Xiaomi 18 Pro : Xiaomi détaille ses deux capteurs 200 Mpx, avec zoom 12,8x et macro à 12 cm

À quelques heures de la présentation officielle des Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max, Xiaomi en dit beaucoup plus sur leur équipement photo. La présence de deux capteurs de 200 mégapixels était déjà connue, mais le constructeur vient désormais de préciser leurs dimensions, les caractéristiques du téléobjectif et plusieurs fonctions associées au zoom.

Le module périscopique bénéficiera notamment d’une focale équivalente à 75 mm, d’un zoom optique 3,2x, d’un mode annoncé jusqu’à 12,8x sans perte et d’une mise au point rapprochée permettant de photographier à environ 12 cm.

Le capteur principal de 200 Mpx mesure 1/1,28 pouce

Xiaomi confirme d’abord les caractéristiques de l’appareil photo principal.

Les Xiaomi 18 Pro et 18 Pro Max utiliseront un capteur principal de 200 Mpx au format 1/1,28 pouce, associé à un système photographique développé avec Leica.

Cette taille est particulièrement importante pour un capteur de smartphone. À définition identique, un capteur plus grand peut généralement récupérer davantage de lumière et fournir plus d’informations pour le traitement de l’image.

Xiaomi mise donc à la fois sur la définition élevée et sur une surface relativement importante.

La marque n’a toutefois pas encore détaillé toutes les différences de traitement entre le Xiaomi 18 Pro et le Pro Max. Il faudra attendre leur présentation complète pour connaître les éventuelles fonctions exclusives à chacun.

Menow avait déjà expliqué que les Xiaomi 18 Pro et Pro Max seraient présentés le 23 septembre avec deux capteurs de 200 Mpx. Les nouvelles informations permettent maintenant de comprendre beaucoup plus précisément comment ces deux modules seront utilisés.

Le deuxième capteur de 200 Mpx sert au zoom

C’est surtout le téléobjectif qui se précise.

Xiaomi utilise un second capteur de 200 Mpx, cette fois au format 1/1,56 pouce, placé derrière un système périscopique.

Son objectif affiche une ouverture de f/2,4 et une focale équivalente à 75 mm.

Cela correspond à un grossissement optique d’environ 3,2x par rapport à l’appareil photo principal.

Ce choix est intéressant pour les portraits. Une focale de 75 mm permet généralement de conserver davantage de distance avec le sujet et d’obtenir une perspective plus naturelle qu’avec l’appareil photo principal.

Le téléobjectif pourra donc servir aussi bien pour les portraits que pour les sujets éloignés.

Xiaomi annonce un zoom 12,8x « sans perte »

Les 200 mégapixels permettent également à Xiaomi d’aller plus loin que le grossissement optique natif.

Le constructeur annonce une capacité de zoom pouvant atteindre 12,8x avec une qualité présentée comme sans perte.

Il ne s’agit toutefois pas d’un véritable zoom optique 12,8x.

Le téléobjectif reste physiquement à 3,2x. Pour aller plus loin, Xiaomi exploite la très haute définition du capteur afin de recadrer dans l’image tout en conservant suffisamment de pixels.

La différence est importante.

Le smartphone ne possède donc pas une optique périscopique dont les lentilles se déplaceraient jusqu’à 12,8x. Xiaomi combine zoom optique et recadrage dans le capteur de 200 Mpx.

Le résultat réel devra être jugé lors de tests indépendants, notamment dans de mauvaises conditions lumineuses où un recadrage important devient généralement plus difficile à gérer.

Le téléobjectif peut aussi photographier à seulement 12 cm

Autre particularité : le module périscopique ne sera pas réservé aux sujets éloignés.

Xiaomi annonce une distance minimale de mise au point d’environ 12 cm.

Cela permettra d’utiliser le téléobjectif pour réaliser des photographies rapprochées.

Cette approche présente un avantage par rapport à un mode macro reposant sur un petit ultra grand-angle : le téléobjectif permet de rester légèrement plus loin du sujet tout en obtenant un cadrage très serré.

Les textures, petits objets, fleurs ou détails pourraient ainsi profiter directement du capteur de 200 Mpx.

