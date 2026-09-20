One UI 9 : Samsung fixe une date pour les Galaxy S25, Z Fold 7 et Z Flip 7, mais pas encore en France

Le calendrier de One UI 9 devient beaucoup plus précis pour plusieurs Galaxy haut de gamme. Samsung a désormais communiqué une date pour les Galaxy S25 et les pliants de génération Z7 : leur passage à la nouvelle interface est annoncé à partir du 28 septembre 2026.

Une précision change toutefois complètement la manière d’interpréter cette date : elle a été communiquée par Samsung Thaïlande. Pour un Galaxy acheté en France, le 28 septembre ne constitue donc pas encore une date garantie.

Les Galaxy S25 et Z7 sont annoncés pour le 28 septembre

Samsung a commencé le déploiement stable de One UI 9 en Corée du Sud le 16 septembre, avec les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra.

Pour la Thaïlande, le constructeur donne désormais un calendrier beaucoup plus détaillé :

21 septembre : Galaxy S26 Series

28 septembre : Galaxy S25 Series

28 septembre : Galaxy Z7 Series

d’ici octobre : Galaxy S23 FE

La gamme Galaxy S25 comprend notamment les Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra. Pour les pliants, Samsung fait référence à la génération comprenant les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7.

C’est une étape importante pour ces smartphones, qui étaient jusque-là surtout concernés par les différentes phases de test de One UI 9.

Menow avait déjà suivi le passage officiel des Galaxy S26 à One UI 9 et les prochains modèles concernés. Cette nouvelle information apporte désormais ce qui manquait : une date précise pour la génération S25 et les pliants Z7, au moins sur un marché.

Le 28 septembre n’est pas encore la date française

C’est le point à retenir avant de commencer à vérifier frénétiquement les mises à jour de son Galaxy.

Samsung Thaïlande écrit explicitement que les Galaxy S25 et Z7 doivent être mis à jour le 28 septembre en Thaïlande.

Samsung France n’a pas publié de calendrier aussi précis pour ces appareils.

Un utilisateur français possédant un Galaxy S25 Ultra peut donc raisonnablement surveiller l’arrivée de la mise à jour autour de cette période, mais il serait incorrect d’affirmer que son smartphone recevra obligatoirement One UI 9 le 28 septembre.

Les déploiements Samsung peuvent varier selon le pays, le modèle, la variante du téléphone et parfois l’opérateur.

Votre Galaxy peut être compatible sans recevoir immédiatement la version stable

La liste des appareils engagés autour de One UI 9 est beaucoup plus longue que les quelques modèles auxquels Samsung vient d’associer une date.

Plusieurs générations de Galaxy S, Galaxy Z et Galaxy A ont déjà participé à différentes phases de bêta.

Menow a recensé les Galaxy qui peuvent déjà tester Android 17 avec One UI 9.

Cette distinction est essentielle.

Être compatible avec One UI 9 ne signifie pas que la version stable sera disponible en même temps que sur les Galaxy S25.

Les Galaxy S24 ou certains Galaxy A peuvent par exemple être parfaitement éligibles tout en suivant un calendrier différent.

One UI 9 apporte plusieurs changements directement visibles

La mise à jour ne se limite pas au passage vers Android 17.

Samsung met notamment en avant My FanCam, une fonction capable de suivre automatiquement un sujet pendant une vidéo afin de le conserver au centre de l’image.

Now Brief gagne des cartes davantage personnalisables, tandis que Now Nudge peut proposer certaines actions en fonction du contexte affiché à l’écran.

Un nouvel espace Warranty and Care doit également permettre de regrouper des informations liées à la garantie, au diagnostic et à certaines options d’assistance.

Samsung ajoute aussi Security Brief, qui rassemble différentes alertes liées à la sécurité et à la confidentialité.

La disponibilité exacte de certaines fonctions peut toutefois dépendre du Galaxy, de la langue et de la région.

Comment vérifier One UI 9 sur son Galaxy

Lorsque la mise à jour commencera à être distribuée, elle pourra être recherchée manuellement dans :

Paramètres > Mise à jour logicielle > Téléchargement et installation

Il n’est pas anormal que deux Galaxy identiques ne reçoivent pas le fichier exactement au même moment. Samsung utilise des vagues de déploiement afin de contrôler la diffusion et de pouvoir intervenir si un problème important apparaît.

Pour les propriétaires d’un Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, Z Fold 7 ou Z Flip 7, le signal est néanmoins clair : la version stable entre maintenant dans une phase de déploiement beaucoup plus large.

Reste à voir à quelle vitesse la France suivra le calendrier communiqué pour la Thaïlande.