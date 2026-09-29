One UI 9 : Samsung détaille enfin toutes les nouveautés qui arrivent sur ses Galaxy ?

Samsung accélère le déploiement de One UI 9, son interface basée sur Android 17, et les nouveautés sont désormais beaucoup plus claires. La mise à jour ne se contente pas d’apporter quelques retouches visuelles : elle touche Galaxy AI, le panneau rapide, Samsung Notes, l’accessibilité, la sécurité et même Samsung DeX.

One UI 9 équipait déjà les Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 et Flip8 avant que Samsung ne lance son déploiement sur les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra le 16 septembre 2026. D’autres Galaxy compatibles doivent suivre progressivement.

My FanCam arrive sur davantage de Galaxy

Parmi les fonctions les plus intéressantes figure My FanCam, déjà introduit sur les nouveaux Galaxy pliables.

Le principe est simple : après avoir filmé une scène contenant plusieurs personnes, l’utilisateur peut sélectionner un sujet dans la Galerie. Galaxy AI suit alors automatiquement cette personne et recadre la vidéo autour d’elle.

L’intérêt apparaît surtout sur des scènes difficiles à cadrer en direct : spectacle, événement sportif, enfant en mouvement ou groupe de personnes.

Samsung précise toutefois que la fonction nécessite un compte Samsung et que son fonctionnement dépend de la vidéo. Le suivi peut notamment être moins efficace lorsque les personnes sont trop petites dans l’image ou difficiles à distinguer.

Now Nudge devient plus présent dans le système

Samsung étend également Now Nudge, son système de suggestions contextuelles.

Les recommandations ne se limitent plus au clavier. Elles peuvent apparaître dans les notifications de conversations ou via un bouton flottant lorsque le système estime qu’une action peut être utile.

Un exemple donné par Samsung concerne l’organisation d’une sortie par message : le Galaxy peut proposer de récupérer les informations d’une réservation ou d’enregistrer directement une adresse dans Google Maps sans obliger l’utilisateur à jongler manuellement entre plusieurs applications.

L’objectif est donc moins de créer une nouvelle application IA que d’utiliser Galaxy AI directement dans les tâches courantes.

Le panneau rapide devient beaucoup plus modulable

One UI 9 apporte également une évolution visible au panneau rapide.

Les commandes de luminosité, de volume et du lecteur multimédia disposent désormais de davantage d’options de taille et peuvent être organisées plus librement.

Samsung permet notamment de dissocier le bouton du mode sonore du curseur de volume. L’utilisateur peut ainsi créer une disposition davantage adaptée à ses habitudes au lieu de conserver l’organisation par défaut.

C’est une petite modification en apparence, mais elle concerne l’une des zones les plus fréquemment utilisées de l’interface.

Samsung Notes et Contacts gagnent de nouvelles possibilités

Samsung Notes reçoit de nouveaux outils destinés à l’écriture manuscrite et à la personnalisation.

L’application ajoute notamment des rubans décoratifs ainsi qu’un choix plus large de styles de traits pour les stylos.

L’application Contacts accueille pour sa part un accès direct à Studio Création. Il devient ainsi possible de créer des cartes de profil personnalisées sans devoir passer manuellement d’une application à une autre.

Ces changements montrent bien la stratégie adoptée avec One UI 9 : Samsung ne modifie pas uniquement Android, mais continue aussi d’enrichir son propre ensemble d’applications.

L’accessibilité progresse avec Text Spotlight

One UI 9 introduit également plusieurs fonctions d’accessibilité concrètes.

La nouvelle fonction Text Spotlight permet d’afficher un texte sélectionné dans une fenêtre flottante plus grande et plus lisible.

Samsung ajoute parallèlement un réglage de vitesse pour Mouse Keys afin de rendre le contrôle du pointeur plus précis.

TalkBack est également simplifié. Des fonctions qui étaient auparavant proposées séparément par Google et Samsung sont désormais regroupées dans un même package.

Ces nouveautés ne changeront pas forcément l’expérience de tous les utilisateurs, mais elles rendent certaines fonctions du Galaxy sensiblement plus accessibles aux personnes ayant des difficultés visuelles ou motrices.

One UI 9 veut aussi mieux repérer les applications à risque

Samsung renforce parallèlement la protection contre certaines applications considérées comme dangereuses.

Lorsqu’une nouvelle application présentant un niveau de risque élevé est détectée, le système peut désormais avertir l’utilisateur, empêcher son installation ou son lancement et recommander sa suppression.

Samsung précise que cette protection peut évoluer grâce aux mises à jour de ses politiques de sécurité. Le constructeur peut ainsi modifier la liste ou les règles concernant les applications potentiellement dangereuses sans attendre une nouvelle grosse version de One UI.

La confidentialité bénéficie également d’autres ajouts, notamment des alertes capables de signaler certains comportements inhabituels liés aux autorisations accordées aux applications.

Samsung DeX gagne une fonction simple mais utile

One UI 9 améliore aussi le mode DeX.

Jusqu’ici, l’organisation des fenêtres s’appuyait surtout sur leur placement à gauche ou à droite de l’écran. Samsung ajoute désormais la possibilité de les ancrer en haut ou en bas.

Ce changement rapproche encore davantage DeX du fonctionnement d’un véritable environnement de bureau, particulièrement sur un écran externe ou une tablette Galaxy.

One UI 9 améliore aussi le multifenêtrage avec des configurations permettant d’afficher deux ou trois applications simultanément sur les appareils compatibles.

Les Galaxy pliables profitent davantage de FlexWindow

Les Galaxy pliables disposent logiquement de quelques fonctions spécifiques.

Sur le Galaxy Z Flip8, One UI 9 permet d’effectuer davantage d’actions depuis FlexWindow, l’écran externe du téléphone.

Un balayage vers le haut donne accès à un tiroir d’applications simplifié, tandis qu’un balayage vers le bas permet d’ouvrir les notifications ou le panneau rapide.

Les widgets peuvent également être ajoutés, déplacés ou supprimés directement depuis cet écran externe.

Samsung essaie ainsi de réduire le nombre de situations dans lesquelles il faut obligatoirement ouvrir complètement le Flip pour réaliser une action simple.

Tous les Galaxy ne disposeront pas exactement des mêmes fonctions

C’est probablement le point le plus important avant l’arrivée de la mise à jour sur davantage d’appareils.

Samsung précise que la disponibilité des fonctions dépend du modèle, du pays, de la langue et parfois de l’opérateur. Certaines fonctions Galaxy AI nécessitent également un compte Samsung ou une connexion réseau.

Recevoir One UI 9 ne signifie donc pas automatiquement récupérer toutes les fonctions disponibles sur un Galaxy S26 ou un Galaxy Z Fold8.

Samsung confirme néanmoins que le déploiement va progressivement s’étendre à d’autres appareils Galaxy.

La présentation officielle de One UI 9 publiée par Samsung confirme finalement une mise à jour beaucoup plus large qu’une simple évolution esthétique : l’essentiel se joue dans les interactions quotidiennes, l’intelligence contextuelle, la personnalisation et la sécurité.

Pour les utilisateurs de Galaxy compatibles, One UI 9 devrait donc surtout se remarquer dans les petits gestes répétés chaque jour plutôt que par une transformation complète de l’interface.