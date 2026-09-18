Xiaomi passe sa nouvelle montre à HyperOS 4 avec jusqu’à 14 jours d’autonomie

Xiaomi prépare une nouvelle montre connectée compacte, mais elle ne se contente pas de réduire la taille du boîtier. La Xiaomi Watch S5 41 mm embarque HyperOS 4, promet jusqu’à 14 jours d’autonomie et renforce les interactions avec les autres appareils de l’écosystème de la marque.

La montre est déjà ouverte aux réservations en Chine. Pour la France, Xiaomi n’a pas encore annoncé sa date de commercialisation.

HyperOS 4 arrive au poignet avec la Xiaomi Watch S5 41 mm

Xiaomi étend progressivement HyperOS 4 au-delà de ses smartphones et tablettes. La Watch S5 41 mm fonctionne avec une version d’HyperOS 4 adaptée à la montre, avec plusieurs fonctions pensées pour être utilisées sans sortir constamment son smartphone.

Le système accueille notamment Super XiaoAI directement au poignet. L’assistant vocal peut répondre à certaines questions et exécuter des commandes vocales.

L’application WeChat bénéficie également d’une évolution intéressante sur le marché chinois : les utilisateurs peuvent transformer leur voix en texte pour répondre à un message depuis la montre.

Cette intégration s’inscrit dans une période où Xiaomi accélère fortement autour de son nouvel OS. Sur smartphone, HyperOS 4 dispose désormais d’un calendrier de déploiement pour de nombreux Xiaomi et Redmi.

Jusqu’à 14 jours loin du chargeur

L’autre argument mis en avant par Xiaomi concerne directement l’autonomie.

La Xiaomi Watch S5 41 mm peut atteindre jusqu’à 14 jours sur une charge, selon les chiffres annoncés par le constructeur. Il s’agit naturellement d’une autonomie maximale : l’utilisation de certaines fonctions, des mesures de santé plus fréquentes ou d’un affichage permanent peuvent réduire cette durée.

Cette endurance est particulièrement notable pour une montre compacte. Xiaomi annonce en effet un boîtier de seulement 9,9 mm d’épaisseur pour un poids d’environ 36 grammes.

L’objectif est donc de proposer un modèle plus discret au poignet sans sacrifier fortement l’autonomie.

À titre de comparaison dans la gamme actuelle, Xiaomi mise déjà beaucoup sur l’endurance de ses objets connectés. La Redmi Watch 6 Active commercialisée en Europe annonce jusqu’à 18 jours d’autonomie, mais avec un positionnement et un format différents.

Xiaomi renforce aussi le suivi de santé

Le passage à HyperOS 4 ne constitue pas l’unique changement.

Xiaomi annonce un suivi plus précis du cycle physiologique féminin, accompagné de recommandations liées à l’activité physique. La montre propose également des fonctions de gestion de l’apport calorique et peut fournir des informations sur l’intensité des UV.

La marque cherche ainsi à réunir dans un boîtier de 41 mm plusieurs fonctions généralement associées à ses montres plus imposantes.

Le design adopte parallèlement une apparence de montre classique, avec une couronne travaillée et un format destiné aux personnes qui trouvent les grands boîtiers de montres connectées trop encombrants.

La montre doit aussi contrôler l’écosystème Xiaomi

HyperOS prend surtout son sens lorsque plusieurs produits Xiaomi sont utilisés ensemble.

La Watch S5 41 mm doit pouvoir interagir avec les équipements de la maison connectée et avec les voitures Xiaomi. La marque évoque une intégration renforcée entre la montre, la maison et le véhicule, même si toutes les possibilités ne sont pas encore détaillées.

Cette stratégie reprend la logique générale d’HyperOS : Xiaomi ne veut plus seulement proposer le même nom de système sur différents appareils, mais renforcer leurs interactions.

Sur smartphone également, HyperOS 4 met davantage l’accent sur les performances, l’IA et les interactions entre appareils.

Pas encore de date confirmée pour la France

C’est le point à retenir avant d’envisager un achat : la Xiaomi Watch S5 41 mm n’est pas encore annoncée officiellement en France.

Les réservations ont commencé en Chine et Xiaomi prévoit son lancement sur ce marché au cours du mois de septembre. La disponibilité internationale reste à préciser.

Xiaomi commercialise déjà en France une Watch S5 de 46 mm, mais la nouvelle version 41 mm constitue bien un modèle distinct. Son arrivée éventuelle en Europe devra donc faire l’objet d’une annonce séparée, avec un prix et une date propres à notre marché.

Pour les utilisateurs qui privilégient les montres compactes, cette déclinaison pourrait surtout être intéressante pour son équilibre entre format de 41 mm, poids de 36 g, HyperOS 4 et autonomie annoncée jusqu’à 14 jours.

Source : Xiaomi