L’iPhone Duo impressionne les premiers testeurs, mais ces 5 compromis reviennent déjà souvent

Les premières prises en main de l’iPhone Duo donnent à Apple plusieurs raisons de se réjouir. Son écran pliable de 7,6 pouces, sa charnière, l’intégration d’iOS 27 et surtout une pliure difficile à sentir ont surpris favorablement plusieurs journalistes qui ont pu manipuler le premier iPhone pliable.

Tout n’est pourtant pas aussi séduisant. À mesure que les premiers essais et comparatifs apparaissent, les mêmes concessions reviennent : prix très élevé, disparition de Face ID, photo moins complète que sur l’iPhone 18 Pro, poids important et multitâche encore limité par rapport à ce que permettrait un écran de cette taille.

À 2 339 € minimum en France, ces compromis risquent de compter autant que son impressionnant écran pliable au moment de choisir.

La pliure impressionne beaucoup plus que prévu

C’était l’un des points les plus attendus.

Sur un smartphone pliable, la marque située au milieu de l’écran reste généralement perceptible. Apple ne l’a pas totalement supprimée sur l’iPhone Duo, mais les premières prises en main sont plutôt encourageantes.

Tom’s Guide explique qu’il est difficile de sentir la pliure sous le doigt, tandis que MacRumors la juge toujours visible sous certains angles ou certains éclairages mais nettement mieux dissimulée que sur plusieurs pliables concurrents. The Verge souligne également le soin apporté à la charnière et au passage entre l’écran externe et la dalle intérieure.

Apple utilise notamment une surface nano-texturée sur l’écran interne afin de réduire les reflets et de rendre la pliure moins perceptible.

C’est probablement l’une des meilleures surprises des premières manipulations.

L’autre point qui ressort concerne le logiciel. L’iPhone Duo adapte automatiquement son interface lorsqu’il est ouvert, fermé ou posé à différents angles. Deux applications peuvent s’afficher côte à côte et plusieurs apps ont déjà été adaptées au grand écran.

Le problème est que cette première impression très haut de gamme se heurte rapidement à plusieurs concessions.

1. Son prix de 2 339 € rend chaque absence beaucoup plus visible

Le premier compromis est difficile à ignorer.

En France, l’iPhone Duo démarre à 2 339 € avec 256 Go de stockage. La version 512 Go coûte 2 589 €, celle de 1 To atteint 3 089 € et la configuration 2 To grimpe à 3 839 €. Les précommandes ouvriront le 16 octobre avant une commercialisation le 23 octobre.

À ce niveau de prix, le Duo n’est pas seulement comparé aux autres smartphones pliables.

Il est aussi confronté aux propres modèles Pro d’Apple.

C’est précisément ce qui rend certaines absences plus difficiles à accepter. TechRadar souligne par exemple que plusieurs fonctions disponibles sur des iPhone moins chers disparaissent alors que le Duo devient l’iPhone le plus coûteux de la gamme.

Le constat est encore plus visible lorsqu’on regarde les alternatives pliables moins chères que l’iPhone Duo. Plusieurs concurrents proposent un appareil plus léger, une recharge plus rapide ou davantage de possibilités photographiques pour un tarif inférieur.

Le Duo fait donc payer avant tout son format pliable, l’intégration à l’écosystème Apple et le travail réalisé sur iOS.

2. Face ID disparaît alors que le Duo coûte plus cher qu’un iPhone 18 Pro

Deuxième compromis très visible : l’iPhone Duo n’a pas Face ID.

Apple revient à Touch ID, avec un lecteur d’empreintes intégré au bouton latéral. La fiche technique officielle ne laisse aucune ambiguïté sur ce point.

Sur un pliable, ce choix possède une certaine logique. Le capteur reste accessible lorsque l’appareil est ouvert comme fermé et évite d’intégrer un système TrueDepth complet sur les deux faces.

Mais pour un propriétaire habitué à Face ID depuis plusieurs générations d’iPhone, l’expérience change.

Ce point apparaît régulièrement dans les premières réactions. Certains préfèrent même le lecteur d’empreintes placé sur le côté, mais d’autres considèrent étrange de perdre Face ID en passant sur un smartphone vendu plus de 2 300 €.

Le Duo fait également l’impasse sur le bouton Action, une autre fonction présente sur plusieurs iPhone plus abordables.

Pris séparément, ces choix peuvent paraître secondaires.

À ce tarif, ils deviennent beaucoup plus visibles.

3. La photo est moins complète que sur l’iPhone 18 Pro

Apple n’a pas équipé son premier pliable d’un système photo identique à celui de l’iPhone 18 Pro.

Le Duo possède deux caméras arrière de 48 mégapixels : une principale et un ultra grand-angle. La caméra principale peut produire un zoom 2x de qualité optique grâce à son capteur, mais il n’existe aucun téléobjectif dédié.

L’iPhone 18 Pro dispose pour sa part d’un véritable téléobjectif et de fonctions supplémentaires, dont l’ouverture variable de sa caméra principale.

Pour les photos classiques prises en 1x ou 2x, la différence peut rester limitée. Le compromis devient beaucoup plus évident lorsqu’il faut photographier un sujet éloigné.

