Votre PS5 manque déjà de place ? Ces SSD sont à regarder avant l’arrivée de GTA 6

La PS5 peut accueillir un SSD M.2 NVMe supplémentaire jusqu’à 8 To, et l’arrivée de GTA 6 donne une bonne raison de vérifier l’espace qu’il reste sur votre console. Le jeu de Rockstar est attendu le 19 novembre 2026, tandis que sa taille finale n’a pas encore été communiquée. Avec des jeux toujours plus lourds, passer à 2 To de stockage supplémentaire peut rapidement éviter de jongler entre installations et suppressions.

GTA 6 va rendre l’espace libre de votre PS5 encore plus précieux

Les gros jeux peuvent rapidement remplir le stockage d’une PS5. Call of Duty, Gran Turismo 7, Cyberpunk 2077 ou encore les productions Rockstar occupent parfois plusieurs dizaines, voire plus de 100 Go une fois les mises à jour installées.

Et GTA 6 approche.

Rockstar n’a pas encore communiqué la taille définitive du téléchargement, ce qui rend les chiffres circulant actuellement sur les réseaux sociaux peu fiables. Une chose reste certaine : les joueurs qui conservent plusieurs gros titres installés peuvent rapidement manquer de place.

L’intérêt autour de GTA 6 et de la PS5 Pro monte également à l’approche du lancement. Pour ceux qui préparent déjà leur console, le stockage fait partie des points à surveiller.

Tous les SSD M.2 ne conviennent pas à la PS5

Acheter un SSD NVMe au hasard n’est pas une bonne idée.

La PS5 demande un SSD M.2 NVMe PCIe Gen4 x4. Sony recommande une vitesse de lecture séquentielle d’au moins 5 500 Mo/s, avec un système de dissipation thermique adapté.

Le dissipateur est particulièrement important.

Certains SSD sont vendus directement avec leur radiateur installé. C’est généralement la solution la plus simple : pas besoin d’acheter une pièce supplémentaire ni de vérifier ensuite si son épaisseur entre correctement dans l’emplacement de la console.

Une fois installé, le SSD M.2 permet de lancer directement les jeux PS5 depuis ce stockage supplémentaire.

Samsung 990 PRO 2 To : très rapide et prêt pour la PS5

Le Samsung 990 PRO 2 To avec dissipateur fait partie des références les plus rapides de cette sélection.

Samsung annonce jusqu’à 7 450 Mo/s en lecture et 6 900 Mo/s en écriture. C’est largement supérieur aux recommandations de Sony.

La version équipée du dissipateur est particulièrement intéressante pour la PS5 puisqu’elle évite d’avoir à installer un système de refroidissement séparé.

Avec 2 To supplémentaires, il devient aussi beaucoup plus facile de conserver plusieurs gros jeux installés en même temps.

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WD_BLACK SN850X 2 To : une valeur sûre pour agrandir le stockage

Le WD_BLACK SN850X 2 To est également très bien adapté à une utilisation sur PS5.

Il peut atteindre environ 7 300 Mo/s en lecture et 6 600 Mo/s en écriture selon la version.

Un détail mérite néanmoins toute votre attention au moment de commander : le SN850X existe avec ou sans dissipateur thermique.

Pour une installation simple dans la console, mieux vaut sélectionner directement la version avec dissipateur.

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Crucial T500 2 To : de grosses performances sans complication

Le Crucial T500 2 To constitue une autre solution intéressante pour étendre le stockage de la PS5.

Ses débits peuvent atteindre 7 400 Mo/s en lecture et jusqu’à 7 000 Mo/s en écriture.

La version dotée d’un dissipateur est directement adaptée à l’emplacement M.2 de la console. L’installation reste donc assez simple : ouverture du cache, fixation du SSD, remontage puis formatage depuis la PS5.

Pas besoin d’en faire davantage.

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Kingston FURY Renegade 2 To : rapide et particulièrement endurant

Le Kingston FURY Renegade 2 To affiche lui aussi des performances largement suffisantes pour la console de Sony.

Il peut atteindre 7 300 Mo/s en lecture et environ 7 000 Mo/s en écriture.

Kingston met également en avant une endurance élevée, ce qui peut avoir son intérêt lorsqu’on installe, supprime et déplace régulièrement de gros jeux.

La variante équipée d’un dissipateur est celle à privilégier pour éviter toute complication lors de l’installation.

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Lexar NM790 2 To : un modèle à surveiller pendant les promotions

Le Lexar NM790 2 To avec dissipateur complète cette sélection avec des performances pouvant atteindre 7 400 Mo/s en lecture et 6 500 Mo/s en écriture.

Il dépasse donc lui aussi largement la vitesse recommandée pour la PS5.

Son principal intérêt peut se jouer sur le prix.

Les tarifs des SSD varient régulièrement sur Amazon, et le NM790 se retrouve parfois particulièrement bien placé face aux modèles Samsung, Kingston ou Western Digital.

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1 To, 2 To ou 4 To : quelle capacité choisir avant GTA 6 ?

Pour une PS5 utilisée avec seulement quelques jeux installés simultanément, 1 To supplémentaire peut encore suffire.

Le 2 To offre déjà beaucoup plus de confort.

C’est probablement la capacité la plus équilibrée pour conserver plusieurs gros jeux tout en évitant de supprimer systématiquement un titre lorsqu’une nouvelle sortie arrive.

Le 4 To devient intéressant pour les grosses bibliothèques numériques, mais le tarif grimpe rapidement.

Sony autorise désormais des SSD M.2 allant jusqu’à 8 To, ce qui laisse une marge énorme pour ceux qui veulent stocker presque toute leur bibliothèque sur la console.

La taille des jeux reste d’ailleurs un sujet important pour les prochaines générations. Sony travaille déjà sur différentes technologies susceptibles de réduire à terme le poids des jeux sur PS5 et PS6.

Le dissipateur est le détail à vérifier avant de commander

Les cinq SSD présentés ici dépassent largement les performances nécessaires pour une PS5.

Le véritable piège se trouve ailleurs.

Samsung 990 PRO, WD_BLACK SN850X, Crucial T500, Kingston FURY Renegade et Lexar NM790 existent dans plusieurs variantes. Certaines sont vendues sans dissipateur.

Avant de valider votre commande, vérifiez donc précisément la version sélectionnée.

Avec GTA 6 qui approche et des jeux toujours plus volumineux, installer un SSD de 2 To peut éviter une bonne partie du ménage habituel dans le stockage. Et surtout, le faire avant d’être à quelques heures du lancement évite de découvrir au mauvais moment qu’il ne reste presque plus rien sur la console.