PS6 portable : KeplerL2 dément les informations sur les 24 Go de RAM et le GPU RDNA 5

La PS6 portable, connue sous le nom de code supposé Project Canis, s’est retrouvée au centre d’une fuite très détaillée évoquant 24 Go de RAM, un GPU RDNA 5 et le PSSR 3.0. Mais il y a un problème : KeplerL2, présenté comme la source de ces caractéristiques, assure ne pas avoir publié de nouvelles spécifications depuis plusieurs mois. Ces données ne peuvent donc pas être considérées comme les caractéristiques actuelles de la future console de Sony.

KeplerL2 dément avoir publié ces nouvelles caractéristiques

La fuite semblait pourtant très précise. Elle attribuait à Project Canis un processeur AMD à six cœurs, un GPU RDNA 5, 24 Go de mémoire LPDDR5X et plusieurs technologies destinées à améliorer les performances.

Tout aurait été récemment dévoilé par KeplerL2 sur Reddit.

Sauf que le principal intéressé a ensuite démenti cette version. Selon lui, aucune nouvelle fiche technique de Project Canis n’a été publiée de sa part ces derniers mois.

Ce détail change beaucoup de choses. Les caractéristiques relayées ne doivent donc pas être présentées comme une nouvelle fuite directement issue de KeplerL2, encore moins comme la configuration définitive de la console.

Sony, de son côté, n’a confirmé aucune de ces spécifications.

24 Go de RAM et un GPU RDNA 5 avaient été annoncés

Les caractéristiques attribuées à la PS6 portable étaient particulièrement ambitieuses :

CPU : AMD à 6 cœurs , avec 4 cœurs Zen 6c et 2 cœurs Zen 6 LP

, avec 4 cœurs Zen 6c et 2 cœurs Zen 6 LP GPU : 16 unités de calcul RDNA 5 (UDNA)

Mémoire : 24 Go de LPDDR5X avec un bus 192 bits

avec un bus 192 bits TDP : entre 15 et 25 W

Fréquence en mode portable : 1,2 GHz

Fréquence avec station d’accueil : 1,65 GHz

Upscaling : PSSR de nouvelle génération, présenté comme PSSR 3.0

Génération d’images : prise en charge annoncée

Compatibilité : jeux PS4 et PS5 exécutés directement sur la console

Sur le papier, la configuration est musclée.

Mais ces données avaient été présentées comme de nouvelles informations provenant directement de KeplerL2. Puisque celui-ci conteste cette attribution, l’ensemble de cette fiche technique reste à prendre avec beaucoup de prudence.

Le passage à un bus mémoire de 192 bits reste incertain

L’un des changements les plus intéressants concernait la mémoire.

De précédentes informations évoquaient un bus de 128 bits. La nouvelle fiche technique faisait, elle, état d’un bus 192 bits, associé à 24 Go de LPDDR5X.

Ce changement ne serait pas anodin.

Un bus plus large permettrait théoriquement d’augmenter la bande passante disponible pour le GPU. Sur une console portable, où la mémoire peut devenir un facteur limitant, cette marge supplémentaire pourrait faire une vraie différence.

Elle serait notamment utile dans les jeux gourmands ou lorsqu’une fréquence d’affichage élevée est recherchée.

Le problème reste le même : rien ne permet actuellement de confirmer que Sony ait réellement retenu un bus 192 bits pour Project Canis.

PSSR 3.0 et génération d’images étaient également au programme

Autre élément notable de cette fuite : la présence d’une nouvelle génération du PSSR, la technologie d’upscaling associée aux consoles PlayStation.

Project Canis aurait ainsi pris en charge un hypothétique PSSR 3.0, accompagné d’une technologie de génération d’images.

Le principe est connu. Des images supplémentaires sont générées entre celles calculées directement par le jeu afin d’augmenter la fluidité apparente.

Sur une console portable, l’intérêt pourrait être considérable.

Avec une enveloppe énergétique annoncée entre 15 et 25 W, Sony devrait composer avec des contraintes bien plus strictes que sur une console de salon. L’upscaling et la génération d’images permettraient alors de gagner en fluidité sans imposer au GPU de calculer chaque image à très haute résolution.

C’est séduisant. Mais là encore, le PSSR 3.0 et la génération d’images ne sont pas confirmés sur Project Canis.

La PS6 portable pourrait prendre en charge les jeux PS4 et PS5

La fuite attribuait également à Project Canis une compatibilité native avec les jeux PS4 et PS5.

La console portable pourrait donc, en théorie, lancer directement une grande partie du catalogue des deux générations précédentes.

Une telle compatibilité donnerait immédiatement à la machine une bibliothèque particulièrement fournie.

La situation serait en revanche moins claire pour les futurs jeux conçus autour de la prochaine génération de PlayStation. Leur fonctionnement sur Project Canis ne serait pas automatiquement garanti.

Cette différence pourrait s’expliquer par l’écart de puissance entre une éventuelle PS6 de salon et une machine portable limitée par son autonomie, sa dissipation thermique et sa consommation.

Sony n’a pour l’instant confirmé aucun de ces éléments.

Le prix de la PS6 portable reste une grande inconnue

Même sans fiche technique définitive, le prix de Project Canis suscite déjà beaucoup d’interrogations.

KeplerL2 aurait précédemment estimé qu’un tarif inférieur à 600 dollars serait difficile à atteindre pour une telle console.

Le rapport ayant relayé les nouvelles caractéristiques allait plus loin, en avançant qu’un prix inférieur à 1 000 dollars pourrait lui aussi être compliqué dans le contexte actuel du marché des composants PC.

Cette seconde estimation reste toutefois une analyse de l’auteur du rapport. Elle ne provient pas de Sony.

Aucun prix officiel n’a été communiqué.

Et sans connaître les composants réellement retenus, difficile d’aller beaucoup plus loin. Une machine équipée de 24 Go de LPDDR5X, d’un GPU RDNA 5 et d’un bus 192 bits n’aurait évidemment pas les mêmes coûts qu’un modèle doté d’une configuration plus modeste.

Les vraies caractéristiques de Project Canis restent inconnues

La fiche technique avait de quoi attirer l’attention : 24 Go de RAM, RDNA 5, 16 unités de calcul, bus 192 bits, PSSR 3.0 et génération d’images. De quoi imaginer une console portable particulièrement puissante.

Le démenti de KeplerL2 remet toutefois l’ensemble en perspective.

Puisqu’il affirme ne pas avoir publié de nouvelles caractéristiques ces derniers mois, ces informations ne peuvent pas être considérées comme une fuite récente et confirmée de Project Canis.

Pour l’instant, les véritables spécifications de la PS6 portable restent donc inconnues. CPU, GPU, quantité de mémoire et technologies d’upscaling devront être confirmés par des informations plus solides ou directement par Sony.