Xiaomi avait déjà beaucoup misé sur le zoom avec le Xiaomi 17 Ultra et son téléobjectif Leica de 200 Mpx. Sur les 18 Pro, cette technologie descend désormais dans deux modèles qui ne portent pas l’appellation Ultra.

Xiaomi promet beaucoup plus de lumière avec le nouveau téléobjectif

Le constructeur insiste également sur la quantité de lumière récupérée.

Xiaomi annonce des gains très importants par rapport à la génération Xiaomi 17 Pro, avec des chiffres pouvant atteindre 280 % de lumière supplémentaire selon le modèle comparé.

Pour le Pro Max, Xiaomi évoque également un gain de l’ordre de 83 % par rapport à son prédécesseur.

Ces valeurs restent des mesures fournies par Xiaomi avant la commercialisation des smartphones.

Elles ne signifient pas automatiquement que toutes les photos nocturnes seront 83 % ou 280 % meilleures. La qualité finale dépend aussi du traitement, de l’optique, du temps d’exposition et de la manière dont les 200 millions de pixels sont regroupés.

Mais le capteur de 1/1,56 pouce associé à une ouverture f/2,4 laisse effectivement davantage de marge au téléobjectif que sur de nombreux modules périscopiques plus petits.

Une nouvelle fonction IA doit travailler le rendu des portraits

Xiaomi accompagnera son matériel d’un nouveau traitement photographique reposant sur l’intelligence artificielle.

La marque évoque une fonction pouvant être traduite par « Legendary Moment », destinée notamment au rendu des portraits.

Le principe serait de reproduire certaines caractéristiques visuelles associées à de véritables appareils photo et à leurs optiques.

Xiaomi n’a pas encore expliqué précisément si ce traitement doit intervenir automatiquement au moment de la prise de vue ou s’il pourra également être appliqué ensuite depuis l’éditeur photo.

Cette partie devrait être précisée pendant la présentation officielle.

L’intelligence artificielle doit aussi prendre davantage d’importance dans HyperOS 4 et dans l’écran secondaire placé au dos du téléphone. Menow avait notamment détaillé comment l’écran arrière du Xiaomi 18 Pro doit devenir un nouvel outil lié à l’IA.

Deux capteurs 200 Mpx ne garantissent pas deux fois de meilleures photos

Le chiffre attire forcément l’attention, mais 400 millions de pixels cumulés ne suffisent pas à déterminer la qualité d’un appareil photo.

La taille du capteur, les objectifs utilisés, la stabilisation, le traitement HDR et les algorithmes de Xiaomi auront une influence au moins aussi importante.

La nouveauté intéressante est plutôt la manière dont Xiaomi utilise ces 200 Mpx.

Le capteur principal profite d’un format relativement imposant de 1/1,28 pouce, tandis que le téléobjectif combine 200 Mpx, 75 mm, zoom 3,2x et photographie rapprochée à 12 cm.

Cette configuration permet au constructeur de couvrir plusieurs usages avec deux capteurs à très haute définition plutôt que d’utiliser les 200 Mpx uniquement comme argument marketing sur l’appareil photo principal.

La présentation complète a lieu le 23 septembre

Les dernières inconnues seront levées très rapidement.

Xiaomi présentera officiellement les Xiaomi 18 Pro et Xiaomi 18 Pro Max le 23 septembre à 19 h en Chine, soit 13 h en France métropolitaine.

La conférence doit notamment permettre de connaître les configurations de mémoire, toutes les différences entre les deux modèles et surtout leurs tarifs définitifs.

On sait déjà qu’ils augmenteront. Lu Weibing a confirmé cette hausse avant même la présentation, un changement que Menow a détaillé dans son article consacré à l’augmentation du prix des Xiaomi 18 Pro.

Pour la France, il faudra encore patienter. Xiaomi n’a pas confirmé de date de commercialisation européenne pour les Xiaomi 18 Pro et Pro Max.

Mais sur la partie photo, le mystère est désormais beaucoup moins épais : Xiaomi mise sur deux véritables capteurs de 200 Mpx aux rôles très différents, avec un téléobjectif qui sera probablement l’un des éléments les plus surveillés lors des premiers tests.

Sources : Xiaomi, Tech Advisor, Android Authority