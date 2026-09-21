Une ancienne carte de GTA 6 devient jouable dans GTA 5, et les fans découvrent ce qui a changé

Attendre le 19 novembre devient visiblement trop difficile pour certains joueurs. Une ancienne version de la carte de GTA 6, qui daterait des premières années de développement du jeu, a été recréée pour fonctionner directement dans GTA 5. Sur Reddit, la découverte a dépassé 3 200 votes en deux jours.

Et ce n’est pas la carte actuelle de Leonida. C’est justement ce qui la rend intéressante.

Une version très ancienne de GTA 6 reconstruite dans GTA 5

Le projet repose sur des éléments attribués à une version de GTA 6 datant de 2014 ou 2015.

Des moddeurs ont utilisé des données qui circulent à la suite de fuites touchant Rockstar afin de reconstruire cette première interprétation de Vice City et de ses environs.

Résultat : une partie de ce qui aurait constitué le GTA 6 de l’époque peut maintenant être chargée dans GTA 5.

Le post Reddit montrant le projet a rapidement dépassé les 3 200 votes, avec un commentaire qui résume assez bien l’étrangeté de la situation : la carte de GTA 6 devient jouable dans GTA 5 avant même la sortie de GTA 6.

Évidemment, il ne s’agit pas d’une démo du jeu final.

On parle d’un environnement de développement extrêmement ancien et incomplet.

GTA 6 semble avoir énormément changé depuis cette première carte

C’est précisément la comparaison qui passionne désormais les fans.

La communauté travaille parallèlement sur une reconstruction beaucoup plus récente de Leonida, basée sur les nombreux indices accumulés au fil des années.

La version 16 de cette carte communautaire a été publiée le 20 septembre et a déjà dépassé 470 votes.

Elle modifie notamment les côtes, les zones urbaines, les routes, Vice City, Key Lento, Hamlet ou encore Ambrosia.

Des bâtiments et différents points d’intérêt ont également été ajoutés à partir des éléments disponibles.

La différence avec la carte supposée de 2014-2015 montre surtout à quel point un monde ouvert peut évoluer pendant une décennie de développement.

Nous avions déjà vu jusqu’où peuvent aller ces changements avec les nombreuses fuites de GTA 6 montrant Vice City et plusieurs mécaniques du jeu.

Certaines régions auraient disparu ou été totalement transformées

C’est maintenant là que les discussions deviennent intéressantes.

Les joueurs commencent à comparer :

l’ancienne carte,

les différentes fuites,

les trailers,

les séquences officielles,

et la reconstruction communautaire actuelle.

Certaines zones autrefois envisagées semblent avoir changé radicalement, tandis que d’autres auraient simplement disparu.

Il faut néanmoins rester extrêmement prudent.

Une zone absente d’une reconstruction communautaire ne signifie pas automatiquement que Rockstar l’a supprimée.

Les fans travaillent avec des informations forcément incomplètes.

Certaines portions peuvent tout simplement ne pas avoir encore été observées.

La carte de Leonida reste l’un des plus grands mystères de GTA 6

Rockstar a déjà montré énormément de choses sur GTA 6, mais le studio n’a toujours pas publié de carte complète et détaillée de Leonida.

Cela laisse un énorme terrain de jeu à la communauté.

Routes, bâtiments, panneaux, montagnes visibles à l’horizon, distances entre différents lieux : pratiquement chaque image est décortiquée pour déterminer où elle se situe.

La carte communautaire actuelle atteint ainsi environ 21 km sur 20 km dans son système de grille, mais cela ne constitue pas une mesure officielle de la taille jouable finale.

Il ne reste désormais que deux mois avant la sortie prévue le 19 novembre 2026.

Nous avons d’ailleurs détaillé récemment pourquoi l’attente autour de GTA 6 change clairement de ton à l’approche de sa sortie.

Après des années à reconstruire Leonida morceau par morceau, la communauté pourra bientôt comparer ses cartes avec celle réellement créée par Rockstar.

Et il risque d’y avoir quelques surprises.

Source : la carte de GTA 6 recréée dans GTA 5 sur Reddit