Pokémon GO et LEGO : ces récompenses gratuites disparaissent le 30 septembre en France

Les joueurs de Pokémon GO n’ont plus beaucoup de temps pour profiter du partenariat avec LEGO. L’événement organisé dans plusieurs pays, dont la France, doit prendre fin mercredi 30 septembre 2026 à 23 h 59, avec plusieurs récompenses qui disparaîtront en même temps.

Et certaines peuvent être récupérées gratuitement.

Entre une casquette LEGO pour l’avatar, une veste, des stickers exclusifs et des rencontres particulières avec Pikachu, mieux vaut vérifier ce qu’il vous manque avant la fin de l’opération.

Un code permet encore de récupérer la casquette LEGO

La récompense la plus facile à obtenir passe par le magasin en ligne de Pokémon GO. Les joueurs peuvent utiliser le code :

LEGOxPOKEMONGOxCAP

Celui-ci débloque une Étude ponctuelle spéciale LEGO. Il faut ensuite accomplir les tâches proposées pour récupérer une casquette LEGO destinée à son avatar.

Attention à un détail : entrer le code ne suffit pas.

L’Étude est limitée dans le temps. Les tâches doivent être terminées et les récompenses récupérées avant le 30 septembre à 23 h 59, heure locale. Après cette échéance, il sera trop tard.

Une deuxième récompense nécessite de se rendre dans un LEGO Store

Une autre Étude ponctuelle est proposée directement dans les LEGO Stores participants.

Il faut se rendre dans l’un de ces magasins puis ouvrir Pokémon GO pour accéder à l’Étude de l’événement. Celle-ci permet cette fois de récupérer une veste LEGO pour son avatar.

Le partenariat ne se limite d’ailleurs pas aux vêtements virtuels.

Les PokéStops et Arènes associés aux boutiques participantes peuvent distribuer des stickers exclusifs. Des Pikachu apparaissent également plus fréquemment dans les Raids organisés à proximité de ces magasins.

Avec un peu de chance, il est même possible de tomber sur un Pikachu chromatique ou possédant un fond spécial.

Des Pikachu avec un fond spécial sont également à récupérer

LEGO et Pokémon GO ont aussi mis en place une Chasse aux tampons.

Les joueurs doivent visiter les PokéStops et Arènes concernés afin de collecter des tampons. Cette progression permet d’obtenir des rencontres avec Pikachu possédant un fond spécial lié à l’événement.

La France fait bien partie des pays concernés.

Pour commencer cette chasse, il faut toutefois se rendre dans un LEGO Store participant avant le 30 septembre à 23 h 59.

LEGO offre également un objet physique aux participants

Il existe enfin une récompense qui ne restera pas dans Pokémon GO.

Les boutiques participantes proposent une démonstration de LEGO Pokémon SMART Play. Les participants peuvent recevoir un SMART Tag à collectionner, ainsi qu’un tampon spécial pour leur passeport LEGO.

Cette fois, il y a une autre limite à connaître : les SMART Tags sont proposés dans la limite des stocks disponibles.

Nous sommes donc dans les tout derniers jours de l’opération.

Si vous jouez encore régulièrement à Pokémon GO et souhaitez récupérer les objets LEGO, le plus simple est de commencer par le code de la casquette. Pour la veste, les stickers, les Pikachu spéciaux et le SMART Tag physique, un passage dans un LEGO Store participant sera nécessaire.