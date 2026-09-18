Des femmes enceintes répondaient aux SMS de leur clinique : leurs questions ont fini par donner naissance à un chatbot IA

Tout est parti de simples SMS envoyés à des femmes enceintes pour leur rappeler leurs rendez-vous médicaux.

Mais au Kenya, les patientes ont commencé à faire quelque chose qui n’était pas vraiment prévu : elles répondaient aux messages.

Certaines demandaient si un aliment pouvait être consommé pendant la grossesse. D’autres décrivaient des maux de tête, des gonflements ou différents symptômes pour savoir s’ils devaient les inquiéter.

Ces réponses ont progressivement transformé un simple système de rappels en un service capable de traiter aujourd’hui des milliers de questions chaque jour avec l’aide de l’intelligence artificielle.

Moins de 100 questions par jour au départ, environ 15 000 aujourd’hui

Le système est développé par l’organisation Jacaranda Health et porte le nom de PROMPTS.

Jay Patel, directeur de la technologie de l’organisation, raconte qu’au moment où il a rejoint le projet, le service recevait moins de 100 questions quotidiennes.

Il en reçoit désormais environ 15 000 par jour.

Répondre manuellement à un tel volume devenait impossible. Jacaranda Health avait initialement recruté des infirmières pour traiter les messages un par un, avant d’intégrer progressivement des outils d’intelligence artificielle capables de comprendre les questions, de les classer et surtout d’en déterminer le niveau de priorité.

PROMPTS est actuellement utilisé auprès de patientes fréquentant des établissements publics dans 24 comtés kenyans, avec environ 700 000 utilisatrices par an selon les chiffres rapportés en septembre 2026.

Pas besoin de smartphone : un simple SMS suffit

L’un des aspects les plus particuliers de PROMPTS est son fonctionnement.

Il ne nécessite ni application sophistiquée ni smartphone récent. Le service passe par de simples SMS, ce qui permet de l’utiliser avec un téléphone basique et dans des zones où l’accès à Internet peut être difficile.

Une femme enceinte peut envoyer une question puis recevoir une réponse adaptée à sa situation. Le service accompagne également les utilisatrices avec des informations correspondant à l’avancement de leur grossesse et à la période suivant l’accouchement.

Cette approche est assez différente des assistants généralistes vers lesquels certains utilisateurs se tournent aujourd’hui pour poser des questions médicales. OpenAI travaille lui-même depuis plusieurs mois sur des outils spécifiquement destinés aux usages liés à la santé.

Ici, l’IA n’a pourtant pas vocation à répondre à tout.

Les messages potentiellement urgents passent directement à une infirmière

C’est probablement le point le plus important du fonctionnement de PROMPTS.

Environ 7 % des messages reçus sont considérés comme potentiellement urgents. Ils ne sont alors pas laissés à la seule intelligence artificielle.

Le message est envoyé directement dans une file spéciale destinée aux infirmières, qui peuvent consulter l’historique de la patiente et la contacter. Selon Jacaranda Health, une équipe de 18 infirmières participe au suivi, au contrôle et aux réponses apportées aux utilisatrices.

Le système cherche donc davantage à effectuer un triage qu’à remplacer le personnel médical.

L’intelligence artificielle peut prendre en charge certaines demandes courantes, identifier le sujet d’un message et organiser les priorités. Mais lorsqu’un danger potentiel est détecté, l’objectif est au contraire de faire intervenir plus rapidement un professionnel de santé.

Les réponses des patientes ont complètement changé le projet

Le plus intéressant dans cette histoire reste son origine.

PROMPTS n’est pas né parce que des ingénieurs avaient décidé de créer un chatbot médical destiné aux femmes enceintes.

Le service initial envoyait essentiellement des informations et des rappels. Ce sont les patientes elles-mêmes, en commençant à répondre aux SMS, qui ont révélé qu’il existait un besoin beaucoup plus large : pouvoir poser une question rapidement lorsqu’un doute apparaît.

L’organisation a alors adapté progressivement son outil à cet usage réel.

Le service a continué à évoluer avec l’analyse automatique des messages, les réponses adaptées au contexte local et le tri des situations présentant des signes de danger. Jacaranda Health explique également travailler sur plusieurs langues et contextes locaux afin d’éviter qu’une réponse générique ne soit appliquée à des situations très différentes.

Un exemple où l’IA sert surtout à décider qui doit répondre en premier

L’histoire de PROMPTS montre une utilisation de l’intelligence artificielle assez éloignée du chatbot classique capable de discuter de tout.

L’objectif n’est pas simplement de générer une réponse crédible. Il s’agit surtout de traiter rapidement un volume immense de messages, repérer les questions courantes et faire remonter les situations sensibles vers des humains.

Cette distinction devient particulièrement importante lorsqu’il est question de santé. Les objets connectés eux-mêmes fournissent désormais toujours plus d’informations médicales ou physiologiques, mais ces données doivent être interprétées avec prudence. Menow avait notamment détaillé plusieurs limites des montres connectées lorsqu’elles mesurent certaines données de santé.

Dans le cas de PROMPTS, l’élément déclencheur reste pourtant beaucoup plus simple : des femmes ont reçu des SMS et ont décidé d’y répondre. Quelques années plus tard, ces questions sont devenues le cœur d’un service utilisé à grande échelle.

Source : NPR, Jacaranda Health