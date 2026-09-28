Xiaomi lance une batterie magnétique ultra-fine pour smartphone : elle ne fait que quelques millimètres d’épaisseur

Les batteries externes magnétiques ont un défaut assez évident : elles rendent souvent le smartphone beaucoup plus épais une fois fixées au dos. Xiaomi essaie précisément de contourner ce problème avec sa UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, une batterie de seulement 6 mm d’épaisseur pour un poids de 98 grammes.

Le produit avait déjà été présenté plus tôt dans l’année, mais un nouveau test publié le 27 septembre permet désormais de mieux mesurer ce qu’elle apporte réellement au quotidien.

Et surtout, ce qu’elle sacrifie pour rester aussi fine.

Seulement 6 mm d’épaisseur pour 5 000 mAh

La Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W mesure précisément 98,5 x 71,5 x 6 mm.

Elle tient donc à peu près dans le format d’une carte tout en intégrant une batterie de 5 000 mAh. Xiaomi utilise pour cela une batterie silicium-carbone à forte densité énergétique, avec 16 % de silicium selon les données communiquées par le constructeur.

Le poids reste limité à 98 grammes.

C’est ce qui fait tout l’intérêt du produit : une fois fixée au dos du téléphone, la batterie est beaucoup moins encombrante que la majorité des power banks traditionnelles.

Jusqu’à 15 W sans fil, mais pas avec tous les smartphones

Sur le papier, Xiaomi annonce une puissance de recharge sans fil pouvant atteindre 15 W.

Il y a toutefois une grosse nuance.

Cette puissance maximale est réservée à la série Xiaomi 17, avec une coque magnétique compatible. Les iPhone sont pour leur part limités à 7,5 W en recharge magnétique.

Sur d’autres appareils Android, la puissance peut être encore plus faible selon le smartphone utilisé.

Le test réalisé par GSMArena avec un Pixel 11 Pro a par exemple montré une recharge tournant autour de 5 W. Après deux heures, le téléphone n’était remonté qu’à 39 %.

La finesse a donc un prix.

L’iPhone s’en sort nettement mieux

Avec un iPhone 15 Pro, les résultats sont déjà plus intéressants.

Toujours selon le test réalisé par GSMArena, l’appareil est passé de 1 à 27 % en 30 minutes, puis à 46 % après une heure. Après deux heures, la batterie atteignait 75 %.

La power bank s’est finalement vidée après environ 2 h 30, avec l’iPhone chargé à 91 %.

Cela reste loin d’une recharge ultra-rapide, mais pour un accessoire aussi fin, le résultat devient beaucoup plus cohérent avec son usage : prolonger l’autonomie sans transformer le smartphone en brique.

La recharge filaire monte à 22,5 W

Xiaomi n’a pas limité son accessoire à la recharge magnétique.

Le port USB-C situé sous la batterie peut fournir jusqu’à 22,5 W en filaire, ce qui permet de récupérer de l’énergie plus rapidement lorsque la vitesse devient prioritaire.

La batterie peut même alimenter deux appareils simultanément.

Dans ce cas, Xiaomi annonce jusqu’à 7,5 W via USB-C et 5 W sans fil.

Une fonction dédiée permet également d’activer une recharge à faible courant pour les petits accessoires, comme certains écouteurs Bluetooth.

Une capacité de 5 000 mAh qui demande une petite explication

Le chiffre de 5 000 mAh correspond à la capacité typique de la cellule interne à 3,79 V.

En sortie classique 5 V, Xiaomi annonce une capacité nominale de 3 000 mAh.

Ce n’est pas une anomalie : une partie de l’énergie est perdue lors de la conversion de tension et pendant la recharge sans fil.

Il ne faut donc pas s’attendre à recharger intégralement n’importe quel smartphone moderne de 5 000 mAh avec cette seule batterie.

L’objectif est davantage de gagner plusieurs heures d’utilisation supplémentaires.

Une compatibilité assez large, mais avec des vitesses variables

Xiaomi annonce une compatibilité avec de nombreux smartphones récents.

La liste comprend notamment plusieurs générations d’iPhone, les séries Xiaomi 12 à Xiaomi 15, certains Galaxy S23, S24 et S25 ainsi que plusieurs Pixel 9 et Pixel 10.

Mais compatible ne veut pas dire rapide.

Selon le modèle, la puissance sans fil peut varier fortement. C’est donc surtout avec les Xiaomi 17 que cette UltraThin Magnetic Power Bank exploite pleinement ses 15 W.

Pour les autres appareils, la recharge filaire en USB-C peut parfois être beaucoup plus intéressante.

Son principal argument reste clairement son format

Cette batterie ne cherche donc pas à remplacer une power bank de 10 000 ou 20 000 mAh.

Son intérêt est ailleurs.

Avec seulement 6 mm d’épaisseur et 98 grammes, elle peut rester accrochée au smartphone dans une poche sans ajouter une masse trop importante. Son boîtier en aluminium et son format très compact renforcent encore cette approche.

En contrepartie, il faut accepter une capacité limitée et une recharge sans fil parfois lente selon le téléphone utilisé.

Pour ceux qui veulent surtout une batterie externe discrète à transporter tous les jours, le compromis peut avoir du sens. Ceux qui cherchent uniquement le maximum d’autonomie ou la recharge la plus rapide trouveront en revanche des modèles plus gros et souvent moins chers.

Sources