Honor Magic 9 Pro Max officialisé : deux capteurs 200 MP et une charge rapide de 100 W

Honor vient de présenter en Chine sa nouvelle famille Magic 9, avec un modèle particulièrement ambitieux au sommet de la gamme : le Honor Magic 9 Pro Max. Le constructeur mise largement sur la photographie et la vidéo pour différencier son nouveau smartphone haut de gamme.

Son équipement photo comprend notamment deux capteurs de 200 mégapixels, tandis qu’Honor pousse également la partie vidéo avec plusieurs fonctions développées autour de son partenariat avec ARRI.

Deux appareils photo de 200 mégapixels au dos

C’est évidemment l’énorme module photo arrière qui attire immédiatement l’attention.

Le Honor Magic 9 Pro Max associe un capteur principal de 200 mégapixels avec une ouverture f/1,6 à un second capteur de 200 mégapixels équipé d’un téléobjectif périscopique offrant un zoom optique 3,7x.

Un troisième appareil photo de 50 mégapixels est consacré à l’ultra grand-angle.

L’ensemble profite également de la stabilisation optique OIS sur les modules concernés, notamment afin d’améliorer les résultats lorsque la luminosité diminue ou lors de prises de vue à longue focale.

Honor ne cherche donc clairement pas à jouer uniquement la carte du nombre de mégapixels.

Honor ajoute une puce spécialement consacrée à l’image

Le constructeur équipe également son smartphone d’une puce maison baptisée Honor H1.

Gravée en 6 nm, elle est chargée d’une partie du traitement de l’image et doit épauler le processeur principal lors des prises de vue.

Honor veut surtout rapprocher son smartphone des usages vidéo plus professionnels.

Le partenariat noué avec ARRI se traduit notamment par la présence d’un mode cinéma ainsi que d’une prise en charge du ARRI LogC3. Ce type de profil est particulièrement intéressant pour les vidéastes souhaitant conserver davantage d’informations avant d’effectuer l’étalonnage des couleurs lors du montage.

Autrement dit, l’image enregistrée peut volontairement sembler plus plate au départ, mais elle offre davantage de latitude lors de la postproduction.

Une caméra selfie de 55 mégapixels

Honor soigne aussi la partie avant.

Le Magic 9 Pro Max embarque une caméra frontale de 55 mégapixels, destinée aussi bien aux selfies qu’aux appels vidéo.

Sur le papier, la définition est particulièrement élevée pour une caméra avant. Elle ne suffira évidemment pas à déterminer seule la qualité finale des images, qui dépendra aussi du capteur utilisé, de l’optique et du traitement logiciel appliqué par Honor.

Jusqu’à 16 Go de RAM

À l’intérieur, le Honor Magic 9 Pro Max repose sur la nouvelle plateforme Snapdragon haut de gamme mentionnée par le constructeur lors de sa présentation.

Le smartphone est proposé avec 12 ou 16 Go de mémoire vive selon les configurations.

Honor vise ainsi les usages particulièrement exigeants : jeux mobiles, multitâche, traitement photo et vidéo ou encore fonctions utilisant l’intelligence artificielle.

Le logiciel repose naturellement sur MagicOS, avec différentes fonctions d’IA intégrées à l’interface.

La charge rapide atteint 100 W

La batterie constitue un autre élément important de cette nouvelle génération.

Le Honor Magic 9 Pro Max prend en charge une recharge filaire de 100 W. Une puissance qui doit permettre de récupérer rapidement une grande partie de la batterie sans laisser le smartphone branché pendant plusieurs heures.

Honor continue donc sur une stratégie déjà bien connue chez les constructeurs chinois : associer une batterie généreuse à une recharge nettement plus rapide que celle proposée sur de nombreux smartphones concurrents.

Reste maintenant une question importante pour les utilisateurs français : la disponibilité internationale du Magic 9 Pro Max.

La présentation concerne pour l’instant le marché chinois. Les configurations, les prix et même certains modèles proposés pourraient donc évoluer si Honor décide de commercialiser cette nouvelle gamme en Europe.

Source : ShiftDelete / Honor