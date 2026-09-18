Vous recevez un iPhone 18 Pro aujourd’hui ? Une mise à jour iOS 27 vous attend dès la configuration

Les premiers iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max arrivent chez leurs propriétaires ce vendredi 18 septembre 2026. Mais avant de profiter pleinement du nouveau modèle, une étape supplémentaire devrait apparaître pendant la configuration : une mise à jour d’iOS 27.

Les exemplaires produits avant le lancement embarquent en effet une version d’iOS 27 légèrement différente de celle désormais distribuée au public. Rien d’anormal pour un smartphone fabriqué plusieurs semaines avant sa commercialisation, mais les acheteurs du premier jour doivent s’attendre à patienter un peu plus longtemps lors de leur première installation.

L’iPhone 18 Pro sort aujourd’hui avec une ancienne build d’iOS 27

Apple commercialise officiellement les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ce 18 septembre. Les précommandes avaient débuté le 12 septembre, après leur présentation lors de l’événement Apple du 9 septembre.

Certains exemplaires livrés aujourd’hui ont pourtant quitté les chaînes de production avant que la version publique définitive d’iOS 27 soit prête.

Les iPhone 18 Pro concernés seraient livrés avec l’une de ces deux builds :

24A427

24A8428

La version publique d’iOS 27 distribuée depuis le 14 septembre porte de son côté le numéro 24A437.

Cette différence suffit pour que l’iPhone détecte qu’une version plus récente du système est disponible au moment de sa mise en route.

La mise à jour peut apparaître pendant la première configuration

Lorsqu’un nouvel iPhone est allumé pour la première fois, iOS vérifie notamment la version du système installée.

Pour les premiers iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, une mise à jour vers la build publique d’iOS 27 devrait donc être proposée pendant la configuration.

Cela peut notamment arriver avant ou pendant la récupération des données depuis un ancien iPhone ou une sauvegarde iCloud.

Il vaut donc mieux prévoir :

une connexion Wi-Fi stable ;

; suffisamment de batterie ou laisser l’iPhone branché ;

quelques minutes supplémentaires avant de pouvoir terminer totalement l’installation.

La taille exacte du téléchargement peut varier selon la version déjà installée. Il n’est donc pas possible de donner un volume identique pour tous les appareils.

Ce n’est pas iOS 27.1

Un détail peut facilement prêter à confusion : l’iPhone 18 Pro est déjà livré avec iOS 27.

La mise à jour proposée le premier jour ne signifie donc pas qu’Apple publie déjà iOS 27.1.

Il s’agit ici d’une build plus récente de la même version majeure, celle qui est désormais distribuée publiquement aux iPhone compatibles.

iOS 27 est disponible depuis le 14 septembre 2026. Menow avait déjà détaillé les principaux changements apportés par iOS 27, notamment les améliorations de performances, Apple Intelligence et les nombreuses évolutions intégrées aux applications d’Apple.

Pourquoi un iPhone neuf n’a-t-il pas directement la dernière version ?

La situation peut sembler étrange sur un appareil qui vient tout juste de sortir, mais elle s’explique surtout par le calendrier industriel.

Les iPhone présents dans les Apple Store et livrés aux premiers clients ont été fabriqués avant le 18 septembre. À ce moment-là, Apple devait déjà installer une version suffisamment avancée d’iOS 27 pour préparer plusieurs millions d’appareils.

Entre la fabrication et la commercialisation, le développement logiciel continue.

Apple a ainsi pu finaliser une build plus récente d’iOS 27 après que certains iPhone 18 Pro avaient déjà été conditionnés.

Le résultat est simple : le téléphone est neuf, mais le logiciel contenu dans sa boîte peut avoir quelques jours de retard.

Faut-il installer la mise à jour immédiatement ?

Pour un iPhone qui vient d’être activé, installer la dernière build publique est préférable, notamment avant de commencer à restaurer de grandes quantités de données.

Une mise à jour de lancement peut contenir des corrections réalisées après le démarrage de la production des smartphones.

Dans ce cas précis, aucune fonction spectaculaire supplémentaire n’a été annoncée entre les deux builds. Il s’agit avant tout de placer l’iPhone 18 Pro sur la même version publique d’iOS 27 que celle actuellement distribuée par Apple.

Si la mise à jour n’apparaît pas pendant la configuration, elle pourra être vérifiée ensuite dans :

Réglages > Général > Mise à jour logicielle

iOS 27 apporte aussi plusieurs fonctions réservées aux iPhone les plus récents

L’intérêt de passer sur la dernière version ne se limite pas aux corrections.

Les iPhone 18 Pro et Pro Max font partie des appareils capables d’exploiter les fonctions les plus avancées d’iOS 27 et d’Apple Intelligence.

Menow a notamment détaillé quels iPhone peuvent réellement utiliser le nouveau Siri AI avec iOS 27.

Pour les utilisateurs français, il faut toutefois distinguer la compatibilité matérielle de la disponibilité géographique de certaines fonctions. Certaines nouveautés d’Apple Intelligence peuvent rester limitées selon le pays, la langue ou les règles applicables dans la région.

L’iPhone 18 Pro dispose bien du matériel nécessaire, mais toutes les fonctions d’iOS 27 ne sont pas forcément disponibles partout dès le premier jour.

Les acheteurs qui passent d’un iPhone 17 Pro verront plusieurs autres différences

La mise à jour logicielle n’est évidemment qu’une petite partie du lancement.

Apple a également revu plusieurs éléments matériels de sa gamme Pro cette année, dont l’appareil photo, l’autonomie, les performances prolongées et la recharge.

Pour ceux qui remplacent directement le modèle précédent, Menow a comparé les principales différences entre l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 17 Pro.

Les premiers acheteurs devront simplement ajouter une étape à leur journée de lancement : mettre iOS 27 à jour avant de commencer réellement à utiliser leur nouvel iPhone.

Ce petit décalage logiciel concerne également d’autres produits Apple commercialisés aujourd’hui. Les Apple Watch Series 12 et Apple Watch Ultra 4 sont elles aussi livrées avec une build de watchOS 27 antérieure à la version publique, tandis qu’une mise à jour de firmware est également attendue pour les AirPods 5.

Sources : MacRumors ; Apple