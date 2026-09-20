GTA 6 approche et la PS5 Pro devient de plus en plus difficile à trouver

À deux mois de la sortie de GTA 6, acheter une PS5 Pro devient nettement plus compliqué dans certains pays. Plusieurs grands revendeurs américains affichent désormais la console en rupture, tandis que des tensions commencent également à apparaître en Europe. Sur Reddit, des joueurs expliquent utiliser des alertes de stock sans parvenir à mettre la main dessus.

Difficile d’affirmer que GTA 6 explique à lui seul cette situation. Mais le rapprochement entre la sortie du jeu de Rockstar et le regain d’intérêt pour la console la plus puissante de Sony devient difficile à ignorer.

Des joueurs traquent les réapprovisionnements sans succès

Depuis plusieurs jours, les messages se multiplient sur le subreddit consacré à la PS5 Pro.

Certains joueurs racontent surveiller les applications de suivi de stock, les boutiques en ligne et les différents réapprovisionnements sans réussir à commander la console.

Une inquiétude revient régulièrement : faut-il acheter maintenant ou attendre au risque de voir la situation empirer à mesure que GTA 6 approche ?

Ce phénomène ne repose pas uniquement sur quelques témoignages Reddit.

Au 19 septembre, plusieurs grands distributeurs américains comme Amazon, Walmart, Best Buy, Target et PlayStation Direct étaient signalés sans stock disponible.

En Europe, la situation semble moins uniforme, mais les stocks se sont également tendus ces dernières semaines. Les Numériques rapportait déjà fin août des ruptures chez plusieurs revendeurs après le regain d’attention autour de GTA 6.

GTA 6 change progressivement la façon de regarder la PS5 Pro

La PS5 Pro n’a jamais été indispensable pour jouer aux titres PS5.

Son prix élevé a d’ailleurs longtemps limité son intérêt à une partie relativement restreinte des joueurs.

Mais GTA 6 change la perception de la machine.

Le prochain jeu de Rockstar fait partie de ces rares sorties capables d’inciter certains joueurs à renouveler leur matériel simplement pour obtenir la meilleure expérience possible dès le premier jour.

Sur Reddit, plusieurs propriétaires expliquent précisément avoir acheté ou chercher une PS5 Pro en préparation de GTA 6.

D’autres craignent désormais que les stocks deviennent encore plus difficiles à trouver en octobre et novembre.

Le phénomène était déjà visible début septembre : une discussion consacrée à la disparition des stocks de PS5 Pro avait dépassé 300 votes sur Reddit.

Attention aux prix qui commencent à grimper

La situation peut également créer une deuxième conséquence : la spéculation.

Lorsque les stocks officiels disparaissent, les consoles commencent mécaniquement à apparaître chez des vendeurs tiers à des prix beaucoup plus élevés.

En France, la PS5 Pro est déjà un achat important avec un tarif officiel de 899,99 euros.

Payer plusieurs centaines d’euros supplémentaires simplement pour l’obtenir avant GTA 6 devient donc beaucoup moins intéressant.

Il reste encore suffisamment de temps pour que Sony réapprovisionne largement le marché avant novembre.

Mais la tendance mérite désormais d’être surveillée.

Car GTA 6 n’est même pas encore disponible et une partie des joueurs semble déjà préparer son matériel pour le 19 novembre.

Si cette demande continue d’accélérer pendant les prochaines semaines, la console la plus puissante de Sony pourrait devenir l’un des produits gaming les plus recherchés de cette fin d’année.

Sources : Discussion PS5 Pro sur Reddit