HyperOS 4 : cette mise à jour peut bloquer votre Redmi sur l’écran de verrouillage, Xiaomi stoppe son déploiement

À peine arrivée sur les Redmi K80, une bêta de HyperOS 4 provoque déjà un problème suffisamment sérieux pour interrompre son déploiement. Certains utilisateurs indiquent que leur smartphone refuse leur code PIN ou leur mot de passe pourtant correct, les laissant bloqués sur l’écran de verrouillage.

La version OTA concernée a été retirée des serveurs afin d’empêcher de nouvelles installations, selon plusieurs sources spécialisées qui ont documenté l’incident.

Pour les propriétaires français de Xiaomi, Redmi ou POCO, il y a néanmoins une précision essentielle : ce problème concerne actuellement une bêta chinoise de HyperOS 4 et non la version stable distribuée en Europe.

Le Redmi accepte la mise à jour, puis refuse le bon code de verrouillage

Le dysfonctionnement est particulièrement gênant puisqu’il touche l’un des éléments les plus essentiels du téléphone : son système d’authentification.

Après l’installation de la bêta concernée, certains Redmi K80 peuvent afficher un message indiquant que le téléphone a été verrouillé, même lorsque l’utilisateur saisit correctement son code PIN ou son mot de passe.

Impossible alors d’accéder normalement à l’interface.

Ce n’est donc pas un simple problème d’affichage ou une application qui plante. Le smartphone peut devenir temporairement inutilisable depuis son écran de verrouillage.

Le problème est apparu au moment où Xiaomi venait précisément d’élargir son programme HyperOS 4.

La troisième vague HyperOS 4 venait juste de commencer

Le timing explique pourquoi le bug mérite une attention particulière.

Le 17 septembre 2026, Xiaomi a lancé la troisième vague de sa bêta HyperOS 4 en Chine. Plusieurs appareils ont rejoint le programme, dont :

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultra

Redmi K100 Pro

Redmi K100 Pro Max

Xiaomi Mix Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Cette nouvelle vague avait bien été annoncée pour les utilisateurs précédemment sélectionnés dans le programme bêta.

Menow avait d’ailleurs détaillé l’arrivée des Redmi K80 dans cette troisième vague de HyperOS 4.

Le problème de verrouillage a été signalé peu après le début de cette diffusion.

Xiaomi retire la mise à jour concernée

Face aux premiers signalements, la diffusion de la version bêta problématique a été interrompue et son OTA retirée des serveurs, selon XimiTime et Android MT. L’objectif est d’éviter que de nouveaux utilisateurs installent cette build avant qu’un correctif soit disponible.

C’est précisément l’intérêt d’un déploiement bêta progressif : identifier ce type de problème avant une diffusion beaucoup plus large.

Tous les Redmi K80 ne doivent donc pas être considérés comme bloqués. Il s’agit d’un bug associé à une version bêta précise, et les témoignages disponibles ne permettent pas d’affirmer que chaque appareil ayant participé au programme rencontrera nécessairement le problème.

Si la mise à jour n’a pas encore été téléchargée, son retrait doit justement empêcher son installation sur de nouveaux appareils.

Ne réinitialisez pas immédiatement le téléphone si vous êtes concerné

L’un des réflexes face à un smartphone impossible à déverrouiller peut être de passer par le Recovery et d’effectuer une réinitialisation complète des données.

Dans ce cas précis, ce n’est pas forcément la meilleure solution.

XimiTime avertit que l’effacement des données pourrait conduire certains appareils affectés vers une nouvelle difficulté lors de la configuration initiale, notamment au niveau de la vérification du compte Google. La recommandation rapportée consiste donc à éviter un “Wipe Data” précipité et à attendre un correctif adapté.

Cette recommandation concerne les appareils effectivement touchés par cette bêta. Elle ne signifie pas qu’une réinitialisation est dangereuse sur tous les smartphones Xiaomi sous HyperOS.

Les utilisateurs concernés ont également intérêt à maintenir suffisamment de batterie sur leur appareil afin de pouvoir installer une version corrigée lorsqu’elle sera proposée.

Les Xiaomi vendus en France ne sont pas concernés par cette bêta chinoise

C’est probablement le point le plus important pour la majorité de nos lecteurs.

Recevoir HyperOS 4 sur son Xiaomi en France ne signifie pas que l’on va rencontrer ce bug.

La vague du 17 septembre qui inclut les Redmi K80 appartient au programme bêta chinois. Ces références sont d’ailleurs majoritairement destinées au marché chinois et utilisent des versions logicielles différentes des ROM européennes.

Xiaomi n’a pas lancé cette même build sur tous les Xiaomi, Redmi et POCO européens.

La marque procède à des déploiements par étapes précisément pour limiter les conséquences lorsqu’un problème grave apparaît.

Si vous participez à un programme de test, il faut également garder en tête que l’acceptation ne garantit pas une réception immédiate. Xiaomi explique que les versions bêta HyperOS sont distribuées progressivement entre plusieurs groupes de testeurs.

HyperOS 4 reste une bêta sur ces Redmi

L’incident rappelle surtout la différence entre une mise à jour stable et une version destinée aux testeurs.

Une bêta peut contenir des bugs importants, des incompatibilités, une autonomie irrégulière ou des fonctions encore incomplètes. Le problème rencontré sur les Redmi K80 en fournit maintenant un exemple particulièrement visible.

HyperOS 4 apporte pourtant plusieurs nouveautés attendues, avec une interface retravaillée, de nouvelles fonctions IA et différentes optimisations du système. Menow a détaillé les premières nouveautés officielles de HyperOS 4 et la situation pour les utilisateurs français.

Mais pour un smartphone utilisé quotidiennement, attendre la version stable reste beaucoup moins risqué que rejoindre une bêta dès son ouverture.

Un correctif devient maintenant la prochaine étape à surveiller

Le retrait de l’OTA empêche normalement de nouvelles installations de la version problématique, mais il reste maintenant à savoir quand Xiaomi proposera une build corrigée aux testeurs déjà concernés.

Au moment des derniers signalements disponibles, aucun calendrier public précis pour ce correctif n’était communiqué.

L’incident intervient surtout très tôt dans cette troisième vague de tests, ce qui laisse à Xiaomi le temps de corriger le problème avant le déploiement stable de HyperOS 4.

Pour un propriétaire de Redmi K80 participant à la bêta chinoise, le conseil est donc simple : ne cherchez pas à installer manuellement la version retirée et évitez une réinitialisation précipitée si votre téléphone est déjà bloqué.

Pour les utilisateurs français sur une version stable, aucune action particulière n’est nécessaire pour l’instant.

Sources : XimiTime, Android MT