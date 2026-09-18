Huawei Mate 90 Pro Max : un téléobjectif périscopique de 200 Mpx et un écran OLED à double couche en vue

Huawei Mate 90 Pro Max pourrait frapper fort avec un téléobjectif périscopique de 200 Mpx, un écran OLED à double couche capable d’atteindre 10 000 nits et une nouvelle puce Kirin 9050 Pro. Rien n’est encore officiel. Ces caractéristiques proviennent de fuites, mais elles laissent entrevoir une évolution importante de l’écran, de la photo, du processeur et même de la batterie.

Le Kirin 9050 Pro serait réservé au Mate 90 Pro Max

Le Huawei Mate 90 Pro Max pourrait recevoir un traitement à part. Selon les informations qui circulent, le smartphone embarquerait une nouvelle puce Kirin 9050 Pro, réservée au modèle le plus haut de gamme de la série.

Les autres Mate 90 ne profiteraient donc pas forcément du même processeur. Les versions plus accessibles pourraient conserver des puces Kirin reposant sur une génération déjà existante.

La différence serait loin d’être anodine. Le Mate 90 Pro Max ne serait pas simplement un Mate 90 plus grand ou mieux équipé : Huawei pourrait le distinguer dès le cœur de la machine.

Le Kirin 9050 Pro devrait logiquement viser de meilleures performances et une consommation mieux maîtrisée. Pour connaître l’ampleur réelle du gain, il faudra malgré tout attendre les premiers tests et mesures effectués sur le smartphone.

Un écran OLED à double couche qui grimperait jusqu’à 10 000 nits

L’écran pourrait être l’une des grosses nouveautés du Mate 90 Pro Max. Huawei aurait choisi une dalle OLED à double couche, avec deux couches émissives destinées à augmenter la luminosité tout en améliorant l’efficacité énergétique.

Plus impressionnant encore, les Mate 90 Pro et Pro Max pourraient atteindre une luminosité maximale de 10 000 nits. Le modèle RS serait même susceptible d’aller encore plus loin.

Sur le papier, le chiffre est énorme. Une telle luminosité pourrait notamment améliorer la lisibilité en extérieur, sous un soleil très intense.

Il faut malgré tout garder une certaine prudence avec ce type de valeur. La luminosité maximale d’un écran de smartphone dépend fortement du protocole de mesure, de la taille de la zone affichée et de la durée pendant laquelle ce niveau peut être maintenu. Comparer deux modèles uniquement à partir du nombre de nits annoncé ne suffit donc pas à déterminer lequel sera réellement le plus lisible.

Un téléobjectif périscopique de 200 Mpx pour aller chercher beaucoup plus de détails

La photo pourrait également prendre une nouvelle dimension sur le Huawei Mate 90 Pro Max. Le smartphone serait équipé d’un téléobjectif périscopique de 200 Mpx, une définition particulièrement élevée pour un module destiné au zoom.

L’intérêt est assez clair. Avec davantage de pixels disponibles, le smartphone pourrait conserver plus de détails lors d’un recadrage ou lorsqu’un zoom numérique vient compléter le grossissement optique.

La série Mate 90 adopterait par ailleurs une configuration à trois appareils photo, même si la composition exacte du bloc du Pro Max reste encore partiellement inconnue.

Huawei préparerait également une nouvelle génération de sa technologie d’imagerie Red Maple. Son rôle serait notamment d’améliorer la restitution des couleurs dans différentes conditions d’éclairage afin d’obtenir un rendu plus naturel.

Les 200 Mpx ne feront évidemment pas tout. La qualité de l’optique, la stabilisation, la taille du capteur et surtout le traitement logiciel resteront déterminants pour juger les performances réelles du téléobjectif.

Une énorme batterie pouvant approcher les 6 800 mAh

Huawei pourrait aussi revoir sérieusement l’autonomie de ses prochains Mate. Les informations disponibles évoquent des batteries comprises entre 6 600 et 6 800 mAh sur la gamme Mate 90.

Le Mate 90 Pro Max pourrait se rapprocher de la valeur la plus élevée. Sa capacité exacte n’est toutefois pas encore connue.

Ce choix aurait du sens. Entre un écran capable de monter très haut en luminosité, un nouveau SoC et un équipement photo ambitieux, les besoins énergétiques pourraient être importants.

Une batterie proche de 6 800 mAh offrirait également davantage de marge pour les usages intensifs : jeux, vidéo, navigation prolongée ou longues sessions photo.

Huawei pourrait dévoiler la série Mate 90 fin septembre en Chine

La série Huawei Mate 90 devrait être présentée en Chine durant la seconde moitié du mois de septembre. Pour l’heure, Huawei n’a communiqué ni date officielle ni fiche technique complète.

Les fuites décrivent en tout cas un Mate 90 Pro Max particulièrement ambitieux : Kirin 9050 Pro, OLED à double couche, téléobjectif périscopique de 200 Mpx et batterie pouvant atteindre environ 6 800 mAh.

Un sacré programme sur le papier. Reste désormais à savoir quelles caractéristiques seront réellement confirmées lors de l’annonce officielle.