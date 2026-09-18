Apple : la mémoire de ses produits bientôt fabriquée aux États-Unis ? SK hynix discute avec Intel

Apple pourrait voir une partie de la mémoire utilisée dans ses produits fabriquée pour la première fois aux États-Unis. SK hynix discuterait avec Intel de l’utilisation de sa future usine de l’Ohio pour produire des puces mémoire sur le sol américain. Aucun accord n’est encore signé, mais un tel projet étendrait la part de la chaîne d’approvisionnement d’Apple localisée aux États-Unis.

SK hynix pourrait utiliser la future usine Intel dans l’Ohio

SK hynix et Intel discuteraient d’une coopération destinée à produire des puces mémoire aux États-Unis. Parmi les pistes étudiées figurerait la location par le groupe sud-coréen d’une partie du site de production qu’Intel prévoit de construire dans l’Ohio.

Rien n’est encore acté.

SK hynix fait partie des fournisseurs de RAM et de mémoire flash utilisés dans les appareils Apple. Si ces discussions débouchent sur un accord, certaines puces mémoire destinées à l’iPhone ou à d’autres produits de la marque pourraient donc sortir directement d’une usine américaine.

Les modalités du projet restent pour l’instant limitées et aucune décision définitive n’aurait été prise.

Apple fait déjà fabriquer certains de ses composants aux États-Unis

La fabrication américaine de semi-conducteurs destinés à Apple n’est pas totalement nouvelle.

TSMC produit déjà des puces dans son usine située en Arizona, dont certaines sont destinées aux produits Apple. Les procédés de fabrication actuellement disponibles sur ce site imposent malgré tout certaines limites, ce qui réserve essentiellement cette production à des puces ne nécessitant pas les technologies les plus avancées.

La situation est différente pour la DRAM et la mémoire NAND.

Apple utilise pour ces composants des standards largement répandus dans l’industrie. Leur production ne répond donc pas exactement aux mêmes contraintes qu’un processeur de dernière génération conçu sur un nœud de gravure particulièrement avancé.

Cette différence pourrait faciliter une fabrication américaine de mémoire par SK hynix.

RAM et stockage pourraient renforcer la chaîne d’approvisionnement américaine d’Apple

Les puces mémoire jouent un rôle central dans les appareils Apple. La DRAM sert notamment de mémoire vive, tandis que la NAND constitue la base du stockage flash présent dans les iPhone, iPad et de nombreux autres appareils.

Déplacer une partie de cette production aux États-Unis aurait donc une portée bien plus large qu’un simple changement de fournisseur ou d’usine.

Cela permettrait à Apple d’augmenter la proportion de composants produits sur le territoire américain, alors que sa chaîne d’approvisionnement reste répartie entre de nombreux pays.

Un changement loin d’être anodin.

La fabrication de mémoire demande des infrastructures très spécialisées et un savoir-faire industriel que peu d’entreprises maîtrisent à grande échelle.

La Corée du Sud pourrait surveiller de près le transfert de technologies

Un obstacle potentiel pourrait venir de la Corée du Sud, où SK hynix possède une grande partie de ses activités industrielles et technologiques.

Les autorités sud-coréennes pourraient se montrer prudentes face à un transfert de capacités de production ou de technologies vers les États-Unis. Les technologies liées aux semi-conducteurs sont devenues particulièrement sensibles, même lorsqu’elles ne reposent pas sur les procédés les plus avancés disponibles.

Des inquiétudes comparables existent déjà à Taïwan autour du transfert à l’étranger de certaines technologies de fabrication.

La question dépasserait donc largement le simple choix d’un site industriel.

SK hynix confirme qu’aucun accord définitif n’a encore été signé

SK hynix indique qu’aucun accord concret n’a été finalisé à ce stade. Intel n’a pas souhaité commenter directement les discussions évoquées, tout en maintenant son intention de poursuivre le développement de ses installations dans l’Ohio.

Le projet reste donc à un stade préliminaire.

S’il se concrétise, Apple pourrait néanmoins ajouter la RAM et la mémoire flash à la liste des composants de ses appareils produits aux États-Unis.

Après les puces fabriquées par TSMC en Arizona, ce serait une nouvelle étape dans l’extension de la production américaine de composants destinés à l’écosystème Apple.