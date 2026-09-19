Honor Magic 9 sera le premier smartphone sous MagicOS 11 : voici ce que son nouvel assistant pourra faire

Honor vient de lever une partie importante du voile sur le Magic 9 avant sa présentation du 28 septembre. Le constructeur confirme que son prochain smartphone sera le premier modèle à embarquer MagicOS 11 dès son lancement, avec une nouvelle génération de l’assistant YOYO capable d’exécuter des tâches beaucoup plus longues et d’agir automatiquement dans certaines situations.

Cette fois, il ne s’agit plus d’une fuite sur la fiche technique du téléphone : Honor a officiellement détaillé plusieurs fonctions qui seront présentes sur le Magic 9.

Le Honor Magic 9 inaugurera officiellement MagicOS 11

Honor a présenté MagicOS 11 le 15 septembre lors de sa conférence développeurs organisée à Shenzhen.

Le constructeur confirme à cette occasion que le Honor Magic 9 sera le premier nouveau smartphone livré avec MagicOS 11. La présentation complète de la gamme est prévue le 28 septembre 2026 à Pékin.

Cette annonce apporte donc un nouvel élément depuis le démarrage de la bêta de MagicOS 11 que nous évoquions début septembre. Le système n’est désormais plus seulement en phase de test : Honor a détaillé son fonctionnement et commencé à ouvrir son déploiement sur plusieurs appareils en Chine.

Le Magic 9 aura néanmoins un avantage : il profitera directement des fonctions conçues pour cette génération sans avoir besoin d’attendre une mise à jour majeure.

YOYO pourra gérer des tâches de plus de 100 étapes

La principale évolution concerne YOYO, l’assistant intégré aux smartphones Honor.

Avec MagicOS 11, Honor annonce que la nouvelle version pourra prendre en charge des tâches comprenant plus de 100 étapes successives.

L’objectif est de dépasser le fonctionnement classique d’un assistant auquel il faut demander séparément chaque action. Honor veut qu’une seule instruction puisse déclencher une succession d’opérations lorsque la tâche l’exige.

Le constructeur présente MagicOS 11 comme son premier système reposant sur un Agent Harness au niveau du système, autrement dit une infrastructure capable d’orchestrer plusieurs actions et services pour atteindre le résultat demandé par l’utilisateur.

Sur le Magic 9, YOYO doit ainsi davantage agir à la place de l’utilisateur plutôt que simplement lui fournir une réponse.

Une instruction pourra être exécutée automatiquement plus tard

Honor donne un exemple particulièrement concret avec YOYO Tasks.

L’utilisateur pourra demander une fois à l’assistant d’effectuer une action lorsqu’une situation précise se produit. Le système conservera ensuite cette instruction et pourra l’exécuter automatiquement lorsque les conditions correspondantes seront réunies.

Il ne sera donc plus nécessaire de répéter la même commande.

Cette logique doit également s’appliquer à l’agenda. Avec une fonction destinée à mémoriser automatiquement les rendez-vous, MagicOS 11 pourra identifier les informations présentes après l’achat d’un billet ou la prise d’un rendez-vous, notamment l’heure et le lieu, puis les ajouter au calendrier.

Ce sont précisément ces petites automatisations qui permettront de juger si l’IA du Magic 9 apporte réellement quelque chose au quotidien.

Plus de 1 000 situations prises en charge par les services proactifs

Honor avance aussi deux chiffres importants pour son nouvel assistant.

YOYO doit proposer des services proactifs dans plus de 1 000 scénarios de la vie quotidienne. L’écosystème aurait également accès à plus de 10 000 services IA tiers.

L’idée est que l’assistant puisse utiliser plusieurs services plutôt que de rester enfermé dans quelques applications Honor.

Le Magic 9 pourrait ainsi servir de vitrine à cette évolution de l’IA mobile. La marque cherche clairement à passer du chatbot qui répond à des questions à un assistant capable d’enchaîner des actions concrètes entre plusieurs services.

