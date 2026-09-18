Ce développeur a créé une appli qui détecte les lunettes Meta autour de vous : des milliers de personnes l’utilisent déjà

Les lunettes connectées ressemblent de plus en plus à des montures classiques, au point qu’il peut devenir difficile de savoir si la personne en face de vous porte simplement des lunettes… ou un appareil équipé d’une caméra.

Le développeur polonais Paweł Szydłowski, 30 ans, a décidé de s’attaquer au problème avec une application baptisée ZuckOff. Son principe est simple : utiliser le Bluetooth du smartphone pour repérer certaines lunettes connectées présentes à proximité. Depuis son lancement en août 2026, l’application a déjà attiré plusieurs milliers d’utilisateurs.

ZuckOff écoute les signaux Bluetooth envoyés par les lunettes

ZuckOff ne cherche pas directement une caméra. L’application analyse les signaux Bluetooth diffusés par les appareils situés autour du téléphone.

Pour créer son système, Paweł Szydłowski a enregistré les signatures émises par plusieurs modèles de lunettes connectées afin de construire une sorte d’empreinte numérique permettant de les reconnaître.

L’application sait notamment repérer les Ray-Ban Meta, les Oakley Meta ainsi que les Snap Spectacles. Elle affiche également une estimation de proximité basée sur la puissance du signal reçu.

Le sujet prend une dimension particulière avec la multiplication des lunettes capables de filmer. Meta commercialise déjà plusieurs modèles équipés de caméras, dont les Oakley Meta que Menow avait détaillées lors de leur présentation.

D’autres constructeurs se positionnent également sur ce marché. Xiaomi a par exemple lancé ses propres lunettes intelligentes équipées d’une caméra 2K et d’un assistant IA.

Plus de 6 000 téléchargements étaient déjà rapportés mi-septembre

Le succès est arrivé rapidement.

Au 15 septembre, WIRED rapportait plus de 5 000 téléchargements sur l’App Store, auxquels s’ajoutaient environ 1 000 téléchargements sur Google Play. L’application venait alors seulement d’être lancée depuis quelques semaines.

ZuckOff est proposé sur iPhone et Android. Le scan de base est gratuit. Une formule Pro ajoute notamment la surveillance en arrière-plan, les alertes lorsqu’une paire est repérée, un historique plus long et l’export des données.

Le développeur assure également que l’application fonctionne localement sans nécessiter la création d’un compte. Son site précise que les informations collectées lors du scan ne sont pas envoyées automatiquement vers un serveur.

L’application ne peut pas dire si quelqu’un est en train de vous filmer

C’est la limite la plus importante de ZuckOff.

Une détection ne signifie pas qu’une personne est en train d’enregistrer une vidéo. L’application constate seulement qu’un appareil correspondant à une signature connue se trouve à proximité.

Elle ne peut pas non plus identifier son propriétaire ni déterminer la direction exacte dans laquelle se trouvent les lunettes.

À l’inverse, l’absence d’alerte ne garantit pas qu’aucune paire de lunettes connectées n’est présente. Certains appareils diffusent davantage de signaux lorsqu’ils démarrent, sortent de leur boîtier ou établissent une connexion, puis peuvent devenir beaucoup plus discrets une fois appairés.

ZuckOff doit donc être considéré comme un détecteur de présence potentielle, et non comme un outil permettant de prouver qu’une personne filme.

Les lunettes connectées rendent la question de la vie privée beaucoup plus concrète

La création de l’application n’est pas arrivée par hasard. Son développeur explique avoir été marqué par des vidéos montrant des personnes filmant des inconnus avec des lunettes connectées sans que ceux-ci ne s’en rendent nécessairement compte.

La discrétion de ces appareils change en effet la situation. Une caméra de smartphone tenue face à quelqu’un est généralement visible. Une caméra placée dans une monture ressemblant à des lunettes ordinaires peut être beaucoup plus difficile à remarquer.

Cette interrogation autour de la confidentialité dépasse d’ailleurs les seules lunettes. Les outils d’intelligence artificielle de Meta sont eux aussi capables de rapprocher des informations dispersées. Un cas récent raconté sur Menow montrait ainsi comment Meta AI avait retrouvé des informations personnelles concernant la famille d’une utilisatrice.

ZuckOff illustre finalement une conséquence assez inattendue de l’arrivée des lunettes intelligentes : à mesure que les caméras deviennent moins visibles, de nouveaux outils apparaissent pour tenter de les rendre détectables à nouveau.

Source : WIRED, ZuckOff