iOS 27 : Siri AI peut utiliser vos mails, messages et photos, voici comment limiter ce qu’il peut consulter

Avec iOS 27, Siri AI devient beaucoup plus personnel. L’assistant peut utiliser le contenu de certaines applications pour retrouver une information, comprendre une demande ou répondre à une question liée à la vie quotidienne.

Cela peut être très pratique.

Mais cette évolution signifie aussi que Siri peut potentiellement exploiter beaucoup plus d’informations stockées sur l’iPhone qu’auparavant. Apple laisse heureusement plusieurs possibilités pour limiter ce qu’il peut utiliser.

Siri peut chercher dans Mail, Messages et Photos

Le nouveau Siri AI est capable de récupérer du contexte dans plusieurs applications.

Il peut par exemple retrouver une adresse reçue dans un message, identifier une date mentionnée dans un e-mail ou rechercher certaines photos sans demander à l’utilisateur de préciser exactement où se trouve l’information.

Menow avait déjà présenté en détail les nouvelles fonctions apportées à Siri par iOS 27, notamment sa capacité à comprendre ce qui apparaît à l’écran et à utiliser davantage de contexte personnel.

C’est justement cette puissance supplémentaire qui rend les réglages de confidentialité plus intéressants.

Vous n’êtes pas obligé de lui laisser accès à tout

L’Electronic Frontier Foundation a consacré un guide aux nouveaux réglages de Siri sous iOS 27. L’organisation rappelle que plusieurs autorisations peuvent être revues afin de limiter les données utilisées par l’assistant.

Selon les fonctions utilisées, les réglages peuvent concerner l’accès à certaines applications, les suggestions ou encore la manière dont Siri exploite les informations personnelles disponibles sur l’appareil.

Le principe reste le même que pour les autres autorisations d’iOS : l’utilisateur peut retirer un accès s’il estime qu’une application ou une fonction n’en a pas besoin.

Cela vaut donc la peine de faire un tour dans les réglages après l’activation du nouvel assistant.

Apple affirme que beaucoup de traitements restent sur l’iPhone

Apple insiste énormément sur cet aspect.

Une partie des recherches personnelles de Siri est traitée directement sur l’appareil, ce qui évite d’envoyer systématiquement des messages, des photos ou des données personnelles vers un serveur.

Pour les tâches plus lourdes nécessitant davantage de puissance, Apple utilise également Private Cloud Compute, son infrastructure pensée pour traiter certaines requêtes sans conserver durablement les données utilisées.

La société détaille cette architecture dans sa présentation générale d’iOS 27 et d’Apple Intelligence.

Cela ne signifie pas pour autant que l’utilisateur doit accepter toutes les autorisations proposées.

Commencez par vérifier les applications auxquelles Siri est lié

La démarche la plus logique consiste à ouvrir les réglages de Siri et d’Apple Intelligence, puis à vérifier quelles applications peuvent participer aux suggestions et recherches.

Si vous ne voulez pas que certaines informations soient utilisées, il est possible de réduire ces interactions.

Mail peut par exemple contenir des factures ou des informations professionnelles. Messages peut inclure des échanges privés et Photos peut évidemment stocker des images que l’on ne souhaite pas voir intégrées dans les recherches contextuelles.

Chaque utilisateur aura donc une limite différente.

En France, le problème est encore largement théorique

Il existe toutefois une nuance importante pour les lecteurs français.

Le nouveau Siri AI reste pour le moment indisponible sur iPhone dans l’Union européenne, même si iOS 27.2 ajoute désormais la prise en charge du français.

Menow a déjà expliqué que Siri AI parle maintenant français mais reste bloqué sur les iPhone utilisés en France.

Les réglages les plus avancés deviendront donc surtout intéressants lorsque Apple ouvrira réellement la fonction dans l’UE.

Mais autant savoir à l’avance ce qui change.

Siri AI devient plus utile parce qu’il en sait davantage

C’est tout le paradoxe de cette nouvelle génération d’assistants.

Plus Siri connaît le contexte de l’utilisateur, plus il peut répondre à des demandes naturelles du type : « À quelle heure est mon rendez-vous demain ? » ou « Retrouve la photo du document que j’ai reçu la semaine dernière ».

Mais cette utilité repose précisément sur l’accès à davantage d’informations personnelles.

Apple mise sur le traitement local et plusieurs protections techniques pour réduire les risques. L’utilisateur conserve néanmoins un rôle essentiel : choisir quelles applications Siri peut réellement utiliser.

Avec iOS 27, vérifier ces réglages devient donc presque aussi important que découvrir les nouvelles fonctions elles-mêmes.