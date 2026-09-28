GTA 6 : les joueurs commencent à compter les jours autrement à mesure que la sortie approche

L’attente autour de GTA 6 commence à produire des situations assez étonnantes sur Reddit. À mesure que la sortie se rapproche, les joueurs ne parlent plus seulement des graphismes, de Vice City ou des nouveautés présentées par Rockstar. Ils commencent aussi à mesurer le temps qui les sépare du lancement avec les différentes étapes de la communication du jeu.

Une manière assez révélatrice de voir à quel point l’attente devient longue.

Sur la communauté consacrée à GTA 6, les publications autour de l’Extended Look continuent par exemple d’attirer les joueurs plusieurs semaines après sa diffusion. Certains décortiquent encore les images, d’autres comparent les différentes présentations de Rockstar ou expliquent avoir regardé la vidéo des dizaines de fois.

L’Extended Look est devenu un véritable repère pour les joueurs

La présentation diffusée fin août a clairement marqué la communauté. Une publication dans laquelle un joueur expliquait avoir regardé l’Extended Look plus de 50 fois avant d’en réaliser son propre montage a dépassé les 4 500 votes sur Reddit.

Les réactions sont parfois très loin de la simple analyse technique. Plusieurs joueurs racontent leurs souvenirs avec les anciens GTA et expliquent avoir grandi avec la série.

C’est aussi ce qui rend l’attente de GTA 6 assez particulière.

Le jeu ne concerne plus seulement les adolescents qui découvrent aujourd’hui la licence. Certains futurs joueurs ont connu GTA III, Vice City ou San Andreas lorsqu’ils étaient enfants et attendent désormais GTA 6 alors qu’ils ont une vie professionnelle, une famille ou des enfants.

Rockstar donne tellement peu d’informations que chaque date devient importante

La communication très contrôlée de Rockstar renforce encore le phénomène. Chaque bande-annonce et chaque nouvelle présentation devient immédiatement un événement que les joueurs utilisent ensuite comme point de repère.

L’Extended Look en est un bon exemple.

Une autre publication Reddit comparant cette présentation aux précédentes bandes-annonces a approché les 10 000 votes. Son auteur avait remarqué que plusieurs séquences prolongeaient directement des scènes déjà montrées auparavant.

Les joueurs se sont alors mis à comparer les décors, l’éclairage, les personnages et même certains détails visibles pendant seulement quelques secondes.

Rockstar n’a presque plus besoin d’alimenter quotidiennement la communication autour du jeu. La communauté le fait elle-même.

GTA 6 entre progressivement dans la dernière partie de son attente

C’est probablement le changement le plus intéressant actuellement.

Pendant longtemps, GTA 6 était ce jeu dont la sortie semblait extrêmement lointaine. Les discussions portaient surtout sur les premières images, les rumeurs ou ce que Rockstar pourrait éventuellement intégrer.

La conversation change progressivement.

Les joueurs parlent davantage de ce qu’ils feront au lancement, des jeux qu’ils souhaitent terminer auparavant ou encore du temps qu’ils comptent réserver à GTA 6.

Et forcément, les comptes à rebours commencent à apparaître.

Cette obsession pour les dates devrait même s’accentuer à mesure que Rockstar avancera dans sa campagne de lancement. Chaque semaine passée rend désormais la sortie un peu plus concrète.

Après des années à demander « quand est-ce que GTA 6 va sortir ? », la communauté commence surtout à se demander comment elle va occuper les derniers mois avant de pouvoir enfin y jouer.

Sources