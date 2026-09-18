Nintendo Switch 2 : voici les nouveaux jeux disponibles ce 18 septembre

Le catalogue de la Nintendo Switch 2 s’étoffe ce vendredi 18 septembre 2026. Deux jeux sortent officiellement aujourd’hui sur la console, avec LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir et The Walking Dead: Streets of Survival. Un troisième titre majeur devient également jouable : EA Sports FC 27, mais uniquement en accès anticipé pour certaines éditions avant sa sortie générale du 25 septembre.

De quoi offrir des expériences très différentes aux propriétaires de Switch 2, entre monde ouvert, combats contre des hordes de rôdeurs et football.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sort sur Switch 2

C’est probablement la sortie la plus importante de cette journée. LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir est disponible à partir du 18 septembre sur Nintendo Switch 2.

Développé par TT Games, le studio derrière LEGO Star Wars : La Saga Skywalker, le jeu prend la forme d’une aventure en monde ouvert à Gotham City. L’histoire revient sur l’ascension de Bruce Wayne, depuis son entraînement avec la Ligue des Ombres jusqu’à sa transformation en Batman.

Le joueur retrouve plusieurs personnages emblématiques de l’univers DC, dont Jim Gordon, Catwoman, Robin, Nightwing et Batgirl. Le Joker, le Pingouin et d’autres adversaires historiques du Chevalier noir sont également présents.

Nintendo indique une taille d’environ 23 Go pour la version Switch 2. Le titre est classé PEGI 7, propose des textes en français et permet de jouer à un ou deux joueurs sur une même console.

Cette sortie intervient alors que la console de Nintendo continue de recevoir régulièrement de nouveaux jeux et contenus. Ces derniers jours, Menow évoquait notamment la mise à jour gratuite de Star Fox qui ajoutera du multijoueur à quatre joueurs et trois nouvelles arènes.

The Walking Dead: Streets of Survival arrive également aujourd’hui

Ambiance complètement différente avec The Walking Dead: Streets of Survival, lui aussi disponible sur Nintendo Switch 2 ce 18 septembre.

Le titre abandonne les aventures narratives généralement associées à la licence pour proposer un jeu de combat arcade, avec des affrontements contre des rôdeurs et différents groupes ennemis.

Le joueur peut notamment retrouver Rick Grimes, Daryl Dixon et Michonne. La campagne s’inspire de l’arc narratif All Out War et emmène les personnages dans plusieurs lieux connus de la série, dont Alexandria, Hilltop et le Sanctuaire.

Le jeu est pensé pour un joueur, pèse environ 2,2 Go sur Switch 2 et bénéficie d’une classification PEGI 16. Un pack supplémentaire, baptisé Arcade Apocalypse Pack, est également proposé avec notamment un mode de survie infinie et une difficulté supplémentaire.

EA Sports FC 27 est jouable dès le 18 septembre, mais pas pour tout le monde

La situation est un peu différente pour EA Sports FC 27.

Le nouveau jeu de football d’Electronic Arts ne sort officiellement que le 25 septembre 2026 sur Nintendo Switch 2 et Nintendo Switch. En revanche, les joueurs disposant de l’Ultimate Edition peuvent commencer à jouer dès ce 18 septembre grâce à un accès anticipé allant jusqu’à sept jours.

Il ne faut donc pas confondre cette disponibilité anticipée avec la sortie générale du jeu.

La version Switch 2 bénéficie notamment de The Grounds, un espace social dédié au football qui n’est pas proposé sur la première Switch. EA annonce également des corners dynamiques, une intelligence offensive retravaillée, des modifications de la défense et des changements dans les modes Carrière et Ultimate Team.

Pour l’édition standard, il faudra patienter jusqu’au vendredi 25 septembre.

Trois jeux très différents pour la Switch 2

Ce 18 septembre constitue donc une journée assez chargée pour les possesseurs de la nouvelle console Nintendo.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir et The Walking Dead: Streets of Survival sont les deux véritables nouvelles sorties Switch 2 du jour. EA Sports FC 27 vient compléter la sélection pour les joueurs ayant accès à son édition anticipée.

Ils rejoignent un catalogue qui s’est déjà enrichi cette semaine avec plusieurs autres nouveautés. Fire Emblem: Fortune’s Weave, par exemple, est disponible depuis le 17 septembre sur Switch 2.

Nintendo continue en parallèle de faire évoluer directement la console. La récente mise à jour 23.0.0 de la Nintendo Switch 2 a notamment activé le VRR en mode TV et apporté plusieurs changements liés aux licences numériques.

D’autres jeux arriveront rapidement après cette salve du 18 septembre. Nintendo prévoit notamment Dragon Quest XI S : Les Combattants de la destinée – Édition ultime le 24 septembre, puis la sortie générale d’EA Sports FC 27 le 25 septembre.

Source : Nintendo, Electronic Arts