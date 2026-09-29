Votre iPhone semble plus lent depuis iOS 27 ? Ce processus en arrière-plan peut en être la cause

Après l’installation d’iOS 27, certains utilisateurs peuvent avoir l’impression que leur iPhone est moins réactif, chauffe davantage ou consomme plus de batterie. Ce comportement n’indique pas forcément un problème avec la mise à jour.

Dans de nombreux cas, l’iPhone travaille encore en arrière-plan.

iOS 27 doit réindexer une partie de vos données

Après une grosse mise à jour, le système relance plusieurs opérations internes : analyse des photos, des messages, des e-mails, des fichiers, des applications et des données utilisées par la recherche.

Cette phase sert notamment à remettre à jour Spotlight, Siri et les fonctions intelligentes intégrées à iOS.

Sur un iPhone qui contient beaucoup de données, ce travail peut prendre plusieurs heures. Il peut même se prolonger davantage si l’appareil vient d’être configuré à partir d’une sauvegarde ou d’un transfert complet depuis un ancien modèle.

Le téléphone reste parfaitement utilisable pendant cette période, mais le processeur et le stockage sont davantage sollicités.

Les symptômes peuvent être assez faciles à remarquer

Pendant cette phase, plusieurs signes peuvent apparaître en même temps :

applications qui s’ouvrent un peu moins vite ;

animations légèrement moins fluides ;

iPhone plus chaud que d’habitude ;

batterie qui baisse plus rapidement ;

activité importante en arrière-plan.

Le phénomène est d’autant plus visible juste après une mise à jour majeure, car plusieurs tâches peuvent fonctionner en parallèle.

AppleInsider a notamment relevé la présence d’un message lié à l’optimisation de Recherche et Siri sur des iPhone récemment passés à iOS 27, ce qui confirme que ces traitements continuent après l’installation : voir leur analyse.

Le ralentissement ne devrait pas durer

Dans la majorité des cas, il n’y a rien de particulier à faire.

Laisser l’iPhone connecté au Wi-Fi et branché pendant plusieurs heures, notamment la nuit, donne au système de bonnes conditions pour terminer son indexation.

C’est aussi pour cette raison que l’autonomie peut sembler moins bonne juste après l’installation d’iOS 27. Menow a déjà expliqué pourquoi la batterie peut se vider plus vite dans les heures ou jours qui suivent une grosse mise à jour.

Le comportement doit ensuite revenir progressivement à la normale.

Quand faut-il commencer à chercher une autre cause ?

Si votre iPhone reste lent plusieurs jours après la mise à jour, alors que l’indexation est terminée, il faut envisager autre chose.

Un stockage presque plein, une application mal optimisée, un bug spécifique à iOS 27 ou une mise à jour corrective manquante peuvent aussi expliquer des performances dégradées.

Dans ce cas, vérifiez d’abord :

l’espace disponible dans Réglages > Général > Stockage iPhone ;

; les applications récemment mises à jour ;

la présence d’une nouvelle version d’iOS ;

et si le problème touche l’ensemble du système ou seulement une application.

iOS 27 apporte par ailleurs plusieurs nouveautés qui ne sont pas toujours visibles immédiatement. Menow a regroupé les principales fonctions déjà disponibles sur les iPhone compatibles.

Un iPhone un peu plus lent juste après iOS 27 n’est donc pas forcément inquiétant. Le plus souvent, il finit simplement de remettre ses données en ordre.