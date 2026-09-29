Votre iPhone 18 Pro affiche parfois une couleur étrange sur les photos 2x ? iOS 27.0.1 corrige précisément ce cas

Apple vient de corriger un bug très spécifique qui pouvait donner l’impression qu’un iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max avait un problème avec son appareil photo.

Dans certaines conditions, des photos prises avec le zoom 2x pouvaient afficher un artefact de couleur inhabituel. Le défaut ne touchait ni toutes les images ni tous les appareils, ce qui le rendait particulièrement difficile à identifier.

iOS 27.0.1 cible précisément ce problème.

Le bug n’apparaissait que dans des conditions très particulières

Apple précise que le défaut pouvait apparaître sur un petit nombre d’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max lorsque la photo était capturée :

avec le zoom 2x ;

; sous certaines conditions d’éclairage ;

avec une ouverture de f/1,48.

Ce niveau de précision explique pourquoi beaucoup d’utilisateurs n’ont jamais rencontré le problème.

Mais pour ceux qui l’ont vu, le résultat pouvait être déroutant : la photo pouvait présenter une dominante ou un artefact coloré alors que la scène réelle ne contenait rien de comparable.

Apple a intégré la correction directement dans iOS 27.0.1, comme le montrent les notes de version reprises par MacRumors.

Ce n’était probablement pas un défaut matériel

C’est un point important pour les propriétaires d’iPhone 18 Pro.

Lorsqu’une anomalie apparaît uniquement avec un niveau de zoom précis et dans une combinaison très spécifique de lumière et d’ouverture, il peut être tentant de suspecter le capteur photo.

Le fait qu’Apple corrige le problème par logiciel indique au contraire que l’origine se situait dans le traitement de l’image, et non dans un défaut physique généralisé de la caméra.

C’est une distinction essentielle, notamment pour éviter des retours en SAV inutiles.

Comment savoir si votre iPhone est concerné

Si vous utilisez régulièrement le zoom 2x et que certaines photos affichaient récemment une teinte étrange ou un artefact coloré, la première chose à vérifier est la version d’iOS installée.

Ouvrez :

Réglages > Général > Informations > Version d’iOS

Si votre iPhone est encore sous iOS 27.0, la mise à jour vers iOS 27.0.1 est recommandée.

Apple corrige aussi dans cette version le redémarrage pouvant survenir après un échec de Face ID ainsi qu’un blocage de l’écran tactile lorsque le Centre de contrôle et le Centre de notifications sont ouverts simultanément.

Pourquoi ce bug est intéressant malgré son nombre limité d’appareils

Tous les bugs ne sont pas massifs.

Celui-ci est justement intéressant parce qu’il montre qu’un problème logiciel peut ressembler à un défaut matériel très localisé.

Un utilisateur qui voit plusieurs photos 2x avec une couleur anormale peut rapidement penser à un capteur endommagé, alors que la correction tient simplement dans une mise à jour de quelques minutes.

Pour les iPhone 18 Pro concernés, iOS 27.0.1 ne représente donc pas seulement une mise à jour de stabilité : elle corrige un défaut directement visible dans les photos.