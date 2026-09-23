iOS 27.2 ajoute Siri AI en français, mais les iPhone en France doivent encore attendre

Apple a publié la bêta publique d’iOS 27.2, accompagnée d’iPadOS 27.2, macOS Golden Gate 27.2, tvOS 27.2 et watchOS 27.2. Cette version permet aux utilisateurs inscrits au programme bêta d’essayer plusieurs nouveautés avant la sortie officielle.

Sur le papier, la fonction la plus intéressante pour les francophones concerne Siri AI. Avec iOS 27.2, l’assistant d’Apple prend désormais en charge de nouvelles langues, dont le français.

Mais cette nouveauté demande une précision importante : le français est bien ajouté à Siri AI, mais cela ne débloque pas encore la fonction sur les iPhone utilisés en France. Apple maintient une restriction pour l’Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS.

Siri AI parle français, mais pas encore sur les iPhone en France

iOS 27.2 ajoute plusieurs langues à Siri AI, dont le français, le japonais, le coréen, le portugais et l’espagnol.

Cela signifie que l’assistant peut fonctionner dans ces langues sur les marchés où Siri AI est déjà accessible. Mais en France, l’accès à Siri AI sur iPhone reste limité par le calendrier européen d’Apple.

La confusion est donc facile : une fonction peut apprendre une langue sans être disponible dans tous les pays où cette langue est parlée.

Pourquoi l’Union européenne reste à part

Apple indique toujours que Siri AI n’est pas disponible initialement dans l’Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS.

Cette situation s’explique par les contraintes réglementaires européennes, notamment autour du DMA, le règlement sur les marchés numériques. Apple doit adapter certaines fonctions très intégrées au système avant de les proposer dans l’Union européenne.

Résultat : même avec iOS 27.2, les utilisateurs français ne doivent pas s’attendre à activer immédiatement Siri AI sur leur iPhone principal.

Ce qui change quand même dans iOS 27.2

La bêta publique d’iOS 27.2 ne se limite pas à Siri AI.

Apple teste aussi une application Santé plus ambitieuse. La mise à jour introduit de nouvelles sections comme Insights et Longevity, pensées pour mieux analyser les données de santé et d’activité.

Une autre nouveauté, appelée Health Age, compare l’état de forme estimé de l’utilisateur avec son âge réel. L’objectif est de donner un indicateur plus simple à comprendre qu’une longue liste de mesures.

L’application Apple TV gagne aussi de nouveaux profils. Cette fonction peut être utile dans un foyer où plusieurs personnes utilisent le même compte ou le même appareil.

Faut-il installer la bêta publique ?

Pour la majorité des utilisateurs français, il vaut mieux attendre.

L’intérêt principal de cette bêta reste limité si l’objectif est de tester Siri AI en français sur un iPhone utilisé en France. La langue progresse, mais l’accès régional reste le vrai blocage.

Installer une bêta peut aussi provoquer des bugs, une autonomie moins stable ou des incompatibilités avec certaines applications bancaires, professionnelles ou de santé.

La bêta peut être intéressante sur un appareil secondaire, pour tester les nouveautés Santé, Apple TV ou certaines évolutions d’interface. Sur un iPhone principal, la version stable reste le choix le plus sûr.

Comment installer iOS 27.2 bêta publique

Les utilisateurs qui veulent malgré tout tester la bêta doivent s’inscrire au programme bêta d’Apple.

Une fois l’inscription faite, la mise à jour apparaît dans les réglages de l’iPhone :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Avant l’installation, une sauvegarde complète est fortement recommandée. Une bêta peut entraîner des pertes de données, des plantages ou des problèmes de compatibilité.

Ce qu’il faut retenir

iOS 27.2 apporte bien le français à Siri AI. C’est une étape importante pour l’assistant d’Apple.

Mais en France, ce n’est pas encore le feu vert attendu. Apple maintient une restriction pour l’Union européenne sur iOS, iPadOS et watchOS.

Les utilisateurs français peuvent donc voir passer l’annonce, installer la bêta, et malgré tout ne pas accéder à Siri AI sur leur iPhone.

La vraie nouveauté est là : Siri AI sait désormais gérer le français, mais les iPhone en France doivent encore attendre son activation.