Nous avons précisément détaillé ce que l’on perd en photo en choisissant l’iPhone Duo plutôt que l’iPhone 18 Pro.

Cette absence revient régulièrement dans les premiers comparatifs, notamment parce que plusieurs pliables concurrents disposent eux aussi d’un véritable zoom optique.

L’iPhone Duo propose malgré tout quelques usages originaux grâce à son format. Il peut notamment afficher un aperçu de la photo sur l’écran extérieur pendant que quelqu’un photographie avec les caméras arrière.

Mais pour un acheteur qui cherche le meilleur système photo Apple, le smartphone le plus cher de la gamme n’est pas automatiquement le mieux équipé.

4. Il est compact en hauteur, mais ses 254 grammes se feront sentir

L’iPhone Duo est impressionnant lorsqu’il est ouvert.

Son épaisseur tombe à seulement 5,2 mm, et son grand écran intérieur atteint 7,6 pouces. Refermé, il devient beaucoup plus court qu’un grand smartphone classique grâce à son écran externe de 5,4 pouces.

Mais il faut ajouter une donnée moins flatteuse : 254 grammes.

Tom’s Guide insiste sur cette différence lors de sa prise en main. Le Duo est à la fois plus lourd et plus épais une fois refermé que certains pliables Android récents. Il atteint 11,3 mm d’épaisseur fermé.

Cela ne signifie pas forcément qu’il soit désagréable à utiliser.

Son format court et large répartit le poids différemment d’un iPhone Pro Max. Plusieurs premières impressions apprécient justement ce design proche d’un petit passeport.

Mais 254 g restent 254 g.

C’est également l’une des raisons pour lesquelles le choix entre l’iPhone Duo et l’iPhone 18 Pro Max ne dépend pas uniquement de la taille de l’écran. Le Duo offre beaucoup plus de surface lorsqu’il est ouvert, mais il impose en contrepartie une charnière, une épaisseur supérieure lorsqu’il est fermé et un poids important.

5. Son immense écran ne donne pas encore la liberté d’un iPad

C’est peut-être la concession la moins évidente en regardant simplement les images du Duo.

Apple a bien introduit Split View sur iPhone. Il est possible d’ouvrir deux applications côte à côte, de lancer deux fenêtres d’une même application comme Safari et d’enregistrer certaines paires d’apps.

Mais l’utilisation reste plus encadrée que sur un iPad.

MacRumors relève notamment que les deux applications affichées simultanément occupent chacune 50 % de l’écran. Le séparateur ne peut pas être déplacé pour donner davantage de place à une application qu’à l’autre.

Un écran de 7,6 pouces pourrait laisser imaginer une gestion beaucoup plus libre des fenêtres.

Ce n’est pas encore le cas.

Le Galaxy Z Fold 8 va également plus loin dans certains scénarios de multitâche, tandis que l’iPhone Duo privilégie une interface plus simple.

Ce choix peut justement rendre le Duo plus facile à comprendre. Deux applications, deux moitiés d’écran, sans avoir à organiser plusieurs fenêtres.

Mais ceux qui espéraient transporter un véritable petit iPad pliable dans leur poche devront accepter certaines limites d’iOS.

C’est aussi ce que montre notre comparaison entre l’iPhone Duo et l’iPad mini : le grand écran rapproche énormément les deux appareils pour la vidéo, le Web ou les mails, sans donner au Duo toutes les possibilités d’iPadOS.

L’iPhone Duo semble surtout réussir là où Apple ne pouvait pas se permettre d’échouer

Malgré ces cinq compromis, les premières prises en main restent globalement très intéressées par le produit.

Le grand écran intérieur, la continuité entre les deux affichages, la charnière, la réduction de la pliure et l’intégration d’iOS sont précisément les éléments sur lesquels un premier iPhone pliable était attendu. Plusieurs journalistes habitués aux pliables Android soulignent d’ailleurs le niveau de finition ressenti dès les premières minutes.

Même certaines réactions d’utilisateurs vont dans ce sens. Sur Reddit, des personnes qui expliquaient ne pas être intéressées par les smartphones pliables disent avoir changé d’avis après avoir vu fonctionner le Duo. Cela reste évidemment anecdotique et ne permet pas de mesurer l’accueil du grand public, mais montre que le concept intrigue au-delà des habitués du format.

La vraie question commencera à se poser après le 23 octobre, lorsque l’iPhone Duo arrivera entre les mains des acheteurs et pourra être évalué sur plusieurs jours.

La pliure vieillira-t-elle bien ? L’autonomie restera-t-elle confortable avec l’écran de 7,6 pouces utilisé intensivement ? Les 254 grammes deviendront-ils gênants au quotidien ? Et les utilisateurs accepteront-ils Touch ID et un appareil photo moins complet après avoir payé 2 339 € ?

Les premières prises en main montrent déjà qu’Apple semble avoir réussi à rendre son pliable désirable.

Elles montrent aussi que le Duo n’est pas simplement un iPhone 18 Pro que l’on peut ouvrir. Le format pliable apporte de nouvelles possibilités, mais oblige aussi à accepter plusieurs concessions que les modèles Pro classiques n’imposent pas.

Source : Apple, Tom’s Guide, The Verge, TechRadar, MacRumors