Il faudra néanmoins vérifier après la commercialisation quels services seront réellement disponibles hors de Chine. Honor présente actuellement ces fonctions dans le cadre de MagicOS 11 en Chine, et toutes les intégrations tierces ne sont pas nécessairement destinées aux marchés européens.

Le Magic 9 aura aussi plusieurs fonctions de connexion exclusives au lancement

La page officielle de MagicOS 11 révèle un autre avantage du Magic 9.

Plusieurs nouvelles fonctions de connexion seront d’abord prises en charge par la série Magic 9, avant d’arriver sur d’autres téléphones Honor via des mises à jour.

Cela concerne notamment certaines fonctions permettant de communiquer avec les appareils Apple. Honor prévoit des échanges avec l’iPhone, l’iPad et l’Apple Watch, sous certaines conditions et avec l’application Honor Connect nécessaire côté Apple.

MagicOS 11 doit également améliorer les échanges avec des appareils Xiaomi, Oppo et Vivo, à condition que ceux-ci disposent des versions logicielles compatibles indiquées par leurs constructeurs.

Honor cherche donc à rendre son écosystème moins fermé, un point qui peut être particulièrement utile pour quelqu’un qui possède un smartphone Android mais utilise également une tablette, une montre ou un ordinateur d’une autre marque.

MagicOS 11 veut aussi récupérer plusieurs dizaines de Go de stockage

Les nouveautés ne se limitent pas à l’intelligence artificielle.

Honor introduit également un nouveau système de compression et d’optimisation du stockage. Sur sa page officielle, la marque indique qu’une mise à niveau du système peut libérer jusqu’à 50 Go d’espace dans certaines conditions de test.

Le chiffre ne doit pas être interprété comme 50 Go garantis sur chaque téléphone. Honor précise que le résultat dépend notamment des données présentes sur l’appareil et de sa capacité de stockage.

Le constructeur annonce également une amélioration de la réactivité grâce à sa nouvelle architecture système, avec au moins 15 % de gain revendiqué sur le temps de réponse au lancement des applications dans ses mesures internes.

L’arrivée de MagicOS 11 pourrait donc compter autant que les caractéristiques matérielles du Magic 9.

Le Magic 9 reste attendu avec une fiche technique très ambitieuse

Le logiciel n’est qu’une partie de ce qu’Honor prépare pour le 28 septembre.

Les dernières informations autour du modèle standard évoquent notamment un format relativement compact et une batterie proche de 8 000 mAh. Nous avons détaillé cette configuration dans notre point consacré au Honor Magic 9 et à ses deux capteurs de 200 MP.

Une autre variante encore plus extrême serait en préparation en Chine, avec une batterie pouvant atteindre 11 000 mAh sur une version du Honor Magic 9.

Ces caractéristiques restent à distinguer des annonces logicielles faites cette semaine : MagicOS 11 et son arrivée sur le Magic 9 sont désormais confirmés par Honor, tandis qu’une partie de la fiche technique matérielle circulant actuellement doit encore être officialisée.

Rendez-vous le 28 septembre pour les derniers détails

Honor présentera officiellement la série Magic 9 le 28 septembre 2026 à Pékin.

La conférence devra notamment préciser les modèles commercialisés, leurs prix et leur calendrier de sortie. La disponibilité internationale restera également à surveiller, car les annonces actuellement publiées par Honor concernent principalement le marché chinois.

Une chose est déjà acquise : le Magic 9 ne reposera pas uniquement sur sa batterie ou ses appareils photo pour se différencier. MagicOS 11 et la nouvelle génération de YOYO feront partie des éléments centraux du smartphone, avec un assistant désormais conçu pour exécuter des tâches longues, mémoriser certaines instructions et intervenir de manière proactive.

Reste à voir combien de ces possibilités seront disponibles dans une éventuelle version européenne.

Sources : Honor — présentation de MagicOS 11 ; Honor — MagicOS 11