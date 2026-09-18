La galerie photo Samsung va abandonner OneDrive : ce qui pourrait changer pour vos sauvegardes dès le 30 septembre

Les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy qui sauvegardent leurs photos depuis l’application Galerie vont devoir surveiller la fin du mois. À partir du 30 septembre 2026, Samsung Gallery ne se synchronisera plus directement avec Microsoft OneDrive.

Cette fermeture est officielle. Mais Samsung semble déjà préparer la suite : une nouvelle version du service système Gallery Cloud Sync mentionne désormais une sauvegarde des photos, vidéos et albums dans le cloud de Google.

Le changement n’est toutefois pas encore actif et Samsung n’a pas communiqué de date de lancement. Pour les utilisateurs concernés, le plus important est donc de comprendre ce qui arrivera réellement à leurs photos après le 30 septembre.

La synchronisation entre Samsung Gallery et OneDrive s’arrête le 30 septembre

Samsung et Microsoft ont confirmé la même échéance : la synchronisation directe entre l’application Galerie des Galaxy et OneDrive prendra fin le 30 septembre 2026.

Jusqu’à présent, cette intégration permettait à Samsung Gallery de sauvegarder automatiquement certaines photos et vidéos dans OneDrive. Les éléments stockés dans le cloud pouvaient ensuite apparaître directement dans l’application Galerie du téléphone.

Après la date limite, ce fonctionnement disparaît.

Cela ne signifie pas que Microsoft va supprimer les photos déjà sauvegardées.

Les images et vidéos présentes dans OneDrive resteront dans OneDrive. Elles seront toujours accessibles depuis l’application Microsoft, depuis un ordinateur ou depuis le service en ligne.

En revanche, elles ne seront plus affichées directement dans Samsung Gallery uniquement parce qu’elles sont stockées dans OneDrive.

Pour ceux qui utilisent régulièrement cette intégration, le changement sera donc visible immédiatement.

Vos anciennes photos OneDrive ne seront pas supprimées

C’est probablement le point le plus important avant le 30 septembre : la fin de la synchronisation ne supprime pas automatiquement vos souvenirs stockés chez Microsoft.

Samsung précise que les photos et vidéos enregistrées dans OneDrive grâce à l’ancienne fonction resteront disponibles dans le compte Microsoft associé.

Le problème concerne surtout leur accès depuis Galerie.

Si certaines photos sont uniquement présentes dans le cloud et que vous souhaitez les conserver également dans la mémoire de votre Galaxy, Samsung recommande d’utiliser la fonction permettant de télécharger les fichiers originaux avant la fermeture du service.

L’opération peut être particulièrement utile pour les utilisateurs possédant plusieurs années de photos synchronisées et qui ne souhaitent pas dépendre exclusivement de OneDrive après le changement.

Les questions de sauvegarde deviennent d’autant plus importantes lorsque de grosses mises à jour système arrivent. One UI 9 commence justement à être distribué sur certains appareils, et nous avons détaillé les Galaxy déjà concernés par la version stable de One UI 9.

Samsung prépare une nouvelle sauvegarde basée sur le cloud de Google

La disparition de OneDrive ne devrait peut-être pas laisser Samsung Gallery sans solution intégrée très longtemps.

Une nouvelle version de Gallery Cloud Sync, un composant système distribué via le Galaxy Store, contient désormais une description particulièrement explicite.

Samsung y présente un système capable de sauvegarder les photos, les vidéos et les albums de Galerie dans le cloud de Google, avec une synchronisation entre plusieurs appareils Galaxy.

Des éléments de l’interface montrent également une nouvelle option du type « Sync with Google », permettant d’associer un compte Google.

L’utilisateur pourrait notamment choisir les albums à synchroniser et contrôler les conditions utilisées pour transférer les fichiers.

Samsung semble donc préparer une solution beaucoup plus intégrée que le simple lancement séparé de l’application Google Photos.

Attention : cette nouvelle synchronisation Google n’est pas encore disponible

C’est là que la prudence est nécessaire.

Même si Gallery Cloud Sync mentionne désormais Google dans sa fiche, Samsung n’a pas encore officiellement lancé la fonction pour tous les utilisateurs.

Les premiers tests montrent que le nouveau réglage n’apparaît pas systématiquement, même sur des Galaxy utilisant des versions récentes de One UI.

Samsung n’a pas non plus précisé :

la date exacte de lancement ;

; les Galaxy compatibles ;

; les pays concernés ;

; si la fonction arrivera uniquement avec One UI 9 ;

; la quantité de stockage disponible ;

les règles exactes concernant la suppression et la synchronisation des photos.

