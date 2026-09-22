Xbox Game Pass : Dune: Awakening est disponible dès aujourd’hui sur console, PC et cloud

Ce 22 septembre 2026 marque une étape importante pour Dune: Awakening. Le jeu de survie de Funcom rejoint aujourd’hui le Xbox Game Pass, en même temps que sa sortie officielle sur Xbox Series X|S.

Les abonnés peuvent y accéder sur Xbox Series X|S, PC et via le cloud, mais toutes les formules Game Pass ne sont pas concernées de la même manière. Cette arrivée s’accompagne aussi d’une version largement enrichie du jeu, avec notamment un mode entièrement solo, la totalité du premier arc narratif et plusieurs améliorations introduites depuis le lancement PC.

Dune: Awakening rejoint trois formules Xbox Game Pass

Microsoft confirme que Dune: Awakening est intégré à partir du 22 septembre aux abonnements suivants :

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Premium

PC Game Pass

Le jeu est accessible sur Xbox Series X|S, PC, appareils portables compatibles et Xbox Cloud Gaming.

Les possesseurs d’une Xbox One ne disposent donc pas d’une version native du jeu. L’accès via le cloud peut en revanche permettre de jouer sur certains appareils compatibles sans disposer directement d’une Xbox Series X|S.

Cette arrivée s’inscrit dans une seconde moitié de septembre particulièrement chargée pour le service. Menow détaillait déjà les quatre jeux arrivés dans le Xbox Game Pass le 16 septembre, tandis que plus de 30 sorties Xbox étaient programmées cette semaine.

Dune: Awakening fait partie des sorties les plus importantes de cette nouvelle vague.

La version Xbox arrive avec le contenu ajouté depuis la sortie PC

Les joueurs Xbox ne récupèrent pas simplement la version originale publiée sur PC.

Funcom présente la version disponible ce 22 septembre comme une édition intégrant l’ensemble des ajouts et améliorations déployés depuis le lancement PC.

Cela comprend notamment davantage de contenu de fin de jeu, de nouvelles zones, des missions supplémentaires, des rencontres dynamiques ainsi que différentes améliorations destinées à faciliter la gestion des bases et des véhicules.

Le studio a également travaillé sur l’expérience console avec une interface et des commandes adaptées à la manette.

Sur Xbox Series X, deux modes graphiques sont proposés : un mode Performances, visant 60 images par seconde et utilisé par défaut, ainsi qu’un mode Qualité.

Un véritable mode solo est désormais disponible

Le changement le plus important concerne peut-être la manière de jouer.

Dune: Awakening avait été conçu autour d’un monde de survie largement multijoueur. Depuis la mise à jour 1.5, Funcom permet désormais de parcourir l’intégralité du jeu en solo.

Le joueur peut donc choisir entre plusieurs approches :

jouer entièrement seul, rejoindre des amis sur un serveur partagé ou évoluer au milieu de nombreux autres joueurs sur les serveurs publics.

Le contenu principal reste accessible quel que soit le mode choisi.

Funcom ajoute également le dernier chapitre du Livre I, ce qui permet désormais de suivre son premier grand arc narratif du début à la fin.

Pour les joueurs qui avaient écarté Dune: Awakening en raison de sa dimension multijoueur, cette évolution change donc sensiblement la proposition.

Xbox Play Anywhere et progression partagée sont également au programme

La version Microsoft bénéficie de Xbox Play Anywhere.

Un joueur peut ainsi passer d’une Xbox à la version distribuée sur le Microsoft Store sous Windows tout en conservant sa progression.

Funcom confirme également la présence du cross-play entre Xbox et la version Windows du Microsoft Store.

Il existe toutefois une limite importante.

Le cross-play complet entre toutes les plateformes n’est pas encore disponible. Les joueurs PlayStation 5 ne peuvent pas rejoindre les joueurs Xbox, et les versions PC extérieures à l’écosystème Microsoft ne bénéficient pas automatiquement de cette compatibilité.

Funcom indique travailler sur une prise en charge plus large du jeu multiplateforme.

Dune: Awakening sort aussi aujourd’hui sur PS5

Le 22 septembre correspond également au lancement officiel de Dune: Awakening sur PlayStation 5.

Cette version n’est naturellement pas comprise dans le Xbox Game Pass. Les joueurs PS5 doivent acheter le jeu séparément.

Les acheteurs des éditions Deluxe et Ultimate sur console avaient déjà pu commencer leur partie grâce à un accès anticipé ouvert le 17 septembre. Le lancement du 22 septembre correspond désormais à la disponibilité générale du jeu.

Sur Xbox, l’intérêt est différent : les abonnés aux offres Game Pass compatibles peuvent directement essayer Dune: Awakening sans acheter le jeu séparément.

Plusieurs autres changements arrivent avec cette nouvelle version

La mise à jour accompagnant le lancement console apporte aussi plusieurs évolutions importantes.

Le PvP peut désormais être entièrement désactivé en multijoueur, permettant aux joueurs préférant une expérience PvE de progresser sans participer aux affrontements contre d’autres utilisateurs.

Funcom a également étendu le monde, retravaillé certaines mécaniques de progression et ajouté davantage d’options pour personnaliser la difficulté et les règles d’une partie.

Le studio prépare par ailleurs une nouvelle région baptisée Polar Cap, qui doit arriver ultérieurement sous la forme d’une mise à jour gratuite.

Une arrivée Game Pass au bon moment pour les abonnés

Pour les abonnés, la date est particulièrement intéressante : Dune: Awakening rejoint le catalogue alors que Microsoft continue de renouveler fortement son offre de septembre.

Il faudra néanmoins surveiller les autres mouvements du service. Huit jeux doivent quitter le Xbox Game Pass le 30 septembre, dont Sifu et Little Nightmares II Enhanced Edition, comme nous l’avons détaillé dans la liste des prochains retraits du Game Pass.

Pour Dune: Awakening, aucune urgence de ce type n’est annoncée actuellement. À partir de ce 22 septembre, les abonnés Game Pass Ultimate, Game Pass Premium et PC Game Pass peuvent commencer leur aventure sur Arrakis directement depuis leur abonnement.

Sources : Xbox Wire ; Dune: Awakening / Funcom