iOS 27 : un simple balayage peut complètement figer les iPhone

iOS 27 peut bloquer totalement l’écran tactile d’un iPhone après l’enchaînement de deux gestes très simples. Une fois le bug déclenché, impossible d’ouvrir une application, de naviguer sur l’écran d’accueil ou même d’utiliser le curseur permettant d’éteindre le téléphone. Le seul moyen de reprendre la main consiste alors à effectuer un redémarrage forcé.

Deux gestes suffisent à faire planter l’interface d’iOS 27

Le bug est particulièrement facile à reproduire. Il suffit de commencer par faire glisser un doigt depuis le coin supérieur gauche de l’écran pour ouvrir le Centre de notifications.

Puis tout s’enchaîne très vite.

Si un second balayage est effectué presque immédiatement depuis le coin supérieur droit, là où se trouve le Centre de contrôle, l’interface peut se figer complètement.

Les deux animations semblent entrer en conflit et mettre en difficulté SpringBoard, le composant d’iOS qui gère notamment l’écran d’accueil et plusieurs éléments de l’interface.

Le résultat est radical. L’écran ne réagit plus normalement aux gestes tactiles.

Dans certains cas, les icônes de l’appareil photo et de la lampe torche restent même bloquées en haut de l’écran. Impossible ensuite de lancer une application ou de passer d’une page de l’écran d’accueil à une autre.

Le problème apparaît alors que iOS 27 a été publié le 14 septembre, avec notamment des ajustements destinés à améliorer la stabilité du système. Ici, une combinaison de gestes suffit pourtant à neutraliser toute l’interface tactile.

Même le curseur pour éteindre l’iPhone ne répond plus

Le plus gênant arrive une fois l’iPhone bloqué : la méthode classique permettant d’éteindre le téléphone ne fonctionne plus correctement.

Les boutons physiques permettent toujours d’afficher le menu d’extinction. Mais le curseur à faire glisser sur l’écran ne répond plus.

Autrement dit, impossible de sortir du blocage de cette manière.

La seule solution consiste à effectuer un redémarrage forcé de l’iPhone. Cette manipulation interrompt les processus système bloqués et permet au téléphone de redémarrer normalement.

La procédure est simple : il faut appuyer brièvement sur Volume +, relâcher le bouton, puis appuyer brièvement sur Volume –. Il faut ensuite maintenir le bouton latéral jusqu’à l’apparition du logo Apple.

Après le redémarrage, l’iPhone retrouve son fonctionnement normal. Aucun dommage matériel permanent n’est signalé.

Le bug d’iOS 27 devient déjà une mauvaise blague sur les réseaux sociaux

La facilité avec laquelle le problème peut être déclenché lui donne aussi une autre dimension. Sur les réseaux sociaux, certains utilisateurs reproduisent volontairement les deux gestes sur l’iPhone d’une autre personne afin de bloquer son appareil.

Et l’effet peut être déroutant.

Pour quelqu’un qui ne connaît pas la combinaison nécessaire au redémarrage forcé, l’iPhone semble tout simplement hors service. L’écran reste visible, mais presque aucune interaction n’est possible.

Aucune application spécifique ni manipulation complexe n’est nécessaire. Deux balayages effectués au mauvais moment peuvent suffire.

iOS 27.2 Beta serait lui aussi encore touché

Le problème ne se limiterait pas à la première version publique d’iOS 27. Des testeurs indiquent que le bug resterait reproductible sous iOS 27.2 Beta.

Le correctif ne serait donc pas encore intégré à cette version de développement.

Apple n’a pas encore communiqué officiellement sur ce dysfonctionnement. Une prochaine mise à jour mineure pourrait corriger le conflit entre les deux gestes et empêcher l’interface de se figer de cette manière.