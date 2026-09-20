Xiaomi 18 Pro plus cher ? Deux capteurs 200 Mpx et un prix mondial très attendu

Le Xiaomi 18 Pro pourrait coûter entre 1 249 et 1 349 dollars à l’international, avec une fiche technique nettement plus ambitieuse que celle de ses prédécesseurs. Les premières informations évoquent notamment deux capteurs photo de 200 Mpx, un Snapdragon 8 Elite Gen 6 et le retour possible d’une finition transparente. Le Xiaomi 18 Pro Max pourrait aller encore plus loin, avec un prix pouvant atteindre 1 499 dollars.

Les Xiaomi 18 Pro et Pro Max arriveraient en premier

Xiaomi pourrait bouleverser le calendrier habituel de sa prochaine gamme haut de gamme.

Les Xiaomi 18 Pro, Xiaomi 18 Pro Max et Xiaomi 18 Fold seraient attendus dès septembre 2026. Le Xiaomi 18 classique arriverait plus tard, entre décembre 2026 et le début de l’année 2027.

Un calendrier assez inhabituel.

Les noms de code internes auraient également commencé à circuler. Le Xiaomi 18 serait appelé « Venice », le Pro « Hongkong » et le Pro Max « Madrid ».

La gamme pourrait aussi varier selon les marchés. En Inde, Xiaomi envisagerait par exemple de ne pas commercialiser le modèle standard et de se concentrer uniquement sur les versions Pro.

Le Xiaomi 18 Pro Max pourrait remplacer l’Ultra

Autre changement majeur : le Xiaomi 18 Ultra pourrait ne pas voir le jour.

Dans ce scénario, le Xiaomi 18 Pro Max deviendrait le modèle le plus haut de gamme de la famille. Il récupérerait ainsi une partie du rôle habituellement réservé à la version Ultra.

La hiérarchie changerait donc sensiblement.

Le Pro Max occuperait le sommet de la gamme, tandis que le Xiaomi 18 Pro monterait lui aussi en gamme avec des composants particulièrement ambitieux.

Pour l’instant, Xiaomi n’a pas confirmé l’abandon du Xiaomi 18 Ultra. Cette information reste donc à prendre avec prudence.

Deux capteurs de 200 Mpx pour le Xiaomi 18 Pro

C’est probablement la partie photo qui attire le plus l’attention.

Le Xiaomi 18 Pro pourrait embarquer deux capteurs de 200 mégapixels. Le premier serait utilisé comme appareil photo principal avec un capteur SmartSens au format 1/1,28 pouce et la technologie LOFIC 3.0.

Le second capteur de 200 Mpx serait associé à un téléobjectif périscopique.

Deux capteurs de 200 Mpx sur le même smartphone, donc.

L’ultra grand-angle bénéficierait lui aussi d’un capteur plus grand, même si ses caractéristiques précises ne sont pas encore connues.

Une telle configuration ferait clairement de la photo l’un des principaux arguments du Xiaomi 18 Pro. Toutes ces caractéristiques proviennent toutefois de fuites et n’ont pas encore été officialisées par Xiaomi.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait au programme

Les performances reposeraient sur la prochaine génération de puces haut de gamme de Qualcomm.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 6 serait ainsi attendu dans les Xiaomi 18 Pro. Plusieurs variantes du processeur pourraient néanmoins être utilisées selon les modèles, notamment sur le Pro Max.

De quoi confirmer leur positionnement très haut de gamme.

Cette montée en puissance matérielle pourrait aussi expliquer, au moins en partie, les tarifs plus élevés évoqués pour les versions internationales.

Le dos transparent pourrait faire son retour

Xiaomi préparerait également le retour d’une finition devenue assez rare : un dos transparent.

La marque avait déjà utilisé cette esthétique sur les Mi 8 et Mi 9, puis sur le Mi 10 Ultra. La famille Xiaomi 18 pourrait reprendre cette idée sur certaines versions Pro.

L’objectif serait de laisser apparaître visuellement une partie des éléments internes à travers l’arrière du smartphone.

Un petit retour aux sources.

Cette finition pourrait toutefois être réservée à une édition spéciale plutôt qu’à l’ensemble de la gamme.

Un bouton consacré à l’IA serait également prévu

Le Xiaomi 18 Pro pourrait aussi recevoir un bouton physique dédié aux fonctions d’intelligence artificielle.

Son fonctionnement précis reste inconnu. Il pourrait servir à lancer rapidement certains outils génératifs intégrés à HyperOS ou à accéder directement à un assistant.

L’IA prendrait ainsi une place beaucoup plus visible dans l’utilisation quotidienne du smartphone.

Sa présence n’a néanmoins pas encore été confirmée officiellement.

Le Xiaomi 18 Pro pourrait débuter à 1 249 dollars

Le principal changement pourrait finalement se trouver sur l’étiquette.

Le Xiaomi 18 Pro serait proposé entre 1 249 et 1 349 dollars sur le marché mondial. Le Xiaomi 18 Pro Max monterait encore plus haut, avec un tarif estimé entre 1 399 et 1 499 dollars.

Le Xiaomi 18 classique resterait sous la barre des 1 000 dollars, avec un prix évoqué entre 899 et 999 dollars.

L’écart devient important.

Ces montants concernent pour l’instant des estimations internationales. Le prix en euros pour la France et l’Europe reste inconnu, et Xiaomi pourrait appliquer une grille tarifaire différente selon les marchés.

Si le Xiaomi 18 Ultra disparaît réellement, cette hausse aurait aussi une certaine logique : le Pro Max prendrait directement sa place au sommet de la gamme, tandis que le Pro récupérerait une partie de ses caractéristiques premium.

Entre les deux capteurs de 200 Mpx, le Snapdragon 8 Elite Gen 6, le possible dos transparent et les nouvelles fonctions liées à l’IA, le Xiaomi 18 Pro pourrait donc franchir un nouveau cap. Son prix mondial sera désormais l’un des points les plus surveillés avant son lancement.