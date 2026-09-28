Vivo mise sur un capteur photo inédit et un zoom de 200 Mpx pour son nouveau X500 Pro Max

Vivo pousse encore plus loin la photo mobile avec son X500 Pro Max, un smartphone haut de gamme qui combine un nouveau capteur principal utilisant la technologie LOFIC, un téléobjectif périscopique de 200 Mpx et une batterie massive de 8 000 mAh.

Le modèle a désormais été pris en main par GSMArena, ce qui permet de confirmer plusieurs caractéristiques importantes dévoilées lors de sa présentation en Chine.

Sur le papier, Vivo cherche clairement à se positionner parmi les smartphones Android les plus ambitieux de cette fin d’année.

Un nouveau capteur principal avec technologie LOFIC

Le Vivo X500 Pro Max utilise un capteur principal de 50 Mpx au format 1/1,28 pouce, placé derrière une optique équivalente à 24 mm avec une ouverture f/1.6.

Sa particularité vient surtout de la technologie LOFIC, pour Lateral Overflow Integration Capacitor.

Cette approche vise à améliorer la plage dynamique du capteur.

Concrètement, l’objectif est de mieux conserver les détails lorsqu’une même scène contient à la fois des zones très lumineuses et d’autres beaucoup plus sombres.

Un coucher de soleil, un visage devant une fenêtre ou une scène nocturne avec de fortes sources lumineuses sont exactement les situations où ce type de technologie peut faire la différence.

La gamme X500 avait déjà montré ses ambitions photo et vidéo avec la 4K jusqu’à 240 images par seconde et son nouveau système de capteurs, des choix que nous détaillions lors des premières annonces du Vivo X500.

Le téléobjectif de 200 Mpx devient l’autre grande attraction

À côté du capteur principal, Vivo installe un téléobjectif reposant sur un imposant capteur de 200 Mpx au format 1/1,4 pouce.

Il est associé à une focale équivalente à 85 mm et à une ouverture f/2.7.

Cette focale correspond particulièrement bien au portrait et au zoom modéré.

L’intérêt des 200 Mpx ne consiste pas uniquement à produire des photos gigantesques. La définition élevée permet aussi de recadrer davantage dans l’image sans perdre immédiatement tous les détails, ce qui peut prolonger artificiellement la portée du zoom.

Vivo travaille également avec Zeiss sur la partie optique.

La vraie différence avec les autres smartphones équipés de capteurs très définis dépendra cependant du traitement d’image, de la stabilisation et du comportement de l’appareil lorsque la lumière commence à manquer.

Un ultra grand-angle de 50 Mpx complète le trio

Le troisième module est un ultra grand-angle de 50 Mpx, utilisant une focale équivalente à 15 mm et une ouverture f/2.0.

Vivo ne cherche donc pas à multiplier artificiellement le nombre d’appareils photo.

Le X500 Pro Max repose sur trois modules principaux, mais chacun occupe un rôle très précis : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif.

Cette approche est assez différente de celle d’Oppo sur son Find X10 Pro Max.

Dans notre comparaison entre le Vivo X500 Pro Max et l’Oppo Find X10 Pro Max, les deux constructeurs adoptent justement deux philosophies très différentes autour des capteurs 200 Mpx : Vivo privilégie surtout le périscope, tandis qu’Oppo multiplie les capteurs très haute définition.

Une batterie de 8 000 mAh à l’intérieur

La photo n’est pas le seul chiffre impressionnant de la fiche technique.

Le Vivo X500 Pro Max embarque une batterie de 8 000 mAh.

C’est énorme pour un smartphone haut de gamme traditionnel.

Cette capacité était déjà évoquée avant le lancement et elle est maintenant confirmée sur le modèle final. Vivo profite notamment des progrès des batteries à forte densité énergétique pour augmenter fortement l’autonomie sans transformer son appareil en smartphone durci particulièrement épais.

Le véritable intérêt devra bien sûr être mesuré en conditions réelles.

8 000 mAh ne garantissent pas automatiquement une autonomie deux fois supérieure à celle d’un smartphone de 4 000 mAh. L’écran, le processeur, le modem et l’optimisation logicielle jouent également un rôle majeur.

Le Dimensity 9600 Pro passe à la gravure 2 nm

Vivo utilise également l’un des composants les plus récents de MediaTek : le Dimensity 9600 Pro.

Cette puce est gravée en 2 nm et peut être accompagnée de jusqu’à 16 Go de mémoire vive.

L’intérêt d’une gravure plus fine ne se limite pas à la puissance brute.

Elle peut permettre une meilleure efficacité énergétique, avec davantage de performances pour une consommation similaire, ou une consommation réduite à performances équivalentes.

Cela prendra une importance particulière sur un appareil misant autant sur la photo, la vidéo et l’autonomie.

Un smartphone qui joue presque dans la catégorie Ultra

Officiellement, le X500 Pro Max reste positionné juste en dessous d’un éventuel modèle Ultra.

Dans les faits, la frontière devient assez mince.

Un capteur principal LOFIC de grande taille, un téléobjectif 200 Mpx, une batterie de 8 000 mAh et une puce 2 nm constituent déjà une fiche technique extrêmement haut de gamme.

Le principal point d’interrogation concerne maintenant sa disponibilité internationale.

Vivo a présenté le X500 Pro Max en Chine et certains marchés asiatiques devraient le recevoir, mais son arrivée précise en France reste à confirmer.

Pour les amateurs de photo mobile, c’est probablement le point à surveiller de plus près.

Car avec ce X500 Pro Max, Vivo ne cherche plus simplement à proposer un bon appareil photo dans un smartphone : la marque tente clairement de faire du bloc photo l’argument principal du produit.