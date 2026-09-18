Blackmagic Camera 3.5 : l’ouverture manuelle arrive sur l’iPhone 18 Pro

Blackmagic Camera 3.5 permet désormais de contrôler manuellement l’ouverture variable de la caméra principale 48 mégapixels de l’iPhone 18 Pro. La mise à jour ajoute aussi le mode Cinématique et l’enregistrement direct en ProRes sur un stockage externe. Un vrai gain de contrôle pour les vidéastes qui veulent limiter les automatismes d’Apple.

L’iPhone 18 Pro laisse enfin régler son ouverture manuellement

La nouveauté phare de Blackmagic Camera 3.5 concerne directement la caméra Fusion de 48 mégapixels de l’iPhone 18 Pro. L’application peut désormais piloter son ouverture variable depuis son interface de tournage.

Concrètement, les vidéastes disposent d’un réglage supplémentaire pour maîtriser la quantité de lumière qui atteint le capteur et ajuster la profondeur de champ. Ce n’est pas un petit détail.

En pleine journée, par exemple, il devient possible de rechercher une profondeur de champ plus faible sans devoir systématiquement recourir à des vitesses d’obturation extrêmement élevées. Le réglage passe directement par l’ouverture de l’objectif.

Pour les utilisateurs qui souhaitent garder la main sur leur image, cette nouveauté réduit aussi la dépendance au traitement automatique appliqué par l’application Appareil photo d’Apple. Les réglages deviennent plus directs et s’intègrent mieux dans un flux de tournage professionnel.

Blackmagic Camera 3.5 récupère aussi le mode Cinématique

Autre ajout notable : le mode Cinématique est désormais pris en charge dans Blackmagic Camera.

Les utilisateurs peuvent donc exploiter les changements de mise au point et les effets de profondeur de champ associés à ce mode sans quitter l’application. Jusqu’à présent, il fallait repasser par l’application d’Apple pour en profiter.

Ce changement évite une rupture assez gênante lors d’un tournage. Blackmagic Camera réunit déjà dans la même interface plusieurs outils destinés aux vidéastes, notamment les waveforms, les réglages manuels et le contrôle des niveaux audio.

Désormais, le mode Cinématique peut s’intégrer à cet environnement sans imposer d’aller-retour entre plusieurs applications. Plus simple, et surtout plus cohérent.

Le ProRes peut être enregistré directement sur un stockage externe

Blackmagic Camera 3.5 s’attaque également à un problème bien connu des utilisateurs d’Apple ProRes : la taille des fichiers.

Avec ses débits élevés, ce format peut remplir rapidement le stockage interne d’un iPhone. La nouvelle version permet désormais d’écrire les vidéos ProRes directement sur un Pro Video Storage externe.

Les rushs n’ont donc plus besoin de transiter par la mémoire du smartphone avant d’être copiés sur un autre support. Une étape disparaît.

Pour les tournages longs ou les productions générant beaucoup de données, cette fonction peut faire une vraie différence. Elle réduit la pression sur le stockage interne et facilite également le transfert des fichiers vers les outils de postproduction.

Blackmagic accélère encore après la version 3.4

La version 3.5 arrive seulement quelques semaines après Blackmagic Camera 3.4, qui avait déjà rapproché l’application des configurations utilisées sur des tournages plus exigeants.

Blackmagic poursuit sur cette lancée avec plusieurs optimisations de performances et de stabilité. Elles paraissent moins spectaculaires que le contrôle de l’ouverture, mais leur rôle reste essentiel lorsque plusieurs fonctions gourmandes sont utilisées simultanément.

Enregistrement haute définition, scopes en direct, monitoring audio, stockage externe : une session vidéo peut rapidement solliciter fortement l’iPhone. Une meilleure stabilité permet donc de limiter les interruptions au mauvais moment.

Blackmagic Camera reste gratuite malgré ses fonctions professionnelles

Blackmagic Camera 3.5 reste entièrement gratuite sur l’App Store, alors que de nombreuses applications concurrentes réservent leurs commandes manuelles ou leurs fonctions vidéo avancées à un abonnement ou à un achat payant.

L’application associe désormais le contrôle manuel de l’ouverture de l’iPhone 18 Pro, le mode Cinématique, l’enregistrement ProRes et la gestion du stockage externe dans une seule interface.

Tout le monde n’aura évidemment pas besoin d’un tel arsenal. Pour filmer rapidement une scène du quotidien ou quelques souvenirs de vacances, l’application native d’Apple reste plus immédiate.

Pour des projets vidéo plus exigeants, la différence devient nettement plus intéressante. Blackmagic Camera 3.5 permet de mieux maîtriser l’exposition, la profondeur de champ et le rendu de l’image, tout en réduisant la place laissée aux automatismes. Un contrôle supplémentaire qui peut réellement compter sur un tournage.