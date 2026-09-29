Xiaomi 18 : une certification relance la piste d’une énorme batterie et d’un lancement avant la fin de l’année

Xiaomi a déjà présenté ses modèles 18 Pro, mais le Xiaomi 18 standard manque encore à l’appel. De nouvelles certifications chinoises indiquent désormais que le smartphone est bien en préparation et pourrait arriver avant la fin de l’année.

Les informations qui circulent évoquent surtout une batterie étonnamment grande pour le modèle compact de la gamme.

Le Xiaomi 18 aurait obtenu des certifications auprès des organismes chinois MIIT et SRRC, étape généralement nécessaire avant la commercialisation d’un nouvel appareil.

Selon My Mobile India, les dernières informations évoquent même une batterie d’environ 7 200 mAh, alors que certaines fuites précédentes parlaient de 7 000 mAh.

Ce qui est actuellement évoqué

Snapdragon 8 Elite Gen 6 ;

batterie autour de 7 000 à 7 200 mAh ;

capteur photo principal de 200 MP ;

HyperOS 4 basé sur Android 17 ;

lancement chinois possible en décembre.

Contrairement aux Xiaomi 18 Pro et Pro Max, le modèle standard ne disposerait pas du petit écran supplémentaire intégré au dos.

Cette différence permettrait à Xiaomi de conserver un design plus classique tout en proposant un tarif inférieur.

Le point le plus intéressant reste néanmoins la batterie. Une capacité supérieure à 7 000 mAh dans un modèle standard confirmerait une tendance désormais très nette chez les fabricants chinois : augmenter fortement l’autonomie sans nécessairement agrandir les smartphones.

La certification ne confirme pas encore l’ensemble de ces caractéristiques. Elle apporte surtout un nouvel indice concret sur l’arrivée prochaine du Xiaomi 18.