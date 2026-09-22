iPhone 18 Pro : un bug de Face ID peut bloquer et redémarrer le smartphone

L’iPhone 18 Pro peut se figer puis redémarrer automatiquement après un échec de Face ID dans certaines applications protégées. Le problème a pu être reproduit sur au moins un modèle européen et concernerait également l’iPhone 18 Pro Max. Son origine reste inconnue, avec notamment la piste d’un bug d’iOS 27.

Face ID peut provoquer un redémarrage complet de l’iPhone 18 Pro

Les premiers témoignages décrivent un comportement inhabituel après l’échec d’une authentification avec Face ID. L’iPhone cesse alors de répondre aux interactions tactiles avant de redémarrer automatiquement quelques secondes plus tard.

Le problème a pu être reproduit sur au moins un iPhone 18 Pro européen, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas uniquement d’un témoignage isolé impossible à vérifier.

Le bug ne semble toutefois pas apparaître lors d’un déverrouillage classique du smartphone. Il se manifeste principalement lorsque Face ID sert à accéder à des contenus ou applications protégés.

Les applications protégées par Face ID sont particulièrement concernées

Le dysfonctionnement peut notamment apparaître dans l’application Mots de passe, dans les onglets privés de Safari ou avec d’autres applications dont l’accès est verrouillé par authentification biométrique.

La séquence est assez précise : Face ID échoue une première fois à reconnaître l’utilisateur, puis celui-ci sélectionne l’option permettant de réessayer Face ID. Sur certains appareils, c’est à ce moment que le système se bloque.

L’écran ne répond alors plus aux commandes tactiles. Après quelques secondes, le smartphone redémarre de lui-même.

iOS 27 pourrait être à l’origine du problème

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max disposent d’un système Face ID modifié. Apple a notamment déplacé la caméra infrarouge sous l’écran, ce qui lui a permis de réduire la taille de la Dynamic Island.

Impossible, pour l’instant, d’établir un lien entre ce nouveau composant et les redémarrages observés. Une erreur logicielle dans iOS 27 fait également partie des explications possibles.

Apple n’a pas officiellement confirmé l’origine du dysfonctionnement à ce stade.

Tous les iPhone 18 Pro ne semblent pas touchés

Les signalements disponibles ne permettent pas de parler d’un défaut généralisé. Le bug semble affecter seulement certains appareils, et son ampleur exacte reste donc difficile à déterminer.

Pour les utilisateurs concernés, une solution temporaire consiste à saisir le code de l’iPhone après un échec de reconnaissance plutôt que de relancer immédiatement une tentative Face ID.

Si la cause est bien logicielle, Apple pourrait corriger le problème avec une prochaine mise à jour d’iOS 27. Aucun correctif ni calendrier de déploiement n’a toutefois été annoncé.