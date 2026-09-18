HyperOS 4 : Xiaomi donne enfin les dates de mise à jour pour les Xiaomi 13, 14, 15, 17 et de nombreux Redmi

Xiaomi vient de préciser le calendrier de déploiement de la version stable d’HyperOS 4. Après plusieurs semaines de bêta, les premières mises à jour doivent commencer le 15 octobre 2026, avec une diffusion organisée en plusieurs vagues jusqu’au début de 2027.

Pour les propriétaires d’un Xiaomi récent, le calendrier devient surtout beaucoup plus lisible : la série Xiaomi 17 ouvre le bal en octobre, les Xiaomi 15 suivent en novembre, tandis que les Xiaomi 13 et Xiaomi 14 devront principalement attendre décembre.

Il reste toutefois une précision essentielle : ce calendrier concerne d’abord le marché chinois. Xiaomi n’a pas encore communiqué de calendrier stable équivalent pour la France et les versions européennes. Les dates ci-dessous ne doivent donc pas être interprétées comme des dates de sortie garanties en Europe.

HyperOS 4 commencera son déploiement stable le 15 octobre

La première vague doit débuter le 15 octobre 2026. Xiaomi donnera logiquement la priorité à ses appareils les plus récents.

Sont notamment concernés :

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro Max

Xiaomi 17 Ultra

plusieurs Redmi haut de gamme des séries K100 et K90

Xiaomi Pad 8 et Pad 8 Pro

Une deuxième vague doit suivre avant la fin du mois d’octobre avec notamment les Xiaomi 17T et Xiaomi 17T Pro, ainsi que d’autres modèles Redmi.

La distinction avec les annonces précédentes est importante. Jusqu’ici, Xiaomi communiquait surtout sur les versions de test. Menow avait par exemple détaillé l’arrivée de la bêta mondiale d’HyperOS 4 sur plusieurs Xiaomi à partir du 17 septembre.

Cette fois, il est bien question du déploiement stable.

Xiaomi 15 : HyperOS 4 prévu en novembre

Les propriétaires d’un Xiaomi 15 n’auront pas à attendre jusqu’à la fin de l’année.

Le calendrier place plusieurs appareils de cette génération dans la vague prévue au plus tard autour du 15 novembre :

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15S Pro

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi MIX Flip 2

plusieurs Redmi K80

Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro, Pad 7S Pro et Pad 7 Ultra

Le Xiaomi 15 fait donc partie des anciens modèles haut de gamme qui seront servis rapidement après la série Xiaomi 17.

HyperOS 4 repose sur Android 17 et met notamment l’accent sur la fluidité, les performances système, l’IA et une interface faisant davantage appel aux effets de transparence. Menow a déjà détaillé les principaux changements attendus avec HyperOS 4 et Android 17.

Les Redmi Note 15 et Redmi Note 17 attendus avant la fin novembre

La seconde partie de novembre doit élargir le déploiement à davantage de modèles Redmi.

Le calendrier fait notamment apparaître :

Redmi Note 17

Redmi Note 17 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro+

Cette vague est prévue au plus tard le 30 novembre 2026 sur les versions chinoises concernées. Plusieurs tablettes Redmi Pad 2 Pro doivent également passer sous HyperOS 4 pendant cette période.

Pour les propriétaires d’un Redmi Note récent, novembre devient donc la première période à surveiller sérieusement.

Xiaomi 13 et Xiaomi 14 : il faudra surtout regarder du côté de décembre

Le calendrier devient moins favorable pour les générations précédentes.

Xiaomi prévoit d’étendre HyperOS 4 en décembre 2026 à plusieurs appareils encore très présents chez les utilisateurs :

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi MIX Fold 3

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi MIX Flip

Plusieurs Redmi plus anciens doivent également rejoindre cette vague, notamment des appareils des séries K70, Redmi Note 14 et Redmi Note 15R.

Autrement dit, posséder un Xiaomi 13 ou Xiaomi 14 ne signifie pas être exclu d’HyperOS 4. La différence se joue surtout sur le calendrier, avec environ deux mois d’écart par rapport aux premiers Xiaomi 17.

La durée de suivi varie néanmoins fortement d’un appareil à l’autre. Les propriétaires qui souhaitent vérifier jusqu’à quand leur smartphone restera officiellement pris en charge peuvent aussi consulter le calendrier de fin des mises à jour des Xiaomi, Redmi et POCO.

Pourquoi ces dates ne sont pas encore celles de la France

C’est le point le plus important pour un utilisateur français.

Xiaomi n’a pas encore publié de calendrier définitif pour le déploiement stable européen d’HyperOS 4. Le programme bêta international est déjà actif sur certains appareils, mais le calendrier annoncé le 17 septembre porte sur le déploiement organisé par Xiaomi en Chine.

Les versions européennes portent leurs propres firmwares et peuvent être distribuées à une date différente. Deux smartphones portant le même nom peuvent donc recevoir HyperOS 4 à plusieurs semaines d’intervalle selon leur région.

Il vaut mieux, pour l’instant, retenir les différentes vagues comme un ordre de priorité donné par Xiaomi, et non comme la garantie qu’un Xiaomi 13 français recevra obligatoirement HyperOS 4 dès le premier jour de décembre.

Comment vérifier si HyperOS 4 est disponible sur votre Xiaomi

Une fois le déploiement lancé pour votre région, la vérification pourra se faire directement depuis le téléphone.

Il faudra ouvrir :

Paramètres > À propos du téléphone > Xiaomi HyperOS > Rechercher les mises à jour

Xiaomi précise que la disponibilité d’une nouvelle version peut être progressive. Tous les appareils d’un même modèle ne reçoivent donc pas nécessairement la notification au même moment.

Le calendrier permet malgré tout d’y voir beaucoup plus clair : octobre pour la série Xiaomi 17, novembre pour les Xiaomi 15 et plusieurs Redmi récents, puis décembre pour les Xiaomi 13, Xiaomi 14 et une large vague de modèles plus anciens.

Pour les utilisateurs européens, la prochaine annonce à surveiller sera désormais celle du calendrier Global et EEA, qui permettra de connaître les dates réellement applicables aux smartphones vendus en France.

Source : Xiaomi