Il serait donc prématuré d’affirmer qu’un Galaxy français basculera automatiquement de OneDrive vers Google dès le 1er octobre.

Le changement observé dans Gallery Cloud Sync montre surtout que Samsung travaille activement sur un remplaçant.

Google Cloud ou Google Photos : ce n’est pas encore totalement clair

Un autre détail mérite d’être expliqué.

La description de Gallery Cloud Sync parle de Google Cloud. Des premiers aperçus de l’interface montrent parallèlement une synchronisation avec un compte Google qui semble se rapprocher du fonctionnement de Google Photos.

La distinction est importante pour l’utilisateur.

On ne sait pas encore officiellement si les photos synchronisées depuis Samsung Gallery apparaîtront exactement comme des sauvegardes classiques dans Google Photos, ni comment elles seront comptabilisées dans l’espace de stockage Google.

Un compte Google standard propose notamment un espace partagé entre plusieurs services. Il faudra donc attendre les détails officiels de Samsung avant de savoir si cette nouvelle fonction utilisera le même quota que Google Photos, Gmail et Google Drive.

Google Photos fonctionne déjà indépendamment sur les smartphones Galaxy. Menow avait récemment suivi un problème de sélection dans Google Photos qui touchait notamment certains Samsung Galaxy.

La nouveauté dont il est question ici va plus loin : il s’agirait d’une synchronisation directement intégrée à Samsung Gallery.

Vous pourrez continuer à utiliser OneDrive après le 30 septembre

La fin de l’intégration Samsung ne signifie pas non plus qu’il faudra obligatoirement quitter Microsoft.

OneDrive dispose de sa propre fonction de sauvegarde de l’appareil photo. Les propriétaires d’un Galaxy pourront donc continuer à envoyer automatiquement leurs nouvelles photos vers OneDrive en passant directement par l’application Microsoft.

La différence est que OneDrive et Samsung Gallery ne fonctionneront plus comme un service étroitement connecté.

Microsoft recommande aux utilisateurs souhaitant rester sur OneDrive d’activer la sauvegarde de l’appareil photo directement dans son application.

Vous aurez donc principalement trois possibilités :

continuer à sauvegarder les photos dans OneDrive , mais depuis l’application OneDrive ;

, mais depuis l’application OneDrive ; utiliser la sauvegarde classique de Google Photos ;

; attendre la nouvelle fonction Gallery Cloud Sync que Samsung semble préparer.

Le choix dépendra surtout de l’endroit où sont déjà stockées vos photos et de l’espace cloud dont vous disposez.

Que faut-il faire avant le 30 septembre ?

Si vous n’avez jamais activé la synchronisation de Samsung Gallery avec OneDrive, vous n’avez normalement rien de particulier à faire à cause de cette fermeture.

Pour ceux qui l’utilisent encore, il est en revanche conseillé de vérifier dès maintenant où se trouvent leurs fichiers.

Ouvrez Samsung Gallery, puis les paramètres de synchronisation avec OneDrive. Si certaines photos sont uniquement présentes dans le cloud, la fonction Télécharger les originaux permet de récupérer une copie sur l’appareil avant la coupure.

Vous pouvez ensuite vérifier directement dans l’application OneDrive que les photos importantes sont bien accessibles.

La sauvegarde des données reste également une précaution utile avant une grosse évolution du système. Plusieurs solutions sont disponibles sur les Galaxy, dont certaines que nous avions détaillées dans notre guide consacré à la sauvegarde avant une mise à jour One UI.

La relation entre Samsung et Microsoft continue d’évoluer

La disparition de cette intégration intervient alors que Samsung a déjà modifié d’autres éléments liés aux logiciels Microsoft sur ses Galaxy.

Avec One UI 9, Samsung permet par exemple sur certains appareils de supprimer complètement SwiftKey, alors que le clavier de Microsoft était auparavant plus profondément intégré au système. Nous avions détaillé ce changement concernant Microsoft SwiftKey sur le Galaxy S26.

La fin de la synchronisation Galerie-OneDrive s’inscrit donc dans une évolution plus large des services proposés par défaut sur les appareils Galaxy.

Pour les utilisateurs, une date reste pour l’instant certaine : le 30 septembre 2026 marque la fin de la synchronisation directe entre Samsung Gallery et OneDrive.

La solution Google aperçue dans Gallery Cloud Sync pourrait prendre le relais, mais Samsung doit encore préciser quand elle sera activée, sur quels Galaxy et dans quels pays.

Sources : Samsung Support ; Microsoft Support ; Galaxy Store / 9to5Google