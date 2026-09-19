HyperOS 4 commence à arriver sur ces Redmi et Xiaomi : 8 appareils rejoignent maintenant la bêta

La troisième vague de la bêta d’HyperOS 4 est désormais lancée. Depuis le 17 septembre 2026, huit nouveaux appareils Xiaomi et Redmi peuvent commencer à recevoir la mise à jour, conformément au calendrier annoncé par Xiaomi.

Cette nouvelle étape concerne cinq Redmi, un smartphone pliable Xiaomi et deux tablettes. Une précision reste essentielle : ce déploiement concerne pour l’instant le programme bêta chinois, et non la version stable destinée aux utilisateurs français.

Les 8 appareils qui rejoignent maintenant HyperOS 4

Xiaomi avait programmé cette troisième vague à partir du 17 septembre. La date étant désormais passée, le déploiement peut commencer progressivement sur les appareils concernés.

La liste officielle comprend :

Redmi K100 Pro Max

Redmi K100 Pro

Redmi K80 Pro

Redmi K80 Ultimate Edition

Redmi K80

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi Pad 7 Ultra

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5

Il s’agit donc de six smartphones et deux tablettes.

Les propriétaires de Redmi K80 sont particulièrement concernés par cette nouvelle étape puisque presque toute la famille rejoint maintenant le programme.

Xiaomi précise toutefois que le calendrier peut être ajusté en fonction des résultats des tests. Le fait qu’un modèle figure dans cette vague ne signifie donc pas nécessairement que tous ses propriétaires recevront la mise à jour exactement au même moment.

La mise à jour peut ne pas apparaître immédiatement

Comme souvent avec les versions de test Xiaomi, le déploiement est progressif.

Deux appareils identiques peuvent donc ne pas recevoir HyperOS 4 le même jour. Xiaomi utilise ce type de diffusion par vagues pour observer le comportement de la mise à jour avant de l’étendre à davantage d’utilisateurs.

Ce fonctionnement avait déjà été détaillé sur Menow : même lorsqu’un utilisateur est accepté dans le programme, la bêta HyperOS 4 peut mettre plusieurs jours avant d’apparaître sur son Xiaomi.

Il n’y a donc pas nécessairement de problème si aucune notification n’est encore visible.

La marque indique par ailleurs que les modèles compatibles et les dates de déploiement peuvent être légèrement modifiés en fonction de la situation réelle.

Attention : ce n’est pas la bêta mondiale d’HyperOS 4

La distinction est importante, notamment pour les utilisateurs français.

Cette vague du 17 septembre correspond au programme bêta chinois d’HyperOS 4. Elle ne doit pas être confondue avec le programme Global Beta destiné aux appareils utilisant des ROM internationales ou européennes.

Xiaomi a également commencé à étendre ce programme mondial. Menow a notamment détaillé les Xiaomi qui peuvent rejoindre la bêta internationale d’HyperOS 4.

Les appareils concernés ne sont pas les mêmes.

Pour un utilisateur européen possédant par exemple un Xiaomi 15 ou un Xiaomi 17T, c’est donc le calendrier Global Beta qu’il faut surveiller, et non cette vague chinoise comprenant les Redmi K100 et K80.

HyperOS 4 apporte plusieurs changements visibles

Cette nouvelle version ne se limite pas au passage vers une nouvelle base Android.

Xiaomi travaille notamment sur Super Island, son système d’informations dynamiques affichées autour de la partie supérieure de l’écran. La marque indique désormais prendre en charge plus de 130 services compatibles dans son environnement chinois.

HyperOS 4 améliore aussi le centre consacré aux appareils connectés. Les appareils utilisés régulièrement peuvent être placés en priorité et Xiaomi veut rendre plus simple le contrôle des différents produits liés au même compte.

Une autre fonction permet à deux smartphones Xiaomi connectés au même compte de partager certaines notifications, notamment les appels et les codes reçus par SMS.

La fonction nécessite toutefois HyperOS 4 sur les appareils compatibles et ne sera pas nécessairement proposée de manière identique dans toutes les régions.

L’intelligence artificielle prend davantage de place

HyperOS 4 renforce aussi plusieurs outils reposant sur l’IA.

Dans les versions chinoises du système, Super XiaoAI peut notamment intervenir pendant les appels. Xiaomi prévoit la possibilité de demander à l’assistant de répondre automatiquement pendant une période déterminée puis de générer un résumé avec les informations importantes de la conversation.

L’application d’enregistrement peut également identifier une réunion, en extraire les principaux éléments et créer automatiquement un résumé ou une structure.

Les notes bénéficient elles aussi de fonctions de transcription, d’organisation et de résumé.

Plusieurs de ces outils sont cependant réservés à la Chine ou seulement à certains appareils. Leur présence dans la bêta chinoise ne garantit donc pas leur arrivée en France sous la même forme.

Menow avait déjà passé en revue les principales nouveautés et les choix effectués par Xiaomi avec HyperOS 4.

La version stable commencera à arriver ensuite

La bêta du 17 septembre représente surtout l’une des dernières grandes étapes avant l’élargissement du déploiement stable.

Xiaomi a maintenant communiqué un calendrier plus précis pour ses appareils existants en Chine. Les premières mises à jour stables sont prévues à partir du 15 octobre 2026, avant une extension à davantage de Xiaomi et Redmi au cours des mois suivants.

Les Xiaomi 13, Xiaomi 14 et Xiaomi 15 ne recevront par exemple pas tous la version stable au même moment. Le calendrier complet est disponible dans notre article consacré aux dates de mise à jour HyperOS 4 pour les Xiaomi et Redmi compatibles.

Pour la France et les ROM européennes, Xiaomi n’a pas encore fourni un calendrier stable équivalent aussi précis.

La nouvelle vague lancée depuis le 17 septembre reste néanmoins un signe concret de l’avancement du système : HyperOS 4 n’est plus limité aux tout premiers appareils de test et s’étend maintenant aux Redmi K80, K100, au MIX Flip 2 et aux dernières tablettes Xiaomi.