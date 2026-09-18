Le Galaxy S27 Ultra aurait une batterie de 5 700 mAh et une recharge 60 W selon une fuite

Le Galaxy S27 Ultra pourrait enfin dépasser la barre des 5 000 mAh avec une batterie de 5 700 mAh et une recharge filaire portée à 60 W, selon plusieurs informations encore non officielles. Samsung miserait aussi sur une technologie silicium-carbone pour augmenter la capacité sans faire exploser l’épaisseur du smartphone. Le Galaxy S27 Pro profiterait lui aussi de cette évolution.

Le Galaxy S27 Ultra passerait enfin à 5 700 mAh

Le changement serait particulièrement visible sur le Galaxy S27 Ultra. Son accumulateur atteindrait 5 700 mAh, soit 700 mAh supplémentaires par rapport à son prédécesseur.

Cela représenterait une hausse proche de 14 %. Chez Samsung, ce n’est pas anodin.

La marque est restée pendant plusieurs générations autour des 5 000 mAh sur ses modèles Ultra. Cette nouvelle capacité marquerait donc une rupture avec la prudence affichée jusqu’ici sur la batterie de ses smartphones haut de gamme.

La recharge filaire évoluerait dans le même temps. Samsung passerait de 45 W à 60 W sur le Galaxy S27 Ultra.

Le Galaxy S27 Pro serait lui aussi concerné. Malgré un écran attendu autour de 6,47 pouces, ce modèle pourrait embarquer une batterie de 5 200 mAh et bénéficier, lui aussi, d’une recharge à 60 W.

Une batterie silicium-carbone pour gagner de la capacité

Pour loger davantage d’énergie dans ses futurs smartphones, Samsung miserait sur une batterie silicium-carbone, souvent désignée par l’abréviation Si/C.

Cette technologie offre une densité énergétique supérieure à celle des batteries utilisant principalement du graphite au niveau de l’anode. L’objectif est simple : stocker davantage d’énergie sans augmenter dans les mêmes proportions le volume de la cellule.

C’est précisément ce qui permettrait au Galaxy S27 Ultra d’atteindre 5 700 mAh sans se transformer en smartphone nettement plus épais.

Le silicium possède néanmoins une contrainte technique importante. Il a tendance à se dilater pendant les cycles de charge, ce qui peut augmenter les contraintes mécaniques et réduire la longévité de la batterie.

Samsung aurait donc travaillé sur plusieurs éléments de la cellule, dont la cathode, l’électrolyte et le séparateur, afin d’améliorer sa stabilité dans le temps.

La recharge 60 W accompagnerait la hausse à 5 700 mAh

Passer de 45 W à 60 W ne placerait toujours pas Samsung au niveau des puissances à trois chiffres proposées par certains concurrents. Mais cette augmentation répondrait à un besoin très concret.

Avec une batterie passant à 5 700 mAh, conserver une recharge de 45 W pourrait rallonger le temps nécessaire pour retrouver une charge complète.

Les 60 W permettraient donc de mieux absorber cette augmentation de capacité. La durée totale de recharge pourrait même diminuer légèrement.

Tout dépendra malgré tout de la courbe de puissance choisie par Samsung. Un smartphone compatible 60 W n’utilise pas nécessairement cette puissance maximale pendant tout le cycle.

Sur le papier, le gain reste appréciable.

Le Galaxy S27 Pro profiterait aussi des 60 W

Samsung ne réserverait pas ses nouvelles batteries au modèle Ultra. Le Galaxy S27 Pro adopterait également la technologie silicium-carbone et une recharge filaire de 60 W.

Avec son écran d’environ 6,47 pouces, ce modèle miserait sur un format plus compact tout en conservant une batterie annoncée à 5 200 mAh.

Il pourrait également recevoir les nouveaux écrans OLED M16 de Samsung Display. Ces dalles sont attendues avec des progrès en matière d’efficacité énergétique et de luminosité.

L’association d’une batterie de 5 200 mAh et d’un écran moins gourmand pourrait donc avoir un effet direct sur l’autonomie. Sur un smartphone plus compact, la combinaison serait intéressante.

Samsung répondrait à l’avance prise par les marques chinoises

Plusieurs constructeurs chinois utilisent déjà des batteries silicium-carbone pour intégrer de fortes capacités dans des smartphones relativement fins.

Samsung est resté beaucoup plus conservateur sur ce terrain. La génération Galaxy S27 pourrait donc marquer un changement important dans la stratégie du constructeur.

Le Galaxy S27 Ultra combinerait ainsi 5 700 mAh, une recharge de 60 W et un écran plus efficace. Le Galaxy S27 Pro suivrait une trajectoire proche avec 5 200 mAh.

Ces caractéristiques reposent encore sur des fuites et des informations non confirmées officiellement par Samsung. Elles restent donc à prendre au conditionnel.

Si elles se confirment, les Galaxy S27 marqueraient l’une des évolutions les plus nettes de ces dernières années concernant la batterie et la recharge des smartphones haut de gamme de Samsung.

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