilise quatre microphones pour l’enregistrement vidéo ;

Honor propose un mode de captation directionnelle ;

l’objectif est de mieux isoler une voix ou un son situé devant la caméra ;

cette fonction accompagne les outils vidéo développés avec ARRI.

Honor ne veut plus seulement améliorer l’image

Les smartphones haut de gamme ont énormément progressé en vidéo, mais le son reste souvent beaucoup plus difficile à maîtriser.

Dans une rue, un concert ou une salle remplie de monde, le téléphone enregistre facilement les voix et les bruits situés autour de la personne qui filme.

Honor essaie justement de réduire ce problème.

Le Cinematic Directional Microphone du Magic 9 Pro Max exploite quatre microphones pendant l’enregistrement. La marque cherche ainsi à rendre la captation beaucoup plus directive lorsque l’utilisateur filme un sujet situé devant lui.

Ce n’est évidemment pas un véritable micro canon professionnel avec un long tube acoustique placé au-dessus d’une caméra.

Le principe recherché est néanmoins proche : donner davantage de poids au son provenant de la direction de l’objectif.

Filmer quelqu’un de loin devient beaucoup plus intéressant

C’est probablement lors d’un concert, d’une conférence ou d’un événement sportif que cette fonction prend le plus de sens.

Prenons un exemple simple.

Vous zoomez sur une personne située à plusieurs dizaines de mètres. Avec un smartphone classique, l’image se rapproche, mais le microphone continue généralement de capter une grande partie des conversations, cris et bruits situés juste à côté de vous.

Le résultat peut devenir assez frustrant : le sujet est parfaitement visible à l’image, mais pratiquement inaudible.

Avec son système directionnel, Honor cherche à faire coïncider davantage ce que l’utilisateur voit avec ce qu’il entend.

Des démonstrations réalisées autour du lancement montrent justement le téléphone utilisé sur des scènes éloignées tout en cherchant à maintenir la voix du sujet au premier plan. Il faudra toutefois attendre des tests indépendants plus poussés avant de savoir jusqu’où l’isolation fonctionne réellement dans des environnements très bruyants.

Cela complète parfaitement le téléobjectif du Magic 9 Pro Max

Ce choix n’arrive pas par hasard.

Le Magic 9 Pro Max embarque un téléobjectif périscopique de 200 MP, associé à un capteur de 1/1,4 pouce et à une stabilisation annoncée au niveau CIPA 8.0.

Honor commercialise même des téléconvertisseurs G200 et G500 permettant d’aller beaucoup plus loin dans la prise de vue à distance.

Autrement dit, Honor ne veut pas seulement permettre de cadrer un chanteur ou un sujet très éloigné.

Le constructeur veut aussi que le son suive le zoom.

C’est probablement l’une des fonctions les plus cohérentes de toute cette nouvelle approche vidéo.

Menow avait déjà détaillé les principales caractéristiques du Honor Magic 9 Pro Max et ses deux capteurs de 200 MP, mais ce système audio montre que la partie cinéma ne repose pas uniquement sur les capteurs photo.

Honor pousse très loin son partenariat avec ARRI

L’autre élément important est que ce microphone s’intègre dans un ensemble beaucoup plus large.

Honor et ARRI ont développé un véritable flux vidéo autour du Magic 9 Pro Max avec notamment :

l’enregistrement ARRI LogC3 ;

l’espace colorimétrique ARRI Wide Gamut 3 ;

une profondeur de couleur 10 bits ;

14 profils ARRI préinstallés ;

des accessoires vidéo SmallRig ;

les téléconvertisseurs G200 et G500.

ARRI confirme également la présence du Cinematic Directional Microphone parmi les fonctions intégrées à cette chaîne de production mobile.

Le téléphone peut enregistrer en mode ARRI CINEMA jusqu’en 4K à 60 images par seconde.

Le son devient donc une pièce supplémentaire d’un ensemble pensé pour rapprocher l’expérience d’un véritable tournage.

Pas besoin de remplacer immédiatement son micro externe

Il faut quand même garder les attentes raisonnables.

Un microphone intégré à un smartphone restera soumis à des contraintes physiques très différentes de celles d’un véritable micro canon professionnel, notamment en matière de taille des capsules, de sensibilité ou de séparation des bruits.

Les vidéastes professionnels continueront probablement à utiliser des microphones externes lorsqu’ils veulent obtenir une piste audio réellement contrôlée.

Mais pour une captation improvisée, un concert ou une vidéo prise à distance, la fonction peut devenir beaucoup plus intéressante.

Et c’est justement ce qui distingue le Magic 9 Pro Max cette année : Honor ne cherche plus uniquement à afficher de très gros chiffres sur la fiche technique.

La marque essaie désormais de résoudre certains problèmes très concrets de la vidéo mobile.

Après les deux capteurs de 200 MP, les profils ARRI et les téléconvertisseurs, le micro directionnel pourrait finalement être l’une des nouveautés les plus utiles pour ceux qui filment réellement avec leur smartphone.