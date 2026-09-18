iPhone 18 Pro Max : un refroidissement au niveau des smartphones gaming Android avec ventilateur

L’iPhone 18 Pro Max parvient à maintenir une puissance de 5,9 W à seulement 44,3 °C lors d’un test thermique poussé, soit une température inférieure à celle de plusieurs smartphones gaming Android. Plus étonnant encore, il obtient ce résultat sans ventilateur actif, là où l’iQOO 15 Ultra doit faire tourner le sien à plein régime pour aller plus loin en performances. Le nouveau système thermique d’Apple semble donc avoir franchi un cap.

L’iPhone 18 Pro Max maintient 5,9 W à seulement 44,3 °C

Les mesures réalisées par la chaîne YouTube Geekerwan montrent une nette progression par rapport à la génération précédente.

Lors du test, l’iPhone 18 Pro Max atteint une limite de puissance de 5,9 W, contre 5,4 W pour l’iPhone 17 Pro Max.

Mais le plus intéressant se trouve ailleurs.

Malgré cette puissance supérieure, le nouveau modèle atteint 44,3 °C, alors que l’iPhone 17 Pro Max grimpe jusqu’à 45,2 °C.

Apple réussit donc à maintenir davantage de puissance tout en abaissant la température mesurée. C’est exactement ce que l’on attend d’un système de refroidissement plus efficace.

Le OnePlus 15 consomme un peu plus, mais chauffe davantage

Le OnePlus 15, équipé du Snapdragon 8 Elite Gen 5, atteint pour sa part 6,1 W.

L’écart de puissance avec l’iPhone 18 Pro Max reste donc faible.

En revanche, sa température monte à 47,2 °C, soit près de trois degrés de plus que le smartphone d’Apple.

Le résultat est intéressant : l’iPhone 18 Pro Max se rapproche du niveau de puissance du OnePlus 15 tout en maintenant une température sensiblement plus basse.

Il ne s’agit pas uniquement de pousser davantage de watts. Encore faut-il réussir à évacuer la chaleur.

Même l’iQOO 15 Ultra avec son ventilateur est mis à contribution

Le test devient encore plus parlant avec l’iQOO 15 Ultra, un smartphone gaming doté d’un système de refroidissement actif.

Ventilateur désactivé, l’appareil plafonne lui aussi à 5,9 W, exactement comme l’iPhone 18 Pro Max.

Sa température atteint toutefois 47,2 °C.

À puissance équivalente, le smartphone d’Apple reste donc nettement plus frais.

Lorsque le ventilateur de l’iQOO 15 Ultra fonctionne à sa vitesse maximale, la situation change. Sa limite de puissance grimpe à 7,3 W, tandis que la température descend à 46,2 °C.

Le smartphone gaming conserve ainsi l’avantage en performances maximales. Mais il lui faut un ventilateur actif pour y parvenir.

L’iPhone, lui, reste à 44,3 °C sans aucun ventilateur dédié.

Un refroidissement qui ne repose pas uniquement sur la chambre à vapeur

La progression ne vient pas seulement d’un composant plus imposant.

Sur les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, Apple utilise une nouvelle chambre à vapeur dont la surface serait trois fois plus grande que celle employée sur l’iPhone 17 Pro.

Le changement est considérable.

L’A20 Pro adopte aussi une nouvelle organisation interne. Au lieu d’empiler la mémoire sur la puce comme auparavant, Apple placerait désormais le SoC et la mémoire côte à côte.

Cette disposition permettrait de retirer la mémoire du principal chemin thermique et de faciliter le transfert direct de la chaleur produite par l’A20 Pro vers la chambre à vapeur.

Autrement dit, Apple ne cherche pas seulement à dissiper davantage de chaleur. La marque modifie aussi le chemin qu’elle emprunte à l’intérieur du téléphone.

Apple annonce jusqu’à 40 % de performances soutenues supplémentaires

Apple attribue à cette nouvelle architecture thermique une amélioration pouvant atteindre 40 % des performances soutenues par rapport à la génération précédente.

Plusieurs éléments travailleraient ensemble : le nouveau packaging de l’A20 Pro, les matériaux chargés de transmettre la chaleur et surtout la chambre à vapeur beaucoup plus grande.

Cette évolution vise directement les longues sessions à forte charge.

Un smartphone peut afficher d’excellents résultats pendant quelques secondes puis réduire brutalement ses fréquences lorsque la température monte. C’est le fameux thermal throttling.

Un refroidissement plus efficace permet au contraire de conserver des fréquences élevées pendant plus longtemps.

D’autres benchmarks réalisés sur l’iPhone 18 Pro Max auraient d’ailleurs montré une bonne stabilité lors de charges graphiques 3D prolongées, ce qui va dans le même sens.

Apple se rapproche des smartphones gaming sans ajouter de ventilateur

Pendant plusieurs années, les smartphones gaming Android ont multiplié les solutions de refroidissement agressives : grandes chambres à vapeur, couches de graphite et ventilateurs actifs.

L’iPhone 18 Pro Max adopte une autre approche.

Apple augmente fortement la taille de son système passif et travaille en parallèle sur l’efficacité énergétique de l’A20 Pro ainsi que sur la circulation de la chaleur à l’intérieur du châssis.

Le résultat obtenu dans ce test est parlant : 5,9 W maintenus à 44,3 °C, sans ventilateur.

L’iQOO 15 Ultra peut monter beaucoup plus haut, jusqu’à 7,3 W, mais uniquement lorsque son système de ventilation tourne au maximum.

Les résultats restent liés aux conditions du test

Ces chiffres ne suffisent pas à déterminer quel smartphone sera systématiquement le plus performant en jeu.

La température ambiante, le titre utilisé, la durée du test, la fréquence d’affichage et la méthode de mesure peuvent modifier sensiblement les résultats.

Les smartphones Android comparés utilisent également le Snapdragon 8 Elite Gen 5. Des modèles équipés d’une génération de SoC plus récente pourraient afficher un comportement différent.

Malgré ces limites, le constat reste notable : l’iPhone 18 Pro Max parvient à maintenir une charge élevée tout en restant particulièrement contenu en température.

Sans ventilateur, il se rapproche ainsi du terrain jusque-là largement occupé par les smartphones gaming Android spécialisés.